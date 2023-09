Google va payer 155 millions de dollars pour collecte et utilisation illégales de données de localisation utilisateur

Google a accepté de payer 155 millions de dollars pour régler les plaintes de la Californie et des plaignants privés. L’affaire prétend que le moteur de recherche de l’entreprise a illégalement collecté et utilisé les données de localisation des utilisateurs. Le règlement exige que Google paie 93 millions de dollars. Il demande également à l’entreprise de divulguer plus de détails sur la façon dont elle suit la localisation des personnes et utilise les données qu’elle collecte.

Les plaignants affirment que Google Search a trompé les utilisateurs sur la manière dont il suit la localisation ou utilise les données des utilisateurs. L’entreprise n’a pas obtenu le consentement des utilisateurs avant d’utiliser leurs données. C’est pourquoi elle accepte de payer l’amende. Cet article détaillera les modalités du règlement et ses implications pour Google et ses utilisateurs.

Contexte

Google a été accusé de collecter et d’utiliser illégalement les données de localisation des utilisateurs depuis plusieurs années. En 2018, l’Associated Press a rapporté que Google continuait de suivre les localisations des utilisateurs même après qu’ils aient désactivé l’historique des localisations. En 2020, l’Arizona a poursuivi Google pour avoir prétendument trompé les utilisateurs sur le suivi des localisations. Google a accepté de payer une amende record de 391,5 millions de dollars l’année dernière pour régler les accusations selon lesquelles il avait trompé les utilisateurs sur le suivi des localisations dans 40 États américains. En décembre 2022, Google a été condamné à payer 9,5 millions de dollars pour avoir utilisé des « modèles sombres » et des pratiques trompeuses de suivi des localisations qui portent atteinte à la vie privée des utilisateurs.

Dans ce cas, Google est accusé de diffuser des publicités personnalisées aux utilisateurs lorsqu’ils ont désactivé leurs paramètres d' »historique des localisations ». Le procureur général de la Californie, Rob Bonta, a déclaré :

« Google mentionne dans les paramètres que dès que les utilisateurs choisissent de désactiver l’historique des localisations, leur localisation ne sera plus suivie. Mais Google continue de suivre les activités des utilisateurs dans son propre intérêt commercial. »

Accord

Le règlement de 155 millions de dollars a été annoncé le 15 septembre 2023. Il met fin aux plaintes de la Californie et des plaignants privés selon lesquelles Google a violé les lois sur la vie privée de l’État en collectant et en utilisant les données de localisation des utilisateurs sans leur consentement. Le règlement exige que Google paie 93 millions de dollars et divulgue plus d’informations sur la manière dont il suit les déplacements des personnes et utilise les données qu’il collecte.

De plus, l’entreprise versera un règlement de 62 millions de dollars entre Google et les plaignants, après déduction des frais juridiques. Ce fonds sera versé à une organisation à but non lucratif approuvée par le tribunal qui surveille les problèmes de vie privée sur Internet. Cela porte le montant total du règlement à 155 millions de dollars. L’entreprise doit également obtenir le consentement des utilisateurs avant de collecter des données de localisation et permettre aux utilisateurs de refuser le suivi des localisations.

Implications

Le règlement est important car il oblige Google à payer une somme d’argent importante et à divulguer davantage de données sur ses pratiques de suivi de la localisation. Il crée également un précédent pour que d’autres États et régions prennent des mesures contre Google et d’autres marques qui collectent et utilisent des données d’utilisateurs sans consentement. Le règlement peut également entraîner des changements dans les pratiques commerciales de Google et dans les politiques de confidentialité des utilisateurs.

Pour les utilisateurs de Google, le règlement signifie qu’ils auront plus de contrôle sur leurs données de localisation et sur la manière dont elles sont utilisées. Les utilisateurs pourront refuser le suivi de la localisation. Ils auront également plus d’informations sur la manière dont l’entreprise collecte et utilise leurs données. Cependant, les utilisateurs doivent toujours être prudents lorsqu’ils partagent leurs données de localisation avec une entreprise, car elles peuvent être utilisées à des fins de publicité ciblée et autres.

Conclusion

Le règlement de 155 millions de dollars de Google concernant le suivi de la localisation est un développement majeur dans le débat en cours sur la confidentialité des utilisateurs et la collecte de données. Le règlement oblige Google à payer une somme d’argent importante et à divulguer plus d’informations sur ses pratiques de suivi de la localisation. Il crée également un précédent pour que d’autres États et pays prennent des mesures contre les entreprises qui collectent des données d’utilisateurs, en particulier sans leur consentement. Pour les utilisateurs, le règlement signifie qu’ils auront plus de contrôle sur leurs données de localisation. Les utilisateurs auront également plus de contrôle sur la manière dont l’entreprise utilise leurs données. Cependant, les utilisateurs doivent toujours être prudents lorsqu’ils partagent leurs données de localisation avec une entreprise.

