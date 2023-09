Découvrez le joyau caché : l’ordinateur portable Ninkear A15 Plus avec un écran 240 Hz

Les téléphones chinois ont pris le dessus sur l’industrie il y a des années et la même chose est en train de se produire actuellement avec les voitures. Certains utilisateurs sont encore hésitants en ce qui concerne les ordinateurs portables, mais la production chinoise est déjà bien présente également. Et nous pouvons vous montrer encore un autre exemple aujourd’hui avec le modèle d’ordinateur portable Ninkear A15 Plus. Il peut offrir des caractéristiques matérielles très solides avec quelques surprises vraiment agréables, le tout couronné d’un prix très abordable pour les clients. C’est toujours une combinaison très appréciée, alors examinons de plus près.

La première chose que vous remarquerez probablement avec le Ninkear A15 Plus est l’écran. Parce qu’il offre quelque chose d’extraordinaire dans cette catégorie de prix. Parce que le panneau LG de 15,6 pouces est un écran IPS avec une résolution 2,5K QHD (2560 x 1440 pixels), une couverture sRGB à 100% et un taux de rafraîchissement de 240 Hz. Avec quelques autres caractéristiques intéressantes telles qu’un contraste de 1000: 1 ou un temps de réponse de 1 ms. Associé à des bordures étroites et un angle d’ouverture de 180°, c’est vraiment agréable à avoir. Surtout les joueurs apprécieront certainement un tel écran.

Et les performances réelles ne décevront pas non plus. Le processeur AMD Ryzen 7 5700U avec graphiques Radeon RX Vega 8 est une base solide, qui est ensuite soutenue par jusqu’à 32 Go de RAM DDR4 3200MHz rapide et un disque SSD NVMe de 1 To. Le tout soutenu par une batterie de grande capacité de 69,3 Wh, qui promet environ 10 heures d’utilisation continue. Un clavier rétroéclairé de taille normale avec pavé numérique, Wi-Fi double bande ac, chargement de type C et une construction partiellement métallique sont d’autres avantages de l’appareil.

Mais les caractéristiques du Ninkear A15 Plus seront immédiatement encore meilleures lorsque vous découvrirez les prix. Parce que le modèle de base (16 Go + 512 Go) est disponible sur le site officiel pour seulement 459 €. Et la déclinaison 32 Go + 1 To n’est pas beaucoup plus chère, à seulement 549 €. L’expédition se fait à partir des entrepôts CN, FR, RU et pour de nombreux pays, elle est gratuite, vous pouvez donc même éviter les frais de douane et les taxes. Si vous recherchez un ordinateur portable puissant avec un écran fantastique, alors vérifiez celui-ci.

Actualité mobile et vidéo du moment