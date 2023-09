Ne vous attendez pas à une charge sans fil sur la série Redmi K70

L’excitation monte à l’approche de la sortie imminente de la série Redmi K70 en Chine. Attendue d’ici la fin de cette année, cette nouvelle gamme de smartphones suscite de nombreuses rumeurs, laissant entrevoir des fonctionnalités intrigantes et des omissions.

L’une des rumeurs les plus importantes concerne les chipsets équipant ces appareils. On pense que le Redmi K70 sera équipé du Snapdragon 8 Gen 2. Quant à son frère aîné, le Redmi K70 Pro, il embarquera le Snapdragon 8 Gen 3. Ces puces promettent des performances élevées et une grande efficacité, offrant ainsi une expérience utilisateur puissante.

Pas de charge sans fil pour la série Redmi K70

De nouvelles informations provenant de l’informateur réputé Digital Chat Station donnent un aperçu du design et des caractéristiques de la série Redmi K70. Les nouvelles données indiquent un écran plat avec des bordures minimales et une résolution 2K nette, promettant une expérience visuelle immersive. De plus, le Redmi K70 et le K70 Pro seront tous deux dotés d’un solide cadre métallique central, améliorant ainsi leur durabilité. À noter également une amélioration de la texture de leurs panneaux arrière en verre, offrant un toucher plus haut de gamme.

Malgré ces avancées, il semblerait que la série Redmi K70 présente également certaines lacunes. Le rapport suggère que ces appareils ne prendront pas en charge la charge sans fil. Une caractéristique notablement absente de leur prédécesseur, le Redmi K60. Cependant, il est intrigant de noter que le Redmi K60 Pro proposait une charge sans fil de 30 W. Cela soulève des questions sur les raisons pour lesquelles cette fonctionnalité pourrait être omise dans le K70 Pro.

S’ajoutant à l’excitation, Redmi se prépare au lancement officiel de la série Redmi K70, prévu pour le 22 septembre en Chine. La gamme comprend trois modèles : le Redmi Note 13, le Note 13 Pro et le Note 13 Pro+. Alors que les détails sur le hardware du Note 13 classique restent secrets, on s’attend à ce que les déclinaisons Pro soient alimentées respectivement par les chipsets Snapdragon 7s Gen 2 et Dimensity 7200-Ultra.

En conclusion, la série Redmi K70 suscite un intérêt considérable parmi les passionnés de technologie, grâce à ses caractéristiques supposées et à ses améliorations de design. Toutefois, l’absence de charge sans fil soulève des questions sur les choix stratégiques de l’entreprise. À l’approche de la date de lancement, tous les regards sont tournés vers Redmi pour la présentation officielle de ces smartphones très attendus.

