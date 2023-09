Protégez votre compte WhatsApp : Que faire en cas de piratage

WhatsApp est devenu une partie intégrante de notre vie quotidienne, nous permettant de rester en contact avec nos amis, notre famille et nos collègues. Cependant, la commodité de cette plateforme de messagerie comporte également certaines vulnérabilités. Bien que les comptes WhatsApp ne soient pas facilement piratés, il existe différentes situations où ils peuvent tomber entre de mauvaises mains. Dans ce guide complet, nous explorerons les étapes à suivre si vous soupçonnez que votre compte WhatsApp a été compromis. Des attaques de piratage SIM au détournement des codes de vérification, nous examinerons chaque situation et fournirons des conseils concrets sur la façon de reprendre le contrôle de votre compte WhatsApp.

Que faire si votre compte WhatsApp a été piraté

C’est une expérience choquante de découvrir que votre compte WhatsApp a été enregistré sur un autre appareil sans votre consentement. Cela peut être le résultat d’une intention malveillante, comme le spam de vos contacts, ou d’un attaquant qui accède à votre compte sans autorisation. Explorons les différentes manières dont cela peut se produire et les mesures à prendre pour remédier à la situation.

Utilisation non autorisée des codes de vérification

Pour enregistrer un compte WhatsApp sur un autre appareil, l’attaquant a besoin d’accéder au code de vérification envoyé par SMs. Dans certains cas, les escrocs peuvent essayer de vous tromper pour obtenir le code, prétendant qu’il a été envoyé par erreur sur votre téléphone. Alternativement, les logiciels malveillants sur votre appareil mobile peuvent intercepter le code dès son arrivée.

Si vous avez partagé accidentellement votre code de vérification, vous pouvez reprendre le contrôle en vérifiant à nouveau WhatsApp sur votre mobile. Cependant, si l’attaquant a réussi à dupliquer votre carte SIM, il vous faudra plus de temps pour restaurer la fonctionnalité de votre WhatsApp.

Pour récupérer rapidement votre compte WhatsApp, suivez ces étapes :

Si vous soupçonnez que quelqu’un a dupliqué votre carte SIM, contactez votre opérateur mobile pour le vérifier. S’il est confirmé, annulez la carte SIM dupliquée, demandez-en une nouvelle et envisagez d’engager des poursuites judiciaires contre votre opérateur pour ne pas avoir assuré une émission sécurisée de la carte SIM. Les opérateurs ont été condamnés à de lourdes amendes pour de tels manquements par le passé. Une fois que vous disposez d’une carte SIM active, vous pouvez réenregistrer WhatsApp sur votre mobile. En attendant, contactez le support WhatsApp en mentionnant le message « Téléphone volé/perdu : veuillez désactiver mon compte » et incluez votre numéro de téléphone avec son indicatif international pour demander la désactivation du compte.

Informez vos contacts de la situation. Beaucoup de vos contacts peuvent utiliser d’autres applications de messagerie, il est donc crucial de les informer par SMs ou appel téléphonique de la compromission de votre compte WhatsApp. Ils doivent faire preuve de prudence et éviter de cliquer sur des liens, d’installer des applications ou d’envoyer de l’argent à quiconque prétendant être vous.

Essayez de réenregistrer votre numéro. La manière la plus efficace de supprimer l’intrus de votre WhatsApp est de le réenregistrer sur votre mobile. Cliquez sur « Vérifier » et saisissez le code envoyé sur votre téléphone (si votre carte SIM fonctionne toujours). Veuillez noter que cette option peut prendre quelques heures pour devenir disponible.

Si vous recevez une demande de code de vérification que vous ne reconnaissez pas, cela indique que l’attaquant a activé la vérification en deux étapes. Nous vous recommandons vivement d’activer cette fonctionnalité une fois que vous avez repris le contrôle de votre compte. Vous devrez attendre sept jours pour accéder à votre compte sans le code, mais vous pouvez être assuré que le processus mettra fin à la session de l’intrus.

Lorsque vous êtes espionné via une session ouverte

Une autre façon dont votre compte WhatsApp peut être compromis est par le biais d’une session ouverte sur WhatsApp Web, WhatsApp Desktop ou un autre appareil mobile ou tablette. Bien que les versions récentes du mode multi-appareils de WhatsApp permettent une utilisation indépendante des versions liées, il est essentiel d’être vigilant quant à vos sessions.

Les étapes suivantes vous aideront à reprendre le contrôle de votre WhatsApp si vous soupçonnez quelqu’un de vous espionner via une session ouverte :

Vérifiez les sessions actives sur WhatsApp. Appuyez sur le menu des trois points et accédez à « Appareils liés » pour voir tous les endroits où votre WhatsApp est utilisé. Prêtez une attention particulière à l’heure d’activité indiquant la dernière session active.

