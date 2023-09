Comment réduire la consommation de données mobiles sur votre smartphone Android

Dans une époque où un nombre croissant d’entreprises proposent des forfaits de données illimités abordables, il est facile de supposer que tout le monde a accès à de tels forfaits. Cependant, tous les utilisateurs ne bénéficient pas du luxe de la data illimitée. Si vous utilisez toujours un forfait de données limitées ou prépayées, il est essentiel de surveiller votre utilisation de données pour éviter de dépasser votre limite et d’encourir des frais supplémentaires. Dans cet article complet, nous explorerons des stratégies efficaces pour vous aider à économiser des données sans compromettre votre expérience mobile sur un appareil Android.

Stratégies intelligentes pour économiser des données sur votre smartphone Android

Surveillez votre consommation de données

L’une des étapes fondamentales pour économiser des données est de surveiller de près votre utilisation. Bien que cela puisse sembler évident, il est crucial de savoir quand vous approchez de votre limite de données. La plupart des opérateurs mobiles fournissent des applications qui vous permettent de vérifier votre utilisation de données manuellement. Alternativement, de nombreuses applications proposent des widgets qui peuvent être placés sur votre écran d’accueil, vous donnant une visibilité en temps réel de votre consommation de données.

Par ailleurs, vérifiez les paramètres de votre limite de données pour vous assurer qu’aucun bonus automatique avec des coûts supplémentaires n’est activé lorsque vous n’avez plus de données. En général, cela peut être désactivé dans l’application, mais si vous rencontrez des difficultés, n’hésitez pas à contacter le service clientèle pour obtenir de l’aide.

Mettez en place des rappels Wi-Fi

Nous avons tous déjà vécu des situations où nous nous trouvons dans une zone Wi-Fi mais oublions de l’activer sur nos appareils mobiles. Évitez de tels scénarios en créant des rappels. Bien que Google Assistant n’offre pas cette fonctionnalité directement, vous pouvez y parvenir en utilisant Google Keep, une application populaire de prise de notes.

Créez une note avec un message de rappel comme « Activer le Wi-Fi ». Dans les options de rappel, sélectionnez « Choisir un lieu » et spécifiez l’emplacement de votre domicile. Chaque fois que vous rentrez chez vous, vous recevrez une notification vous incitant à activer le Wi-Fi.

Vous pouvez créer plusieurs notes avec des rappels pour différents endroits avec accès Wi-Fi, tels que votre lieu de travail ou les domiciles de vos amis et de votre famille. De cette manière, vous n’oublierez pas de passer en mode Wi-Fi lorsque vous vous trouvez à ces endroits.

Soyez prudent avec les téléchargements Internet

Les téléchargements de fichiers et d’images depuis Internet peuvent consommer une quantité importante de données, surtout s’ils sont effectués régulièrement. Sauf si c’est absolument nécessaire, envisagez d’éviter de tels téléchargements lorsque vous utilisez des données mobiles.

Optez pour la consommation hors ligne des contenus multimédias

Si vous avez l’habitude de diffuser de la musique, des podcasts ou des vidéos sur des plateformes comme Netflix ou HBO Max tout en étant en déplacement, il est judicieux de télécharger ces contenus lorsque vous êtes connecté au Wi-Fi. La plupart des services de streaming proposent l’option de télécharger du contenu pour une consultation hors ligne, réduisant ainsi votre dépendance aux données mobiles. N’oubliez pas de télécharger le contenu à l’avance pour vous assurer d’avoir du divertissement disponible quand vous en avez besoin.

Ajustez la qualité de diffusion en continu

Alors que la diffusion en continu de haute qualité améliore votre expérience de visionnage ou d’écoute, elle consomme également plus de données. Vérifiez les paramètres de qualité dans vos applications de streaming pour les vidéos, la musique et même les jeux vidéo. De nombreuses applications vous permettent d’ajuster la qualité de diffusion pour minimiser la consommation de données. Vous pouvez opter pour une qualité inférieure ou un réglage équilibré pour trouver un compromis entre la conservation des données et une qualité satisfaisante.

Gérez les téléchargements WhatsApp

WhatsApp, et d’autres applications de messagerie similaires, ont généralement des paramètres par défaut pour le téléchargement automatique des photos, des vidéos et des fichiers audio. Bien que ces paramètres puissent être pratiques, ils peuvent également épuiser vos données mobiles si vous n’êtes pas connecté au Wi-Fi. Pour éviter cela, accédez aux paramètres de l’application, généralement en tapant sur les trois points en haut à droite, puis allez dans Paramètres > Stockage et données. Ajustez les paramètres « Télécharger avec les données mobiles » en décochant toutes les options ou en limitant les téléchargements au Wi-Fi uniquement. Cela permet non seulement d’économiser des données, mais aussi de préserver l’espace de stockage de votre appareil.

