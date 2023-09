Vivo Y17s dévoilé : Helio G85, batterie de 5 000 mAh et design élégant

Singapour a discrètement accueilli le dernier ajout de la série Y de Vivo, le Vivo Y17s. Ce smartphone d’entrée de gamme offre un élégant écran en encoche en forme de goutte à l’avant et un puissant appareil photo double de 50 mégapixels à l’arrière. Avec une puce MediaTek et une batterie robuste, il est temps d’explorer les caractéristiques, les fonctionnalités et les prix du Y17s.

Vivo présente le nouveau smartphone Y17s à Singapour

Ainsi, le Vivo Y17s est équipé d’un écran IPS LCD de 6,56 pouces offrant une résolution HD+ de 720 x 1612 pixels. Avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz, une gamme de couleurs NTSC de 83 %, une luminosité de 840 nits et une densité de pixels de 269 ppp, il offre une expérience visuelle nette. À l’avant, il y a un appareil photo selfie de 8 mégapixels, tandis qu’à l’arrière, il dispose d’un appareil photo principal de 50 mégapixels et d’un appareil photo de profondeur de champ de 2 mégapixels.

Sous le capot, le Vivo Y17s offre une puissance de frappe avec la puce MediaTek Helio G85, 6 Go de RAM LPDDR4x et 128 Go de stockage eMMC 5.1. Vous avez besoin de plus d’espace de stockage ? L’appareil offre commodément un emplacement dédié pour carte microSD. Fonctionnant sous Android 13 avec FunTouch OS 13, il offre une expérience utilisateur fluide.

Le Y17s ne déçoit pas au niveau de la batterie, abritant une énorme batterie de 5 000 mAh avec prise en charge de la charge de 15W. Vous pouvez profiter jusqu’à 19,67 heures de lecture vidéo YouTube avec une seule charge. L’appareil offre également une prise en charge double SIM, un Wi-Fi bi-bande, Bluetooth 5.0, GPS, un port USB-C, une prise audio 3,5 mm et une coque certifiée IP54 pour une durabilité accrue.

À Singapour, le Vivo Y17s est disponible à un prix attrayant de SGD 199 (~146 $). Il est disponible en deux couleurs magnifiques, Glitter Purple et Forest Green. Les fans peuvent anticiper son lancement dans d’autres marchés asiatiques dans les prochains jours. Le Y17s de Vivo fait certainement sensation avec ses caractéristiques impressionnantes et son prix abordable, offrant aux consommateurs une option convaincante dans le segment des smartphones d’entrée de gamme.

