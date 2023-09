Comment définir des pages en mode « paysage » et en mode « portrait » dans un document Word

Microsoft Word est un outil puissant de traitement de texte qui permet aux utilisateurs de créer des documents avec différentes orientations de page. Par défaut, les documents Word sont définis en orientation portrait, ce qui signifie que la page est plus haute que large. Cependant, il peut arriver que vous ayez besoin d’inclure des pages en orientation paysage dans votre document, qui sont plus larges que hautes.

Il est assez facile de basculer toutes les pages en orientation paysage. Vous pouvez facilement le faire dans la barre d’outils d’accès rapide. Il vous suffit de cliquer sur « Mise en page » puis, dans « Orientation », choisir « Paysage ». Cela rendra toutes les pages en orientation paysage dans le document. Cependant, il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas que toutes les pages soient en orientation paysage. Vous pouvez avoir besoin d’une seule page en orientation paysage tandis que les autres restent en orientation portrait. Que faire dans une telle situation ? Dans cet article, nous vous montrerons comment définir à la fois des pages « paysage » et « portrait » dans un document Word.

Définition de pages en orientation paysage et portrait dans un document Word

Pour définir à la fois des pages en orientation « paysage » et « portrait » dans un document Word, suivez ces étapes :

Ouvrez le document Word que vous souhaitez modifier. Placez votre curseur au début de la page que vous souhaitez mettre en orientation paysage. Sélectionnez l’onglet « Mise en page » dans le ruban. Cliquez sur le bouton « Sauts de section », qui se trouve dans le groupe « Mise en page de la page ». Sélectionnez « Saut de page suivante » dans le menu déroulant. Placez votre curseur au début de la nouvelle page que vous venez de créer. Sélectionnez l’onglet « Mise en page » dans le ruban. Cliquez sur le bouton « Orientation », qui se trouve dans le groupe « Mise en page de la page ». Sélectionnez « Paysage » dans le menu déroulant. Vous remarquerez que tout ce qui se trouve après le saut de section est passé à l’horizontale. Pour revenir à l’orientation portrait, placez votre curseur au début de la nouvelle page que vous venez de créer. Sélectionnez l’onglet « Mise en page » dans le ruban. Cliquez sur le bouton « Orientation », qui se trouve dans le groupe « Mise en page de la page ». Sélectionnez « Portrait » dans le menu déroulant. Vous remarquerez que tout ce qui se trouve après le saut de section est revenu à la verticale. Répétez les étapes 2 à 15 pour toutes les pages en orientation paysage ou portrait supplémentaires que vous souhaitez ajouter à votre document.

Description des étapes ci-dessus

Si vous avez un document avec les pages 1 à 10, mais que vous voulez que seulement la page 4 soit en orientation paysage, faites simplement ceci.

Placez le curseur sur la page 3, cliquez sur Mise en page, puis sur Sauts de section. Après avoir cliqué sur Sauts de section, choisissez Saut de page suivante dans le menu déroulant Ensuite, placez le curseur sur la page 4, cliquez sur Orientation et dans le menu déroulant, cliquez sur Paysage.

Vous constaterez que les pages 4 à 10 seront en orientation paysage. Cependant, vous ne voulez que la page 4 soit en orientation paysage. Ainsi, pour reconvertir les pages 5 à 10 en orientation portrait, faites ce qui suit

Placez le curseur sur la page 4 qui est déjà en orientation paysage, cliquez sur Mise en page, puis sur Sauts de section. Après avoir cliqué sur Sauts de section, choisissez Saut de page suivante dans le menu déroulant Ensuite, placez le curseur sur la page 5, cliquez sur Orientation et dans le menu déroulant, cliquez sur Portrait.

Vous constaterez que les pages 5 à 10 seront en orientation portrait, mais la page 4 restera en orientation paysage

Automatisation des en-têtes et pieds de page différents pour les pages en orientation paysage et portrait

Si vous souhaitez avoir des en-têtes et pieds de page différents pour les pages en orientation paysage et portrait, vous pouvez automatiser ce processus en utilisant des sauts de section. Voici les étapes :

Placez votre curseur au début de la page que vous souhaitez mettre en orientation paysage. Sélectionnez l’onglet « Mise en page » dans le ruban. Cliquez sur le bouton « Sauts de section », qui se trouve dans le groupe « Mise en page de la page ». Sélectionnez « Saut de page suivante » dans le menu déroulant. Placez votre curseur au début de la nouvelle page que vous venez de créer. Sélectionnez l’onglet « Mise en page » dans le ruban. Cliquez sur le bouton « Orientation », qui se trouve dans le groupe « Mise en page de la page ». Sélectionnez « Paysage » dans le menu déroulant. Vous remarquerez que tout ce qui se trouve après le saut de section est passé à l’horizontale. Cliquez sur l’onglet « Insertion » dans le ruban. Cliquez sur le bouton « En-tête » ou « Pied de page », qui se trouve dans le groupe « En-tête & Pied de page ». Sélectionnez « Modifier l’en-tête » ou « Modifier le pied de page » dans le menu déroulant. Créez l’en-tête ou le pied de page que vous souhaitez pour la page en orientation paysage. Cliquez sur le bouton « Fermer l’en-tête et le pied de page », qui se trouve dans le groupe « Fermer ». Placez votre curseur au début de la nouvelle page que vous venez de créer. Sélectionnez l’onglet « Mise en page » dans le ruban. Cliquez sur le bouton « Orientation », qui se trouve dans le groupe « Mise en page de la page ». Sélectionnez « Portrait » dans le menu déroulant. Vous remarquerez que tout ce qui se trouve après le saut de section est revenu à la verticale. Cliquez sur l’onglet « Insertion » dans le ruban. Cliquez sur le bouton « En-tête » ou « Pied de page », qui se trouve dans le groupe « En-tête & Pied de page ». Sélectionnez « Modifier l’en-tête » ou « Modifier le pied de page » dans le menu déroulant. Créez l’en-tête ou le pied de page que vous souhaitez pour la page en orientation portrait. Cliquez sur le bouton « Fermer l’en-tête et le pied de page », qui se trouve dans le groupe « Fermer ». Répétez les étapes 1 à 24 pour toutes les pages en orientation paysage ou portrait supplémentaires que vous souhaitez ajouter à votre document.

Conclusion

La définition de pages en orientation « paysage » et « portrait » dans un document Word est un processus simple qui peut être réalisé en utilisant des sauts de section et l’option d’orientation dans le groupe « Mise en page de la page ». En suivant les étapes décrites dans cet article, vous pouvez facilement créer un document avec des pages en orientation paysage et portrait. Si vous souhaitez automatiser le processus de création d’en-têtes et pieds de page différents pour les pages en orientation paysage et portrait, vous pouvez utiliser des sauts de section et les options d’en-tête et de pied de page dans l’onglet « Insertion ».

Actualité mobile et vidéo du moment