Des paramètres similaires peuvent souvent être configurés dans d’autres applications de messagerie comme Telegram, vous permettant ainsi de gérer les téléchargements de fichiers selon vos préférences.

Désactivez les mises à jour automatiques des applications

Les mises à jour fréquentes des applications sont essentielles pour maintenir leur fonctionnalité et leur sécurité, mais ces mises à jour peuvent également consommer une quantité considérable de données. Pour gérer efficacement les mises à jour des applications, ouvrez Google Play et accédez à vos paramètres. Cliquez sur votre photo de profil et accédez aux Paramètres > Préférences réseau. Ici, examinez et ajustez les paramètres « Mise à jour automatique des applications » pour réduire la consommation de données. Il est recommandé de configurer les mises à jour pour qu’elles se produisent uniquement lorsque vous êtes connecté au Wi-Fi.

Utilisez des cartes hors ligne pour la navigation

Les applications de navigation GPS comme Google Maps et Waze sont extrêmement utiles, mais elles peuvent consommer beaucoup de données lorsqu’elles sont utilisées intensivement. Pour réduire la consommation de données lors de la navigation, bon nombre de ces applications offrent la possibilité de télécharger des cartes pour une utilisation hors ligne. Sélectionnez des zones spécifiques à télécharger lorsque vous êtes connecté au Wi-Fi, et vous pourrez naviguer dans ces zones sans dépendre des données mobiles. N’oubliez pas de maintenir ces cartes à jour pour une navigation précise.

Revoyez les autorisations d’accès Internet des applications

De nombreuses applications que vous utilisez quotidiennement peuvent avoir la capacité de se connecter à Internet même lorsque ce n’est pas nécessaire. Pour économiser des données, il est conseillé de restreindre les autorisations d’accès Internet pour les applications qui n’ont pas besoin d’une connexion Internet pour leur fonctionnalité principale. Vous pouvez configurer ces paramètres dans le menu des paramètres de votre appareil, généralement sous « Accès réseau » ou des options similaires dans le panneau des données mobiles. En empêchant les applications inutiles d’accéder à Internet, vous pouvez réduire la consommation de données et potentiellement prolonger la durée de vie de la batterie.

Activez le mode d’économie de données

La plupart des appareils Android offrent un mode d’économie de données, également appelé « mode de données intelligent » ou « mode d’économie de données », qui limite l’utilisation des données en arrière-plan. Ce mode vous permet de garantir le bon fonctionnement des applications essentielles tout en réduisant la consommation de données pour les processus non essentiels.

Pour activer le mode d’économie de données, accédez à Paramètres > Données mobiles dans les paramètres de votre appareil. Recherchez les options liées à l’économie de données ou à l’utilisation des données en arrière-plan. En activant ce mode, vous empêcherez les applications d’utiliser des données en arrière-plan, ce qui peut réduire considérablement la consommation de données sans sacrifier les fonctionnalités principales.

Définissez des limites d’utilisation des données

Si vous constatez que les ajustements précédents ne sont pas suffisants pour contrôler votre consommation de données, envisagez de définir des limites d’utilisation des données. Selon votre opérateur ou votre appareil, vous pouvez peut-être définir des limites quotidiennes ou mensuelles sur votre utilisation des données. Consultez l’application de votre opérateur ou les paramètres de votre appareil pour accéder à cette fonctionnalité, généralement sous « Limite de données » ou des termes similaires. En définissant une limite d’utilisation des données, vous pouvez éviter les frais de dépassement et mieux contrôler votre utilisation des données.

Donnez la priorité à la 4G plutôt qu’à la 5G

Alors que la 5G promet des vitesses de données plus rapides, elle consomme également plus de données et de batterie par rapport à la 4G. Si votre appareil prend en charge à la fois la 5G et la 4G, envisagez de donner la priorité à la 4G chaque fois que c’est possible. La 4G offre toujours une vitesse suffisante pour la plupart des activités et une couverture plus large. Bien que l’utilisation de la 3G ne soit plus recommandée en raison de sa vitesse plus lente, vous pouvez vous assurer que votre appareil se connecte principalement aux réseaux 4G pour économiser des données et prolonger la durée de vie de la batterie.

Conclusion

Dans un monde où rester connecté est essentiel, la gestion et la conservation des données sur votre smartphone Android sont cruciales, surtout si vous disposez d’un forfait de données limitées. En mettant en œuvre les stratégies discutées dans cet article, vous pouvez maintenir une expérience mobile satisfaisante tout en contrôlant efficacement votre utilisation des données. Qu’il s’agisse de surveiller votre consommation de données, d’optimiser les paramètres des applications ou d’utiliser des fonctionnalités hors ligne, ces méthodes vous aideront à tirer le meilleur parti de votre forfait de données sans vous ruiner.

