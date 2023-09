DOOGEE S110 : Le smartphone robuste ultra équipé et accessible !

DOOGEE, une marque respectée dans le domaine des produits électroniques intelligents, a récemment dévoilé son dernier chef-d’œuvre technologique : le DOOGEE S110. Ce smartphone robuste est conçu pour les utilisateurs aventureux, les professionnels de terrain et tous ceux qui recherchent une expérience extérieure sans souci. Avec une multitude de fonctionnalités innovantes, le DOOGEE S110 (en promotion à -7% actuellement avec le code BJPX9CQP) redéfinit ce qu’un smartphone robuste peut offrir.

Durabilité et fiabilité pour une tranquillité d’esprit

Le DOOGEE S110 allie esthétique et fonctionnalité. Son design futuriste, inspiré des courbes aérodynamiques d’une voiture de sport, est accentué par des détails en Kevlar à l’arrière et une couleur unique au centre, ajoutant une touche d’originalité à ce look classique. En outre, l’écran arrière peut être personnalisé selon votre style, vous permettant de créer un look qui vous est propre.

Ce DOOGEE S110 est conçu pour résister aux éléments. Il est étanche, résistant à la poussière et aux chutes, ce qui en fait un choix idéal pour ceux qui ont besoin d’un téléphone capable de résister aux conditions les plus difficiles.

Que vous soyez en randonnée dans les montagnes, en kayak sur une rivière ou simplement en train de travailler sur un chantier de construction, vous pouvez compter sur le DOOGEE S110 pour rester fonctionnel.

Un écran arrière innovant pour une utilisation intuitive

L’une des caractéristiques les plus remarquables du DOOGEE S110 est son écran arrière innovant. Cet écran offre une expérience d’utilisation extérieure plus pratique, avec des tâches telles que l’affichage rapide, la lecture de musique et les rappels d’appels entrants.

L’écran arrière de 1,09 pouce est plus grand que l’affichage arrière du modèle précédent, offrant plus d’espace pour interagir avec l’appareil. Celui-ci peut être facilement réveillé par un double-clic, un retournement du téléphone, ou une synchronisation avec l’écran principal. De plus, avec le compas affiché sur l’écran arrière, vous pouvez facilement vérifier la bonne direction lors de vos aventures.

Une batterie longue durée pour une utilisation prolongée

Avec une batterie de 10800mAh, le DOOGEE S110 offre une autonomie impressionnante, vous permettant de profiter de votre appareil pendant plusieurs jours sur une seule charge. De plus, grâce à la prise en charge de la charge rapide de 66W, vous pouvez recharger votre appareil en un clin d’œil. Cette capacité de batterie impressionnante est idéale pour ceux qui sont souvent en déplacement et ont besoin d’un téléphone qui peut tenir le coup.

Un processeur performant pour une expérience utilisateur optimisée

Le cœur du DOOGEE S110 est alimenté par un processeur Helio G99 Octa-Core de 6 nm. Ce processeur offre une vitesse et une capacité multitâche considérables, permettant une utilisation fluide et réactive de l’appareil.

Comparé à d’autres téléphones robustes dotés d’un processeur de 12 nm, le DOOGEE S110, grâce à son processus avancé de 6 nm, offre une consommation d’énergie plus faible, une puissance de calcul supérieure et une meilleure tolérance aux erreurs. Ce choix technologique permet d’optimiser l’efficacité énergétique tout en garantissant des performances élevées, essentielles pour les utilisateurs exigeants.

Un espace de stockage conséquent pour une liberté totale

Le DOOGEE S110 ne fait pas de compromis en matière de stockage. Avec une mémoire RAM de 22 Go et une capacité de stockage interne de 256 Go, ce smartphone offre amplement d’espace pour stocker tous vos fichiers, applications et médias.

Mais ce n’est pas tout. Si vous avez besoin de plus d’espace, vous pouvez étendre la capacité de stockage jusqu’à 2 To grâce à une carte TF. Cela signifie que vous pouvez transporter avec vous une quantité impressionnante de données, de musique, de films et de photos, sans jamais avoir à vous soucier de manquer d’espace.

Un écran immersif pour une expérience visuelle de qualité

Le DOOGEE S110 se distingue par son écran IPS FHD+ de 6,58 pouces offrant un taux de rafraîchissement de 120Hz. Cela se traduit par une expérience visuelle fluide avec des couleurs éclatantes et des détails précis, qu’il s’agisse de regarder des vidéos, de jouer à des jeux ou de naviguer sur le web.

L’écran à taux de rafraîchissement élevé assure une transition en douceur entre les images, pour une expérience visuelle optimale.

Un appareil photo polyvalent pour des clichés d’exception

Le DOOGEE S110 se distingue également par son système de photographie extérieure amélioré. Il est équipé d’une caméra principale AI de 50 MP, d’une caméra de vision nocturne de 24 MP et d’une large caméra de 16 MP. Grâce à ces fonctionnalités, vous pouvez capturer des images de haute qualité dans diverses conditions d’éclairage et de paysage.

Le mode Super Night vous permet de prendre des photos claires et détaillées même dans des conditions de faible éclairage. De plus, la caméra frontale de 32 MP capture des selfies nets et vibrants, transformant chaque prise en un chef-d’œuvre.

Un système d’exploitation à jour pour une expérience utilisateur optimale

Le DOOGEE S110 fonctionne sous Android 13, offrant une interface utilisateur fluide et intuitive, avec les dernières fonctionnalités de sécurité et mises à jour. Que vous souhaitiez naviguer sur Internet, jouer à des jeux, utiliser des applications ou simplement envoyer des messages, le DOOGEE S110 vous offre une expérience utilisateur de premier ordre.

Connectivité sans effort et sécurité renforcée

Le DOOGEE S110 prend en charge le double 4G LTE et le Wi-Fi double bande, vous permettant de rester connecté où que vous soyez. De plus, grâce à la fonction NFC, vous pouvez effectuer des paiements, partager des fichiers et bien plus encore, simplement en touchant votre appareil avec un autre appareil compatible. Enfin, avec la reconnaissance d’empreintes digitales sur le côté, vous pouvez déverrouiller votre téléphone en un instant, offrant à la fois commodité et sécurité.

Ce DOOGEE S110 est un smartphone robuste qui offre une combinaison impressionnante de performance, de durabilité et d’innovation. Que vous soyez un professionnel exigeant ou un aventurier à la recherche d’un appareil capable de suivre votre rythme, le DOOGEE S110 est un choix à considérer. Avec son design unique, ses fonctionnalités de pointe et sa robustesse exceptionnelle, il redéfinit ce qu’un smartphone robuste peut être.

À propos de Doogee

Doogee a été créée en septembre 2013 et a son siège à Shenzhen. C’est une entreprise mondiale enregistrée qui intègre la R&D, le design (offrant des personnalisations OEM et ODM), la fabrication et le marketing. L’entreprise est principalement engagée dans les smartphones haut de gamme, les tablettes, le stockage d’énergie portable, les appareils portables intelligents, etc. Ses produits sont exportés vers l’Europe, l’Amérique du Sud et d’autres marchés.