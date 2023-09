Comment créer une liste de lecture Spotify Blend sur iPhone et Android

Voulez-vous créer une playlist avec vos amis ? Spotify propose une multitude de fonctionnalités qui permettent aux utilisateurs d’interagir avec leurs amis à travers la musique. L’une d’entre elles est Spotify Blend, qui permet aux utilisateurs de créer une playlist partagée avec leurs amis et artistes préférés. Dans cet article, nous vous expliquerons tout ce que vous devez savoir sur cette fonctionnalité ainsi que sur la création d’une playlist Spotify Blend avec vos amis.

Spotify est une plateforme populaire de musique, de podcasts et de vidéos qui offre aux utilisateurs accès à d’innombrables chansons et autres contenus d’artistes du monde entier. Nous ne vous en voudrions pas si vous n’étiez pas au courant de cette fonctionnalité, car Spotify n’a pas beaucoup fait de publicité pour la fonctionnalité Spotify Blend. Ici, nous discuterons de ce qu’est cette fonctionnalité et de la façon dont vous pouvez l’utiliser avec votre famille et vos amis.

Qu’est-ce que Spotify Blend ?

Spotify Blend est une fonctionnalité introduite en 2021 qui permet aux utilisateurs de créer automatiquement des playlists avec d’autres utilisateurs. Elle est différente des playlists collaboratives, où vous et vos amis ajoutez manuellement des chansons.

Une fois que vous créez un Spotify Blend avec une autre personne, les algorithmes de la plateforme généreront un mélange de musique que vous avez tous les deux déjà écoutée ainsi que certaines chansons que l’un d’entre vous a écoutées.

Un Spotify Blend peut comprendre jusqu’à dix personnes et les playlists peuvent contenir jusqu’à 50 chansons. Les playlists Spotify Blend se mettent à jour quotidiennement, ce qui permet aux utilisateurs de continuer à découvrir de nouvelles musiques à partir des bibliothèques d’autres personnes.

Blend, en termes simples, est une playlist partagée qui combine la musique que vous et d’autres utilisateurs Blend écoutez. Elle se met à jour quotidiennement avec des chansons en fonction de vos historiques d’écoute.

Comment créer une playlist Spotify Blend

Désormais que vous savez ce qu’est une playlist Spotify Blend, vous vous demandez peut-être comment la créer avec vos amis et votre famille. Voici les étapes à suivre :

Étape 1 :Ouvrez l’application Spotify sur votre téléphone.

Étape 2 :Cliquez sur l’onglet Rechercher pour ouvrir la barre de recherche.

Étape 3 :Recherchez Blend et cliquez sur Blend Genre dans les résultats.

Étape 4 :Sur l’écran suivant, appuyez sur Créer un Blend sous la section Made For Us. Alternativement, vous pouvez directement appuyer sur la carte Made For Us après avoir cliqué sur la barre de recherche, puis sélectionner Créer un Blend.

Étape 5 :Appuyez sur le bouton Inviter pour générer un lien d’invitation.

Étape 6 :Partagez le lien avec les personnes que vous souhaitez ajouter à la playlist et attendez qu’elles acceptent votre invitation.

Étape 7 :Dès qu’elles acceptent la demande, vous verrez un mélange de vous deux sous la section Blend.

Comment créer un Blend d’artistes Spotify

Spotify permet également aux utilisateurs de créer une playlist Blend avec un nombre limité d’artistes. Ensuite, vous aurez votre propre playlist personnalisée de musiques provenant de votre collection et de la bibliothèque d’un artiste connu. Voici comment vous pouvez créer cela :

Étape 1 :Tout d’abord, rendez-vous sur le lien d’invitation du Blend de l’artiste et cliquez dessus.

Étape 2 :Vous serez redirigé vers Spotify qui créera un Blend pour vous avec l’artiste.

Ci-dessous, vous trouverez les liens des artistes qui proposent actuellement une playlist Blend.

Comment modifier une playlist Blend Spotify

Après avoir créé une playlist Blend Spotify, vous pouvez également la modifier si vous le souhaitez, ajouter de nouveaux membres, masquer une chanson en particulier et modifier le nom de la playlist. Voici comment faire :

Renommer la playlist Blend Spotify

Si vous souhaitez renommer la playlist Blend Spotify, voici comment procéder :

Étape 1 :Ouvrez la playlist Blend dont vous souhaitez modifier le nom.

Étape 2 :Cliquez sur l’icône des trois points et cliquez sur Modifier le nom.

Étape 3 :Donnez un nom à votre playlist, puis cliquez sur Terminé.

Ajouter de nouveaux membres à la playlist Blend

Si vous souhaitez ajouter plus de membres à une playlist Blend, suivez les étapes suivantes :

Étape 1 :Sur la playlist Blend, cliquez sur l’icône des trois points.

Étape 2 :Choisissez Ajouter des membres dans le menu qui apparaît.

Étape 3 :Cliquez sur Inviter d’autres personnes et partagez le lien.

Note :Vous pouvez ajouter jusqu’à 10 membres à une playlist Blend Spotify.

Masquer des chansons dans la playlist Blend

Si vous n’aimez pas une chanson de la playlist, vous pouvez la masquer en suivant ces étapes simples :

Étape 1 :Ouvrez la playlist Blend Spotify.

Étape 2 :Cliquez sur l’icône des trois points à côté de la chanson que vous souhaitez masquer.

Étape 3 :Choisissez Masquer la chanson dans le menu qui apparaît pour la masquer.

Comment quitter une playlist Blend Spotify

Si vous ne souhaitez pas faire partie d’une playlist Blend, vous pouvez la quitter à tout moment. Suivez les étapes ci-dessous pour quitter une playlist Blend :

Étape 1 :Ouvrez la playlist Blend Spotify que vous souhaitez quitter.

Étape 2 :Cliquez sur l’icône des trois points.

Étape 3 :Sélectionnez Quitter Blend, et vous sortirez instantanément de la playlist.

Questions fréquemment posées

Puis-je utiliser Spotify Blend sans Premium ?

Oui, vous pouvez utiliser Blend pour créer une playlist sans Spotify Premium, car la fonctionnalité ne l’exige pas.

Puis-je masquer une chanson dans la playlist Blend Spotify ?

Oui, Spotify permet aux utilisateurs de masquer une chanson dans la playlist Blend. Pour cela, ouvrez la playlist Blend que vous avez créée, cliquez sur l’icône des trois points à côté de la chanson que vous souhaitez masquer, puis choisissez Masquer la chanson dans le menu qui apparaît.

La playlist Spotify Blend change-t-elle quotidiennement ?

Oui, la playlist Blend est mise à jour quotidiennement, de sorte que vous avez chaque jour un nouveau mélange de musiques à découvrir.

Combien de chansons y a-t-il dans un Blend Spotify ?

Chaque playlist Blend Spotify peut contenir jusqu’à 50 chansons et jusqu’à 10 membres.

Comment puis-je ajouter plus de membres à Blend Spotify ?

Pour ajouter plus d’utilisateurs à la playlist Blend Spotify, ouvrez la playlist, appuyez sur l’icône des trois points, puis sélectionnez Ajouter des membres. Sur la page suivante, appuyez sur Inviter d’autres personnes et partagez le lien avec quelqu’un que vous souhaitez ajouter. Notez que vous pouvez ajouter jusqu’à 10 membres à une playlist Blend Spotify.

Conclusion

C’était donc tout ce qu’il y a à savoir sur ce qu’est la playlist Blend Spotify et comment vous pouvez en créer une avec vos amis et votre famille. Nous avons également ajouté les étapes pour créer une playlist Blend avec un artiste. J’espère que vous trouverez cet article utile. Veuillez laisser vos éventuelles questions supplémentaires dans la zone des commentaires. Veuillez également partager cet article avec vos amis et votre famille.

