Casque Bose QuietComfort Ultra : repoussez les limites de l’écoute

Bose a présenté non pas un, non pas deux, mais bien trois nouveaux produits audio hier. Les nouveautés comprennent les écouteurs Bose QuietComfort Ultra, les écouteurs Bose QuietComfort Ultra et les écouteurs Bose QuietComfort raffinés. Mais parmi ces trois produits, le QuietComfort Ultra est le principal point fort.

Il s’agit d’un produit phare de chez Bose, qui vise à rivaliser avec d’autres produits haut de gamme tels que les Sony WH-1000XM5 et les Apple AirPods Max. Et compte tenu du fait que le QuietComfort Ultra est doté d’une technologie et d’un hardware avancés, il pourrait donner du fil à retordre à ses concurrents sur le marché.

Les points forts principaux des écouteurs Bose QuietComfort Ultra

Le nouveau casque phare de Bose s’appuie sur le modèle Bose NCH700. Mais même s’il présente quelques similitudes en termes de design, il y a de nombreux changements significatifs. Prenons un peu plus en détail :

Une annulation de bruit de classe mondiale

Bose a intégré un système entièrement repensé dans les écouteurs QuietComfort Ultra. Il comprend un traitement du signal exclusif et un ensemble de microphones très avancés. Grâce à ce système, le casque peut offrir une isolation totale par rapport au monde extérieur, vous permettant de vous plonger totalement dans vos morceaux préférés.

Vous avez également un contrôle total du niveau d’annulation du bruit. Il existe deux modes différents : Quiet et Aware. En mode Quiet, vous bénéficiez d’une isolation totale vis-à-vis de votre environnement. Cela accentue les aigus de la lecture et vous permet de profiter des basses les plus profondes de vos morceaux préférés.

En mode Aware, vous profitez du meilleur des deux mondes. Les sons importants, tels que la circulation, passent au-travers tandis que les bruits forts sont annulés. Avec ce mode activé, vous pouvez écouter votre musique et votre environnement en toute transparence. Les deux modes offrent également une qualité sonore des plus précises pour les écouteurs Bose QuietComfort Ultra.

Audio spatial de premier ordre sur le Bose QuietComfort Ultra

Vous connaissez peut-être déjà la fonctionnalité audio spatiale qui utilise Dolby Atmos. Avec celle-ci, vous obtenez une expérience sonore immersive qui vous donne l’impression d’écouter la chanson lors d’un concert en direct. Mais la fonctionnalité audio spatiale du Bose QuietComfort Ultra n’a rien à voir avec Dolby Atmos.

Au lieu de cela, Bose utilise un traitement audio exclusif pour spatialiser les morceaux stéréo. Le plus intéressant est que les écouteurs QuietComfort Ultra offrent même un suivi de la tête en option, ce qui renforce encore plus la nature immersive de la lecture sonore et vous offre une expérience entièrement spatialisée.

Par ailleurs, les écouteurs Bose QuietComfort Ultra sont équipés d’un capteur d’unité de mesure d’inertie. Ce capteur détecte les mouvements de votre tête, ce qui affine l’expérience audio spatiale. Il fonctionne lorsque vous activez le mode « still », ce qui permet au point d’écoute optimal de rester au centre, même lorsque vous tournez la tête de gauche à droite.

De plus, le QuietComfort Ultra dispose d’un mode « motion » qui permet de garder la musique face à vous. Ce mode garantit la meilleure expérience spatialisée possible lorsque vous êtes en déplacement.

Une qualité sonore améliorée

Pour offrir une expérience audio de premier ordre, les écouteurs Bose QuietComfort Ultra sont dotés de la technologie CustomTune. Cette technologie ajuste automatiquement les performances audio des drivers en prenant en compte la forme de vos oreilles. Ainsi, chaque son de la lecture sonne exactement comme il le devrait.

Pour ceux qui se posent des questions, le Bose QuietComfort Ultra personnalise la qualité sonore en trois étapes. Tout d’abord, le casque sans fil analyse la forme unique de vos oreilles. Ensuite, il fait en sorte que les drivers s’adaptent à la distorsion. Enfin, les drivers du casque personnalisent la sortie audio de manière à ce que vos oreilles soient véritablement comblées.

De plus, vous avez la liberté de personnaliser la sortie audio des écouteurs Bose QuietComfort Ultra selon vos préférences. Le casque est compatible avec l’application Bose Music, qui vous permet de régler différents paramètres sonores pour obtenir un son vraiment personnalisé.

Bose a également intégré une puce Qualcomm à l’intérieur des écouteurs QuietComfort Ultra. Cette puce offre une prise en charge du codec audio aptX Adaptive. Cela vous permet de profiter d’un son sans perte et à faible latence lorsque vous les associez à une source compatible aptX. Il y a également une prise en charge de l’audio AAC. Donc, ce n’est pas comme si vous ne pouviez pas utiliser le casque Bluetooth si vous n’avez pas d’appareil compatible aptX.

De plus, le casque QuietComfort Ultra est prêt pour LE Audio. Bose publiera bientôt une mise à jour du firmware pour cela, ce qui permettra d’activer les fonctionnalités LE Audio et le codec audio LC3.

Un design conçu pour offrir un confort inégalé

Fidèle à son nom, les écouteurs Bose QuietComfort Ultra offrent un confort ultime. Ils sont dotés d’une qualité de construction haut de gamme avec des matériaux de luxe, le tout dans le but d’offrir un confort maximal lors des sessions d’écoute prolongées. Plus important encore, le casque sans fil offre un ajustement extrêmement sûr. C’est comme une douce étreinte pour votre tête et vos oreilles.

Grâce à cela, vous pouvez garder le casque même lorsque vous faites autre chose. En ce qui concerne le design, les écouteurs QuietComfort Ultra sont disponibles en Blanc Fumée et en Noir. Les deux modèles sont élégants et vous permettront de faire une déclaration.

Une longue autonomie de batterie pour les écouteurs Bose QuietComfort Ultra

Les écouteurs Bose QuietComfort Ultra vous impressionneront en termes d’autonomie de batterie. Ils peuvent offrir jusqu’à 24 heures de fonctionnement avec une charge complète. Cela signifie qu’une seule session de charge sera plus que suffisante pour au moins deux jours d’écoute musicale.

Des performances d’appels fiables

Avec les écouteurs Bose QuietComfort Ultra, vous pouvez prendre des appels partout et n’importe où. Le casque Bluetooth dispose d’un système de microphones de premier ordre, qui garantit que votre voix est entendue clairement lors des appels.