Si vous rencontrez une session suspecte, sélectionnez-la et cliquez sur « Se déconnecter » pour mettre fin à l’accès non autorisé.

Lorsque votre téléphone portable est volé

Perdre votre téléphone portable est une expérience bouleversante, car cela expose vos informations privées au-delà de votre compte WhatsApp. Cependant, si votre appareil était correctement sécurisé et verrouillé, le voleur ne pourra pas accéder à vos données ni à votre WhatsApp. Voici les mesures à prendre en cas de vol de téléphone portable :

Informez immédiatement vos contacts. Informez vos contacts qu’une personne a volé votre téléphone et avertissez-les qu’ils peuvent recevoir des messages ou des appels d’un imposteur.

Contactez votre opérateur mobile et demandez la suspension de votre carte SIM actuelle tout en commandant une carte SIM de remplacement.

Changez vos mots de passe, en particulier pour les comptes mondiaux tels que Google, Facebook ou Twitter. Le changement de vos mots de passe vous déconnectera automatiquement de ces comptes, empêchant ainsi tout accès non autorisé.

Signalez le vol à la police en vous rendant dans un poste de police local. Vous aurez besoin du code IMEI de votre mobile, que vous pouvez obtenir via « Trouver mon appareil ».

Si votre appareil n’était pas verrouillé ou protégé et s’il existe des preuves d’un accès non autorisé à votre WhatsApp, suivez les étapes suivantes pour sécuriser votre compte WhatsApp et vos autres données sensibles : Écrivez au support WhatsApp avec le sujet « Téléphone volé/perdu : veuillez désactiver mon compte » et incluez votre numéro de téléphone avec son indicatif international pour demander la désactivation du compte.



Conseils supplémentaires pour protéger votre vie privée sur WhatsApp

En plus des conseils ci-dessus, il y a plusieurs autres choses que vous pouvez faire pour protéger votre vie privée sur WhatsApp. Voici quelques conseils supplémentaires :

Soyez prudent quant aux informations que vous partagez sur WhatsApp. Ne partagez aucune information personnelle que vous ne voudriez pas voir tomber entre de mauvaises mains.

Ne partagez aucune information personnelle que vous ne voudriez pas voir tomber entre de mauvaises mains. Utilisez les paramètres de confidentialité de WhatsApp pour contrôler qui peut voir votre photo de profil, votre dernier statut vu et autres informations. Pour accéder aux paramètres de confidentialité de l’application, allez dans « Paramètres » de WhatsApp> »Confidentialité ».

Pour accéder aux paramètres de confidentialité de l’application, allez dans « Paramètres » de WhatsApp> »Confidentialité ». Soyez prudent quant aux personnes que vous ajoutez à vos contacts WhatsApp. N’ajoutez que des personnes à vos contacts WhatsApp que vous connaissez et en qui vous avez confiance.

Voici quelques conseils supplémentaires que vous pouvez suivre pour protéger davantage votre compte WhatsApp contre le piratage :

Soyez prudent quant aux applications que vous installez sur votre téléphone. N’installez que des applications provenant de sources fiables, telles que le store d’applications officiel de votre téléphone.

N’installez que des applications provenant de sources fiables, telles que le store d’applications officiel de votre téléphone. Mettez à jour régulièrement votre logiciel antivirus. Le logiciel antivirus peut aider à protéger votre téléphone contre les logiciels malveillants et autres menaces.

Le logiciel antivirus peut aider à protéger votre téléphone contre les logiciels malveillants et autres menaces. Soyez prudent quant aux versions jointes que vous ouvrez dans les e-mails et les messages WhatsApp

En conclusion

WhatsApp a sans aucun doute révolutionné la communication. Mais il est essentiel de connaître les risques potentiels et de prendre des mesures proactives pour protéger votre compte. Que votre compte WhatsApp ait été enregistré sans votre permission, que vous soupçonniez quelqu’un de vous espionner via une session ouverte ou que votre téléphone portable ait été volé, en suivant les étapes décrites, vous pourrez reprendre le contrôle et sécuriser votre compte WhatsApp.

N’oubliez pas que la protection de vos informations personnelles, l’utilisation de la vérification en deux étapes et le maintien de la sécurité de votre appareil mobile sont essentiels pour empêcher tout accès non autorisé à votre compte WhatsApp et à d’autres données sensibles. En restant vigilant et en agissant rapidement, vous pouvez minimiser l’impact des atteintes à la sécurité et continuer à profiter des avantages de l’application en toute tranquillité d’esprit.

