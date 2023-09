Xiaomi interdit l’installation d’applications Google Play avec MIUI

Il y a des tonnes d’applications disponibles sur le Play Store, on peut facilement dire qu’il y a une quantité illimitée d’applications sur Android puisque vous pouvez installer n’importe quel fichier APK que vous souhaitez, et pourtant Xiaomi discrimine certains développeurs mondiaux.

Dans le monde Android, les appareils Android disponibles dans le monde entier et en Chine sont très différents les uns des autres. Les fabricants chinois de smartphones appliquent trop de restrictions, de sorte que certains fabricants de téléphones chinois n’autorisent pas le déverrouillage du chargeur de démarrage de leurs téléphones, alors que le chargeur de démarrage des téléphones Android disponibles dans le monde entier peut être déverrouillé facilement. Les gens préfèrent Android car c’est gratuit, non?

Xiaomi discrimine certaines applications sans raison – Les avertissements insignifiants sur MIUI!

Alors que les versions récentes d’Android regorgent de mesures de sécurité améliorées, il y a quelques années, même un simple APK avait le potentiel d’exploiter les données des utilisateurs. Pour éviter cela, les fabricants de téléphones, y compris Xiaomi, ont pris des précautions en introduisant leurs applications de sécurité et en établissant une base de données complète des applications malveillantes. Les utilisateurs sont avertis par une notification si l’application qu’ils veulent installer contient un quelconque virus.

C’est une très bonne étape pour protéger les utilisateurs, mais Xiaomi a également commencé à émettre des avertissements pour certaines applications sans aucun logiciel malveillant ou virus. La raison de l’avertissement de sécurité n’est pas que l’application contient un logiciel malveillant, mais en raison d’une discrimination faite par Xiaomi. Il est tout à fait normal d’exécuter une analyse antivirus pendant qu’un fichier APK est en cours d’installation, mais Xiaomi analyse également les applications du Play Store. Il semble que la détection de virus de Xiaomi soit plus avancée que celle de Google.

Les applications Android de Netcost-security.fr sont disponibles sur Google Play Store et ont déjà passé les tests de sécurité de Google, et aucune de ces applications ne contient de logiciel malveillant. Vous vous demandez peut-être: « Est-ce que MIUI Downloader est sûr? » et en réalité, même « Play Protect » de Google ne montre pas d’avertissement aux utilisateurs, tandis que Xiaomi envoie de faux avertissements pour de nombreuses applications, y compris MIUI Downloader et certaines applications fabriquées par l’équipe Netcost-security.fr.

Ce qui est encore pire, c’est que MIUI ne donne pas seulement des avertissements aux applications de Netcost-security.fr, mais certains utilisateurs ont signalé avoir reçu des avertissements même en essayant d’installer des applications connues comme Facebook (version Lite) ou Snapchat.

L’équipe Netcost-security.fr a publié de nombreuses applications, mais MIUI Downloader, MIUI Updater et MIUI Downloader Enhanced, qui sont toutes victimes des actions d’intimidation de Xiaomi. Les utilisateurs reçoivent des notifications de Xiaomi malgré l’absence de logiciel malveillant dans les applications.

MIUI Downloader est disponible sur le Google Play Store depuis un bon moment et a déjà enregistré 1 million de téléchargements sur le Play Store. Une version récemment publiée de MIUI Downloader Enhanced a connu 100 000 téléchargements. Fait remarquable, ni le Google Play Store ni aucune application de numérisation de virus Android ne signalent de problèmes. Il est donc évident que Xiaomi discrimine les applications développées par certains développeurs et induit les utilisateurs en erreur.

