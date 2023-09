De Iris à Betty : Le parcours de Google dans l’industrie des lunettes AR

Business Insider a cité certains initiés selon lesquels les lunettes de réalité augmentée de Google ont dû faire face à d’énormes obstacles en raison d’un manque de plan stratégique clair. Après avoir abandonné le projet de lunettes AR Iris, Google s’est tourné vers la création d’une plateforme logicielle pour les lunettes AR. De plus, son travail avec Samsung sur le projet de casque monté sur tête Moohan a entraîné des conflits internes au sein de l’entreprise.

En revanche, le nouveau casque Vision Pro d’Apple a enthousiasmé les personnes lors de leur événement. Le PDG Tim Cook l’a qualifié d’appareil révolutionnaire. Pendant ce temps, les personnes chez Google étaient contrariés. Ils ont essayé de nombreuses fois de revenir à la réalité mixte et de faire une grosse affaire, mais leurs premières lunettes AR n’ont pas impressionné les personnes, pas plus que leurs plus tardes expériences de réalité virtuelle.

Les dirigeants de Google pensent toujours que la réalité étendue (XR) est le prochain grand enjeu dans le domaine informatique. Ils ont créé une équipe dédiée en 2020 et racheté les startups North et Raxium. Mais leur projet de lunettes AR, Projet Iris, a été confronté à des problèmes techniques et a été abandonné au cours de la première partie de l’année. À la place, Google s’est associé à Samsung pour travailler sur le projet Moohan, un casque de réalité virtuelle.

Parallèlement, Google a commencé à développer son logiciel Iris en une plateforme destinée aux fabricants de lunettes AR, dans le but de le livrer d’ici 2025. Malgré ces tentatives, Google a eu du mal. Les employés n’étaient pas satisfaits car la stratégie était confuse et ils avaient l’impression que les dirigeants supérieurs ne se souciaient pas, surtout face à une forte concurrence d’Apple et de Meta.

Pour résoudre ces problèmes, Google a annoncé l’acquisition stratégique de North, une entreprise canadienne connue pour ses lunettes AR qui ressemblent à des lunettes traditionnelles. Cet achat visait à renforcer l’équipe et la stratégie de réalité augmentée de Google. Google a ensuite réintégré l’équipe de North et lancé un nouveau projet dirigé par Rick Osterloh, responsable du hardware chez Google, et Clay Bavor, responsable de la RA et de la RV chez Google.

À ce stade, Google s’est recentré sur Iris, un appareil qui projette des images devant l’utilisateur. L’objectif était de créer des lunettes à la mode pouvant être utilisées avec des applications telles que Google Maps ou Lens. À cette fin, Google a créé des puces en silicium sur mesure, baptisées Alius et Alexandrite, pour donner à Iris la puissance de calcul nécessaire.

Malgré ses avancées, l’approche de recherche et développement d’Iris a fait l’objet de changements constants, notamment des conflits sur la technologie d’affichage et la question de savoir s’il fallait afficher des images en couleur ou en monochrome. Lors de la conférence I/O en mai 2022, la présentation des lunettes Iris capables de traduire en temps réel a suscité beaucoup de louanges. Mais ensuite, peu de personnes ont aimé ou utilisé l’appareil.

Lorsque des rapports sur l’équipement de réalité virtuelle d’Apple ont circulé au début de 2022, Google a annoncé une collaboration avec Samsung sur le projet Moohan. Mais le fait que Samsung garde leur technologie secrète inquiétait Google et rendait les choses encore plus complexes car Samsung avait plus son mot à dire sur ce que le produit pouvait faire.

En janvier, Google a annoncé des suppressions d’emplois et a également abandonné le projet Iris et la création de ses puces spéciales. Le départ de Bavor a posé encore plus de problèmes à l’équipe de RA. Mais Google savait que les lunettes étaient toujours importantes pour leur avenir. Ils ont donc créé une nouvelle équipe appelée Betty pour développer un logiciel de Réalité Mixte pour les entreprises qui fabriquent des lunettes.

La division RA étudie également l’utilisation de l’IA dans les lunettes AR. En même temps, l’équipe de Paul Greco dans le groupe Matériel de Google étudie de nouveaux appareils de RA qui pourraient ressembler aux lunettes Iris. Mais ils ont du mal à obtenir de l’argent car ils ne font pas partie du projet Samsung et ne sont pas avec l’équipe Betty.

Le problème le plus test de Google en ce moment est de conserver les talents face à une concurrence accrue d’Apple et de Meta. Les départs médiatisés tels que ceux de Mark Lucovsky et Eddie Chung, ainsi que les licenciements organisationnels et l’orientation vers l’IA, ont rendu les employés mécontents. Le problème de Google consistant à maintenir des produits cohérents et à changer de test sur le hardware rend les choses plus difficiles. Mais malgré ces problèmes internes, Google souhaite toujours investir dans son hardware pour rester sur le marché.

Actualité mobile et vidéo du moment