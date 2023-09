Samsung One UI 6 tente d’accélérer les mises à jour système

Android a toujours été célèbre pour sa flexibilité et ses options de personnalisation. Et avec l’interface One UI de Samsung, ces capacités atteignent de nouveaux sommets dans la dernière version basée sur Android 14.

Débloquer la puissance de personnalisation d’Android avec One UI 6

Dans One UI 6, actuellement en version bêta pour certains smartphones, l’équipe de développeurs de Samsung a introduit une excellente fonctionnalité concernant les mises à jour du système d’exploitation et des applications.

Traditionnellement, les appareils Samsung regroupent automatiquement les mises à jour des applications système avec les mises à jour logicielles régulières, sans que les utilisateurs aient leur mot à dire. Cependant, One UI 6 adopte une approche différente.

Dans One UI 6, les utilisateurs ont désormais le pouvoir de décider quelles applications système seront mises à jour lorsqu’ils installent une nouvelle version du système d’exploitation mobile de Google. Ce changement important de contrôle a été repéré pour la première fois dans la bêta 3 de One UI 6. Il est niché dans les paramètres de mise à jour logicielle.

Lorsque vous accédez à la section de mise à jour logicielle, vous remarquerez une nouvelle option. La possibilité de choisir quelles applications doivent être mises à jour avec le système d’exploitation. En sélectionnant cette option, vous accédez à un écran répertoriant toutes les applications système de Samsung. Vous pouvez ainsi choisir celles qui seront mises à jour automatiquement.

Il est important de noter que bon nombre de ces applications peuvent toujours être mises à jour individuellement via le Samsung Galaxy Store ou le Google Play Store, qui offrent tous deux des options de mise à jour automatique.

Ainsi, même si vous décidez de ne pas mettre à jour ces applications lors de la mise à niveau de la version d’Android, elles pourraient quand même se mettre à jour en fonction de vos paramètres. Néanmoins, la désactivation des mises à jour d’applications pourrait potentiellement accélérer le processus de mise à jour du système d’exploitation dans son ensemble.

En conclusion, la dernière version de l’interface One UI de Samsung, One UI 6, donne aux utilisateurs d’Android un plus grand contrôle sur les mises à jour des applications système. En permettant aux utilisateurs de choisir les applications à mettre à jour automatiquement, Samsung répond aux besoins de personnalisation de ses utilisateurs. Cette amélioration, associée aux options de mise à jour existantes disponibles via le Samsung Galaxy Store et le Google Play Store, offre une approche complète pour maintenir les appareils à jour.

