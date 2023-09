Comment trouver les téléchargements de Google Chrome Mobile et changer l’emplacement de téléchargement

Google Chrome est un navigateur web disponible sur presque tous les systèmes d’exploitation et plateformes. La plupart des utilisateurs utilisent ce navigateur web pour diverses tâches, notamment la navigation sur les sites d’actualités, les réseaux sociaux, la diffusion en continu de contenu audio et vidéo, l’exécution de tâches liées au travail et même le téléchargement de contenu sur leurs appareils. Mais où sont stockés les fichiers téléchargés ? Si vous avez du mal à trouver les téléchargements Chrome, ce guide vous explique tout.

Lorsque vous téléchargez du contenu depuis Internet en utilisant Google Chrome, le téléchargement est enregistré dans l’emplacement par défaut défini sur le dossier Téléchargements de votre système. Pour voir les téléchargements Chrome immédiatement, vous pouvez simplement saisir chrome://downloads dans la barre de recherche de Chrome. Saviez-vous que vous pouvez facilement changer le dossier de téléchargement pour tous les téléchargements Chrome ? En plus de changer l’emplacement du téléchargement de Chrome, vous pouvez également consulter l’historique des téléchargements Chrome.

Dans ce guide, nous verrons comment trouver les téléchargements et comment changer les emplacements de téléchargement sur les appareils Android, iOS, Windows et macOS.

Comment afficher les téléchargements Chrome sur Android

Sur votre smartphone ou tablette Android, vous pouvez facilement trouver tous vos téléchargements. Voici les étapes à suivre.

Étape 1: Lancez l’application Google Chrome sur votre smartphone ou votre tablette Android.

Étape 2: Sur l’écran principal de votre navigateur web Google Chrome, appuyez sur les trois points en haut à droite.

Étape 3: Dans le menu qui apparaît, appuyez sur l’option Téléchargements.

Étape 4: Ici, vous verrez tous les fichiers que vous avez téléchargés sur votre smartphone ou tablette Android en utilisant Google Chrome. Vous verrez la date ainsi que la taille du fichier.

De plus, si vous avez une application de gestionnaire de fichiers installée sur votre smartphone ou tablette Android, vous pouvez simplement ouvrir le gestionnaire de fichiers et sélectionner le dossier Téléchargements pour afficher tout ce que vous avez téléchargé sur votre appareil avec Chrome.

Voici l’emplacement par défaut pour afficher les téléchargements Chrome sur Android : storage/emulated/0/android/data/com.android.chrome/files/download

Comment changer l’emplacement des téléchargements Chrome sur Android

Vous n’aimez pas que Google Chrome enregistre tous vos fichiers et dossiers dans le dossier de téléchargement par défaut ? Eh bien, vous pouvez facilement modifier cela ! Voici les étapes à suivre.

Étape 1: Ouvrez le navigateur web Google Chrome sur votre smartphone ou tablette Android.

Étape 2: Appuyez sur les trois points en haut à droite du navigateur web. Ensuite, appuyez sur l’option Paramètres dans le menu.

Étape 3: Avec le menu Paramètres maintenant ouvert, faites défiler et appuyez sur l’option Téléchargements.

Étape 4: Vous verrez un interrupteur qui indique Demander où enregistrer les fichiers. Assurez-vous d’activer l’interrupteur.

Étape 5: Désormais, chaque fois que vous téléchargez un fichier via Google Chrome sur votre smartphone Android, le navigateur vous demandera où vous souhaitez enregistrer le fichier.

Sélectionnez simplement l’emplacement où vous souhaitez enregistrer le fichier et Google Chrome le téléchargera à l’emplacement exact que vous avez demandé.

Si vous n’avez pas d’application de gestionnaire de fichiers sur votre smartphone Android, vous pouvez toujours vous rendre sur Google Play Store et installer l’application Files. L’application Files est gratuite et développée par Google lui-même.

Comment afficher les téléchargements Google Chrome sur iPhone

Si vous possédez un iPhone ou un iPad, vous pouvez facilement suivre ces étapes pour rechercher les téléchargements effectués par Google Chrome.

Étape 1: Ouvrez l’application Google Chrome sur votre iPhone ou iPad. Appuyez sur le menu des trois points à droite du bas de l’application Google Chrome.

Étape 2: Un menu apparaîtra à l’écran. Appuyez sur l’icône Téléchargements. Cela vous amènera au dossier des téléchargements Chrome sur votre appareil iOS.

Étape 3: Dans ce dossier, tous les fichiers que vous avez téléchargés via Google Chrome seront affichés ici.

De plus, si vous souhaitez simplement afficher tous les fichiers téléchargés, ouvrez l’application Files sur votre appareil, puis appuyez sur l’option Sur mon iPhone ou mon iPad sur le côté gauche de l’écran. Vous verrez maintenant un fureteur avec l’icône Google Chrome. Appuyez dessus pour voir tous les téléchargements.

Comment changer l’emplacement des téléchargements Chrome sur iPhone

Aussi, vous aimeriez avoir la possibilité de changer l’emplacement des téléchargements de Google Chrome sur votre iPhone ou votre iPad, mais malheureusement, iOS ne vous permet pas de le faire. Vous devez vous contenter de l’emplacement de téléchargement par défaut pour Google Chrome sur n’importe quel appareil iOS.

Comment afficher les téléchargements Chrome sur Mac

Désormais, voyons comment afficher facilement tous les téléchargements que vous avez effectués via Google Chrome sur votre appareil macOS. La meilleure partie de la recherche de téléchargements sur votre appareil macOS sur Google Chrome est que la solution est la même que celle que vous suivriez sur un PC Windows.

Étape 1: Ouvrez Google Chrome sur votre Mac et cliquez sur le menu des trois points situé en haut à droite de votre navigateur web.

Étape 2: Dans le menu, cliquez sur Téléchargements.

Étape 3: Ici, vous verrez tous les téléchargements qui ont été terminés ou non terminés sur Google Chrome. Vous verrez le nom du fichier, sa taille et le lien à partir duquel vous avez téléchargé le fichier.

Pour les téléchargements terminés, vous verrez une option qui dit Afficher dans le dossier. En cliquant dessus, vous ouvrirez l’emplacement du fichier dans le Finder.

Comment changer l’emplacement de téléchargement de Chrome sur Mac

Contrairement aux restrictions sur iOS où vous ne pouvez pas changer l’emplacement de téléchargement pour vos téléchargements sur Chrome, macOS vous donne la liberté de le faire. Vous pouvez suivre ces étapes pour changer l’emplacement de téléchargement de Google Chrome.

Étape 1: Ouvrez l’application Google Chrome sur votre Mac et cliquez sur le menu des trois points en haut à droite du navigateur web.

Étape 2: Sélectionnez Paramètres dans le menu déroulant.

Étape 3: À gauche du navigateur, cliquez sur l’option Téléchargements.

Étape 4: Désormais, sur votre droite, cliquez sur le bouton qui dit Modifier.

Étape 5: Vous pouvez maintenant choisir l’emplacement où vous souhaitez que Google Chrome télécharge tous vos fichiers.

Comment afficher les téléchargements Google Chrome sur Windows 10/11

En ce qui concerne les navigateurs web pour Windows, Google Chrome est toujours en tête de liste. Suivez ces étapes pour trouver vos téléchargements à partir de Google Chrome sur votre PC Windows 10 ou Windows 11.

Étape 1: Lancez Google Chrome sur votre PC Windows 10 ou Windows 11.

Étape 2: Pour afficher les téléchargements, vous pouvez simplement appuyer sur les touches Ctrl et J de votre clavier. Ou cliquez sur les trois points suivis de Téléchargements.

Étape 3: Vous pouvez afficher tous les téléchargements et les afficher également dans votre gestionnaire de fichiers en cliquant sur l’option Afficher dans le dossier.

Vous pouvez également simplement ouvrir l’Explorateur de fichiers sur votre PC Windows et accéder au dossier Téléchargements, qui est l’emplacement de téléchargement par défaut sur Chrome. Dans ce dossier, vous trouverez tous vos téléchargements effectués par Google Chrome. C’est l’emplacement par défaut pour le téléchargement lorsque vous utilisez Google Chrome.

Comment changer l’emplacement de téléchargement de Google Chrome sur Windows 10/11

Vous pouvez facilement modifier l’emplacement de téléchargement de vos fichiers sur votre PC Windows sur Google Chrome. Voici les étapes à suivre.

Étape 1: Ouvrez Google Chrome sur votre PC Windows et cliquez sur le menu des trois points en haut à droite du navigateur web.

Étape 2: Vous pouvez cliquer sur l’option Paramètres dans le menu qui apparaît.

Étape 3: Avec la page Paramètres ouverte, cliquez sur Téléchargements dans le volet de gauche.

Étape 4: À droite, vous verrez l’option Téléchargements. Cliquez sur le bouton qui dit Modifier.

Vous pouvez maintenant parcourir et choisir votre dossier pour permettre à Google Chrome de télécharger tous vos fichiers dans ce nouvel emplacement.

FAQ

Vous avez encore des questions ? Consultez les réponses à certaines questions fréquentes :

Où sont situés mes fichiers téléchargés ?

Tous les fichiers que vous téléchargez depuis le navigateur Chrome sont enregistrés dans le dossier Téléchargements par défaut. Si vous n’avez pas changé manuellement l’emplacement, vous trouverez les fichiers téléchargés dans le dossier Téléchargements.

Comment voir l’historique des téléchargements Chrome ?

Vous pouvez facilement voir votre historique de téléchargement dans Chrome en sélectionnant l’option « Téléchargements » dans le menu qui apparaît lorsque vous cliquez sur les trois points en haut à droite sur un PC. L’emplacement du menu des trois points peut varier en fonction de l’appareil que vous utilisez. La page de téléchargement affichera votre historique de téléchargement à partir de la date de votre dernière action « Effacer l’historique des téléchargements ».

Puis-je changer l’emplacement de téléchargement sur Chrome ?

Oui, vous pouvez changer l’emplacement des téléchargements sur Chrome sur la plupart des appareils, y compris Android, Mac et Windows. Cependant, il est important de noter que vous ne pouvez pas changer l’emplacement de téléchargement sur Chrome pour iPhone.

Quels types de fichiers puis-je télécharger depuis Chrome ?

Il n’y a aucune restriction sur les types de fichiers que vous pouvez télécharger. Cependant, Google Chrome peut bloquer les fichiers jugés non sécurisés.

Ceci conclut le guide complet sur la façon de vérifier facilement les téléchargements et de changer l’emplacement de téléchargement pour vos téléchargements Chrome sur votre Android, Mac et PC Windows. Malheureusement, les utilisateurs iOS n’ont pas la liberté de changer l’emplacement de téléchargement sur leurs appareils pour Google Chrome. Cependant, nous espérons qu’un jour, les utilisateurs iOS auront la possibilité de choisir où ils aimeraient avoir leurs téléchargements enregistrés.

