Cisco Systems prévoit de licencier encore 350 employés en octobre

Selon les documents du gouvernement de l’État de Californie, Cisco Systems s’apprête à licencier des centaines d’employés. Les documents officiels indiquent que la société technologique américaine, dont le siège est à San Jose, licenciera le personnel de la région de South Bay le mois prochain.

Cisco Systems est une entreprise technologique leader aux États-Unis. Il s’agit de la deuxième vague de licenciements cette année, la première ayant eu lieu en juillet. Les licenciements toucheront les employés des bureaux de San Jose et de Milpitas. La société licenciera 227 employés à San Jose et 123 employés à Milpitas. Les licenciements font partie des efforts de l’entreprise pour restructurer et rationaliser ses opérations. Les documents indiquent également que les licenciements prendront effet à partir du 16 octobre, soit environ un mois à partir de maintenant.

Contexte

Cisco Systems est une entreprise technologique multinationale qui conçoit, fabrique et vend des équipements, des logiciels et des services de réseau. L’entreprise a été fondée en 1984 et a son siège à San Jose, en Californie. C’est l’une des plus grandes entreprises technologiques au monde, avec plus de 75 000 employés et une capitalisation boursière de plus de 200 milliards de dollars.

Cependant, tout comme d’autres entreprises technologiques, Cisco a récemment réduit ses effectifs. À la fin de 2022, Cisco Systems a licencié plus de 4 000 employés en une seule fois, ce qui représentait 5 % de sa main-d’œuvre totale. Il s’agissait de l’un des plus importants licenciements de cette année-là.

Les Licenciements

Les licenciements font partie des efforts continus de Cisco pour restructurer et rationaliser ses opérations. L’entreprise est confrontée à une concurrence accrue ces dernières années, notamment de la part de marques de réseautage basées sur le cloud. En réponse, Cisco a progressivement recentré ses activités sur les logiciels et les services, au détriment du hardware.

Les licenciements devraient affecter un large éventail de personnel, notamment des ingénieurs, des responsables et du personnel de support. Le personnel concerné recevra des indemnités de départ et des services de reclassement pour les aider à trouver un nouvel emploi.

De plus, à un moment donné, le directeur financier, Scott Herron, a déclaré lors d’un appel sur les résultats que les licenciements étaient « un rééquilibrage » et non motivés par des économies de coûts. En mars, l’entreprise a licencié 673 autres employés dans ses bureaux de Milpitas, San Francisco et San Jose.

Comme l’a dit Scott Herron, les licenciements ne sont pas motivés par des économies de coûts car les finances de l’entreprise sont assez stables. Selon les résultats d’août, Cisco Systems a enregistré un chiffre d’affaires de 12,6 milliards de dollars pour l’exercice se terminant le 29 juillet. Il s’agit d’une augmentation de 7 % par rapport à l’année précédente.

Impact sur le Personnel et l’Industrie

Les licenciements sont susceptibles d’avoir un impact considérable sur le personnel concerné, ainsi que sur l’ensemble de l’industrie technologique. Bon nombre des salariés touchés sont hautement qualifiés et expérimentés, et peuvent avoir des difficultés à trouver un nouvel emploi dans un marché du travail concurrentiel. Les licenciements peuvent également avoir un effet d’entraînement sur l’économie locale, car le personnel concerné disposera de moins d’argent à dépenser pour les biens et les services.

Les licenciements sont également le reflet des problèmes auxquels l’industrie technologique est confrontée en permanence. De nombreuses marques font face à une concurrence accrue et à une pression pour réduire les coûts, ce qui a entraîné une vague de licenciements et d’efforts de restructuration. Bien que ces efforts puissent aider les entreprises à rester compétitives à court terme, ils peuvent également avoir des conséquences à long terme pour l’ensemble de l’industrie.

Dernières Paroles

Cisco Systems s’apprête à licencier 350 autres employés en octobre. Cela s’inscrit dans le cadre de ses efforts continus pour restructurer et rationaliser ses opérations. Les licenciements font également partie du recentrage de l’entreprise sur les logiciels et les services. Ils devraient toucher les employés des bureaux de San Jose et de Milpitas. Bien que les licenciements puissent aider Cisco à rester compétitif à court terme, ils peuvent également avoir des conséquences à long terme, principalement pour le personnel concerné et l’ensemble de l’industrie technologique.

