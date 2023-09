Quelle est la taille de l’iPhone 15 (tous modèles)

En septembre 2023, Apple a présenté au monde la nouvelle gamme d’iPhone : l’iPhone 15, l’iPhone 15 Plus, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max. La nouvelle gamme d’iPhone apporte plusieurs améliorations par rapport à la gamme d’iPhone existante. Mais qu’en est-il de la taille des nouveaux iPhone ? Voici les tailles de l’iPhone 15 Pro Max, de l’iPhone 15 Pro, de l’iPhone 15 Plus et de l’iPhone 15.

Depuis l’année dernière, Apple propose quatre modèles dans sa gamme d’iPhone, après l’arrêt des modèles Mini qui n’ont pas répondu aux attentes de vente d’Apple. La gamme d’iPhone 15 s’adresse aux utilisateurs qui préfèrent à la fois les téléphones compacts et de grande taille.

Désormais que vous savez qu’il y a quatre modèles dans la série, voici comment ils diffèrent les uns des autres en termes de taille. Commençons par le modèle de base.

Quelle est la taille de l’iPhone 15

Taille de l’écran

L’iPhone 15 est doté d’un écran de 6,1 pouces (15,54 cm). Il est important de noter que toutes les mesures d’écran sont prises en diagonale, en excluant les bordures.

Dimensions

Si vous recherchez les dimensions de l’iPhone 15, voici les détails :

Hauteur de l’iPhone 15 : 5,81 pouces

Largeur de l’iPhone 15 : 2,82 pouces

Profondeur de l’iPhone 15 : 0,31 pouces

Poids de l’iPhone 15 : 171 grammes

C’est l’iPhone compact de la gamme et il est conçu pour ceux qui préfèrent ne pas choisir les fonctionnalités Pro et qui ne sont pas fans des grands téléphones. En raison de son absence de fonctionnalités Pro et de sa taille d’écran plus petite, il est également moins cher que les autres modèles, ce qui en réalité un choix parfait pour une utilisation générale.

Quelle est la taille de l’iPhone 15 Plus

Le grand frère de l’iPhone 15, le modèle Plus, est plus grand que l’iPhone 15 standard.

Taille de l’écran

L’iPhone 15 Plus est doté d’un écran de 6,7 pouces. Ses mesures en centimètres sont de 17,00 cm en diagonale, en excluant les bordures.

Dimensions

Hauteur de l’iPhone 15 Plus : 6,33 pouces

Largeur de l’iPhone 15 Plus : 3,06 pouces

Profondeur de l’iPhone 15 Plus : 0,31 pouces

Poids de l’iPhone 15 Plus : 201 grammes

L’iPhone 15 Plus est idéal pour les utilisateurs qui recherchent un iPhone de plus grande taille, mais qui n’ont pas besoin de spécifications haut de gamme. Il coûte également moins cher que le modèle Pro, mais plus cher que l’iPhone 15 plus petit.

Quelle est la taille de l’iPhone 15 Pro

Penchons-nous maintenant sur les modèles Pro.

Taille de l’écran

L’iPhone 15 Pro a la même taille d’écran que l’iPhone 15. Il dispose d’un écran de 6,1 pouces ou 15,54 cm qui est mesuré en diagonale.

Dimensions

Hauteur de l’iPhone 15 Pro : 5,77 pouces

Largeur de l’iPhone 15 Pro : 2,78 pouces

Profondeur de l’iPhone 15 Pro : 0,32 pouces

Poids de l’iPhone 15 Pro : 187 grammes

Si vous voulez bénéficier des spécifications haut de gamme tout en ne voulant pas d’un iPhone plus grand, l’iPhone 15 Pro est l’appareil qu’il vous faut. Il est également plus petit en hauteur que l’iPhone 15 de base, mais pèse probablement un peu plus en raison de la plus grande batterie et de l’appareil photo supplémentaire. Le cadre en titane rend l’appareil léger.

Quelle est la taille de l’iPhone 15 Pro Max

La version plus grande de la série Pro est l’iPhone 15 Pro Max.

Taille de l’écran

L’iPhone 15 Pro Max est doté d’un écran de 6,7 pouces / 17,00 cm. Il est mesuré en diagonale, tout comme les autres appareils.

Dimensions

Hauteur de l’iPhone 15 Pro Max : 6,29 pouces

Largeur de l’iPhone 15 Pro Max : 3,02 pouces

Profondeur de l’iPhone 15 Pro Max : 0,32 pouces

Poids de l’iPhone 15 Pro Max : 221 grammes

Le Pro Max a la même taille d’écran que l’iPhone Plus, mais il est un peu plus court en hauteur que la variante Plus. Il s’agit du téléphone le plus haut de gamme de la gamme d’iPhone 15 et il coûte également plus cher que les autres modèles.

Voici tout en un seul endroit.

Modèle Taille de l’écran Hauteur Largeur Profondeur Poids iPhone 15 6,1 pouces (15,54 cm) 5,81 pouces (147,6 mm) 2,82 pouces (71,6 mm) 0,31 pouces (7,80 mm) 171 grammes (6,02 oz) iPhone 15 Plus 6,7 pouces (17,00 cm) 6,33 pouces (160,9 mm) 3,06 pouces (77,8 mm) 0,31 pouces (7,80 mm) 201 grammes (7,09 oz) iPhone 15 Pro 6,1 pouces (15,54 cm) 5,77 pouces (146,6 mm) 2,78 pouces (70,6 mm) 0,32 pouces (8,25 mm) 187 grammes (6,60 oz) iPhone 15 Pro Max 6,7 pouces (17,00 cm) 6,29 pouces (159,9 mm) 3,02 pouces (76,7 mm) 0,32 pouces (8,25 mm) 221 grammes (7,81 oz)

Voici les mesures complètes de la gamme d’iPhone 15.

