Une fonctionnalité importante que Xiaomi propose aux utilisateurs de smartphones avec MIUI et qui enrichit l’expérience utilisateur : les fonds d’écran MIUI. MIUI permet aux utilisateurs de personnaliser leurs appareils en offrant une variété et une créativité dans les fonds d’écran. Chaque fond d’écran révèle l’ambiance, le plaisir et l’esthétique de cette version MIUI. MIUI propose de nombreuses fonctionnalités qui attirent l’attention tant sur le plan esthétique que sur le plan fonctionnel. L’une de ces fonctionnalités est une variété de fonds d’écran qui aident les utilisateurs à personnaliser leurs appareils. Dans cet article, nous examinerons l’évolution de MIUI et les fonds d’écran des versions de MIUI 1 à MIUI 14.

MIUI 1 à MIUI 4

Lorsque Xiaomi a commencé à développer le système d’exploitation MIUI, MIUI n’avait pas encore opté pour des conceptions complexes en termes de fonds d’écran MIUI. Les versions MIUI 1, 2, 3 et 4 sont connues pour leurs fonds d’écran par défaut simples et basiques d’Android. Il n’y a pas de collection de fonds d’écran spéciale dans ces versions. Les utilisateurs devaient se contenter de fonds d’écran simples et universels, tels que des scènes de nature classiques ou des motifs abstraits.

MIUI 5

MIUI 15 est la première version à disposer de fonds d’écran légendaires qui visent à transmettre les vues uniques de la nature sur un système d’exploitation Android. Dans cette version, lorsque vous appliquiez les fonds d’écran à votre téléphone, vous ressentiez la sensation de la brise de la nature sur votre téléphone.

MIUI 6

MIUI 6 a changé l’approche de Xiaomi en ce qui concerne les fonds d’écran. Le minimalisme et les couleurs vives étaient les caractéristiques prédominantes des fonds d’écran de cette période. Les thèmes d’art abstrait ont aidé les utilisateurs à rendre leurs appareils plus attrayants. Des touches de couleur, des motifs créatifs et des formes géométriques étaient des éléments essentiels des fonds d’écran MIUI 6. Les fonds d’écran de cette époque ont apporté aux utilisateurs des beautés naturelles telles que des champs de fleurs, des vues de montagnes, des forêts et des animaux mignons. La beauté paisible de la nature était toujours à portée de main avec MIUI 7.

MIUI 7

MIUI 7 mettait en avant les thèmes de la nature et des animaux dans ses fonds d’écran. Les fonds d’écran de cette époque ont apporté aux utilisateurs des beautés naturelles telles que des champs de fleurs, des vues de montagnes, des forêts et des animaux mignons. La beauté paisible de la nature était toujours à portée de main avec MIUI 7.

MIUI 8

La sortie de MIUI 8 célébrait le triomphe de la géométrie et de l’art abstrait. Des triangles colorés, des cercles, des lignes et des motifs abstraits étaient souvent présents sur les fonds d’écran. Ces designs ont réussi à impressionner les utilisateurs en offrant une esthétique moderne et contemporaine.

MIUI 9

MIUI 9 se concentrait sur les thèmes de l’espace et du ciel nocturne. Les fonds d’écran comprenaient des images telles que des étoiles, des galaxies et des vaisseaux spatiaux. Ces thèmes offraient aux utilisateurs l’infini et la magie de l’univers sur les écrans de leurs appareils.

MIUI 10

MIUI 10 a apporté la magie des textures à ses utilisateurs. Des gros plans de textures réalistes telles que le bois, le métal, la pierre et les gouttes d’eau sont apparus en premier plan sur les fonds d’écran. Ces fins détails de textures permettaient aux utilisateurs de connecter leurs appareils plus étroitement avec le monde réel.

MIUI 11

La version MIUI 11 visait à divertir les utilisateurs avec des personnages et des animations. Des personnages de dessins animés mignons, des fonds d’écran animés et des animations vivantes ont aidé les utilisateurs à personnaliser leurs smartphones en leur offrant une expérience ludique.

MIUI 12

MIUI 12 offre de magnifiques fonds d’écran qui représentent la rencontre de la nature et de l’univers. Ces thèmes combinent des vues du ciel nocturne avec des scènes de nature verdoyantes, offrant aux utilisateurs une expérience paisible et intrigante. Les fonds d’écran font découvrir aux utilisateurs les beautés de l’univers et de la nature.

MIUI 13

Avec MIUI 13, des images artistiques et des thèmes robotiques reflétant la technologie et le futur apparaissent devant les utilisateurs. Ces fonds d’écran, qui mettent l’accent sur l’excitation de la révolution numérique et la beauté du progrès, sont appréciés par les utilisateurs modernes.

MIUI 14

Enfin, MIUI 14 met l’accent sur l’originalité et la personnalisation. Les utilisateurs ont la liberté d’utiliser leurs propres images et designs comme fonds d’écran. Cela permet aux utilisateurs de personnaliser MIUI selon leur goût et leur style. MIUI 14 permet aux utilisateurs de personnaliser pleinement leurs fonds d’écran.

L’aventure MIUI de Xiaomi offre un voyage esthétique avec des fonds d’écran. Dans les versions de MIUI 1 à MIUI 14, les fonds d’écran aident les utilisateurs à personnaliser et à embellir leurs appareils. Si vous souhaitez télécharger tous les fonds d’écran à partir d’un seul point, vous pouvez obtenir les fonds d’écran de MIUI 1 à MIUI 14 en utilisant le lien. Chaque version offre des esthétiques et des thèmes différents, offrant une grande variété d’options à ses utilisateurs. MIUI peut être considéré non seulement comme un système d’exploitation, mais aussi comme une plateforme artistique, car il offre à ses utilisateurs une expérience riche en beauté et en esthétique. Maintenant, tous les utilisateurs de Xiaomi attendent avec impatience les fonds d’écran de MIUI 15.

