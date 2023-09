Bose QuietComfort Ultra Écouteurs sans fil : Ressentez la musique, pas le bruit

Bose vient de lancer trois nouveaux produits. Parmi eux se trouvent les écouteurs Bose QuietComfort Ultra, les casques QuietComfort Ultra et les casques QuietComfort. C’est la première fois que Bose ajoute « Ultra » à ses produits. Et cela a une raison d’être.

Les deux produits Ultra visent à offrir une expérience audio de qualité supérieure. Ils sont dotés d’une technologie audio avancée qui délivre un son des plus réalistes. Et si vous recherchez des écouteurs True Wireless Stereo flambant neufs pour améliorer votre écoute, les écouteurs Bose QuietComfort Ultra devraient figurer sur votre liste.

Moments forts des écouteurs Bose QuietComfort Ultra

Comme vous l’avez peut-être deviné, les écouteurs QuietComfort Ultra sont une offre phare de Bose. Et en tant qu’écouteurs haut de gamme, ils apportent beaucoup de choses. Voici les principales caractéristiques des écouteurs Bose QuietComfort Ultra :

Audio immersif grâce au son spatialisé

Tout comme les casques Bose QuietComfort Ultra, les écouteurs QuietComfort Ultra intègrent un système audio spatial exclusif. Et pour ceux qui se demandent, cela n’a rien à voir avec Dolby Atmos. Comme vous le savez peut-être, Dolby Atmos offre une expérience sonore immersive qui vous donne l’impression d’écouter une chanson lors d’un concert live.

Alors que la fonction audio spatial des écouteurs QuietComfort Ultra fait la même chose, Bose l’a réalisée grâce à un traitement audio exclusif. Elle crée une scène sonore plus large et plus spacieuse, rendant tout le contenu audio multidimensionnel. Et le meilleur, c’est que cela fonctionne avec toutes les plates-formes audio ou tous les appareils.

Avec l’audio spatial de Bose, vous avez l’impression d’être assis virtuellement au bon endroit acoustique. De plus, la fonction Audio immersif des écouteurs QuietComfort Ultra révèle la véritable profondeur de la lecture. Par conséquent, vous pouvez profiter de chaque nuance de la lecture audio et découvrir les détails que vous n’avez peut-être jamais entendus auparavant.

À ce titre, deux modes différents sont disponibles pour la fonction audio spatial des écouteurs Bose QuietComfort Ultra. Le premier s’appelle le mode Still, qui offre la meilleure expérience sonore immersive possible lorsque vous ne bougez pas. Il maintient l’audio spatial en position, vous permettant d’obtenir un son immersif optimal.

Le deuxième est le mode Motion. Comme vous pouvez le deviner, il permet à l’audio de se déplacer avec vous. Et avec lui activé, vous aurez l’impression que l’audio est juste devant vous lorsque vous êtes en déplacement.

Expérience audio personnalisée

Pour vous offrir la meilleure expérience audio immersive, les écouteurs Bose QuietComfort Ultra sont dotés de la technologie CustomTune. À la base, il s’agit d’une fonctionnalité de calibration audio qui prend en compte vos capacités d’écoute et vos oreilles pour vous offrir un son personnalisé. Elle effectue une autocalibration et vous permet d’obtenir le meilleur endroit de lecture à chaque fois.

Annulation de bruit de classe mondiale sur les écouteurs Bose QuietComfort Ultra

En plus d’offrir un son incroyable, les écouteurs QuietComfort Ultra se démarquent également en termes d’isolation. Tout comme la fonction audio spatial, vous trouverez deux modes d’annulation de bruit. Le premier est le mode Quiet, qui coupe le monde extérieur et vous empêche de vous distraire des bruits extérieurs.

Ensuite, il y a le mode Aware. Comme vous pouvez le deviner, ce mode annule uniquement les bruits extérieurs forts. Il fonctionne de manière assez similaire au mode Transparence des AirPods d’Apple. Et vous pouvez en tirer le meilleur parti lors d’activités de plein air où vous devez rester conscient de votre environnement.

À cet égard, la technologie CustomTune joue également un rôle. Elle prend en compte votre environnement et règle le mode d’annulation de bruit en conséquence. Par conséquent, vous bénéficiez d’une isolation de qualité supérieure, quelle que soit l’environnement qui vous entoure.

Confort amélioré et stabilité supérieure

Vous pouvez porter les écouteurs QuietComfort Ultra de Bose pendant une longue période sans ressentir d’inconfort. Les embouts sont dotés d’une forme ergonomique, vous permettant d’obtenir un ajustement naturel sur vos oreilles. Plus important encore, vous pouvez obtenir neuf combinaisons possibles avec les embouts et les bandes de stabilité inclus.

Avec ces embouts, vous obtenez un ajustement extrêmement sécurisé. De plus, les bandes de stabilité des écouteurs QuietComfort Ultra offrent un ajustement interlocking. Elles veillent même à ce que les embouts soient correctement positionnés sur vos oreilles. Vous n’avez pas à vous soucier de la chute des écouteurs lorsque vous effectuez des mouvements explosifs ou lorsque vous êtes en déplacement.

Design élégant et performances en appel des écouteurs Bose QuietComfort Ultra

Bose a choisi un design rafraîchi pour les écouteurs QuietComfort Ultra. Il intègre un nouveau traitement métallique. Ce traitement confère aux écouteurs sans fil un aspect beaucoup plus élégant et luxueux.

De plus, les écouteurs QuietComfort Ultra utilisent un mélange de microphones dynamiques et des filtres adaptatifs. Grâce à cela, les embouts peuvent clairement capter votre voix même dans des environnements peu idéaux.

Commandes, étanchéité et autonomie de la batterie

Les écouteurs Bose QuietComfort Ultra disposent de commandes tactiles réactives. Vous pouvez rapidement mettre en pause, lire, passer à la piste suivante et régler le volume via le panneau tactile de chaque embout. Et comme les écouteurs sans fil sont dotés d’une résistance IPX4, vous n’avez pas à vous soucier de la transpiration ou de l’eau qui pénètre à l’intérieur.

En ce qui concerne l’autonomie de la batterie, les écouteurs QuietComfort Ultra peuvent offrir jusqu’à six heures de lecture avec des batteries entièrement chargées. Et avec l’étui de recharge, vous obtenez jusqu’à 3 charges supplémentaires. Cela signifie que vous pouvez obtenir jusqu’à 24 heures de lecture après une session de charge complète.

Prix et disponibilité

Vous voulez vous procurer une paire des écouteurs Bose QuietComfort Ultra ? Vous pouvez en choisir une en noir ou en blanc fumé. Cependant, ils sont actuellement en précommande, au prix de 299 $. Bose commencera à expédier les écouteurs le 3 octobre.

Actualité mobile et vidéo du moment