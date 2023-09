Débloquez tout le potentiel de Windows 11: Tutoriels de mise à jour des drivers étape par étape

Si vous rencontrez des problèmes avec un périphérique connecté à votre PC ou si un composant de votre PC ne fonctionne pas correctement, il se peut que vous ayez besoin de mettre à jour les drivers. Les drivers sont des composants essentiels de Windows 11, car ils jouent un rôle crucial dans l’alimentation de votre ordinateur portable ou de tout PC. Les drivers sont un type de logiciel dans Windows qui facilitent la communication entre votre PC et divers composants matériels ou périphériques, tels que l’affichage, les lecteurs USB, le clavier ou le trackpad. Ils veillent à ce que ces appareils fonctionnent correctement avec le système d’exploitation de votre ordinateur.

Parfois, lorsque vous téléchargez et réinstallez Windows 11, ou lorsque vous connectez un nouveau périphérique à votre PC, des problèmes liés aux drivers peuvent survenir. Il peut arriver qu’un driver manque, ce qui empêche le périphérique de fonctionner correctement. Dans de tels cas, vous devrez mettre à jour ou installer manuellement le driver. Il existe trois méthodes principales pour cela : via Windows Update, à partir du site Web du fabricant de votre ordinateur (site Web OEM) ou en utilisant le Gestionnaire de périphériques. De plus, nous expliquerons comment désinstaller les drivers, mais veuillez noter que des privilèges d’administrateur sont requis pour effectuer ces actions.

Utilisation de Windows Update pour mettre à jour et installer les drivers

Dans de nombreux cas, si vous rencontrez des problèmes liés aux drivers, Windows Update est le premier endroit où rechercher des solutions. De manière similaire à la vérification des mises à jour de sécurité mensuelles, Windows Update est utilisé pour obtenir de nouveaux drivers pour votre PC, fournis par le fabricant de votre appareil.

Ouvrez l’application Paramètres de Windows 11 en cliquant sur le logo Windows et en sélectionnant Paramètres parmi les applications répertoriées. Pour une méthode plus rapide, vous pouvez également appuyer sur la touche Windows de votre clavier en même temps que la lettre « I » pour ouvrir l’application Paramètres. Sélectionnez Mise à jour Windows Ensuite, appuyez sur le bouton « Rechercher des mises à jour ». La liste des mises à jour affichera également la liste des drivers nécessaires à votre système. Windows Update téléchargera ces drivers un par un. En cours de route, le système peut afficher des invites vous demandant l’autorisation de télécharger. Cliquez simplement sur le bouton Télécharger pour continuer. Parfois, vous pouvez trouver des mises à jour de drivers répertoriées en tant que mises à jour facultatives. Dans de tels cas, vous pouvez suivre ces étapes pour accéder et les installer : 1. Cliquez sur « Options avancées ».

2. Choisissez « Mises à jour facultatives ».

3. Sélectionnez « Mises à jour de drivers ».

4. Cliquez sur « Télécharger et installer ». Cela vous permet de sélectionner et d’installer manuellement des mises à jour de drivers facultatives à partir de Windows Update. Chaque fois qu’un driver refuse de se télécharger, cliquez sur le bouton Réessayer pour réessayer le téléchargement. Lorsque tous les drivers se téléchargent correctement, le système vous demandera de redémarrer. Redémarrez l’ordinateur pour configurer tous les drivers correctement.

Installation des drivers via les sites Web des OEM

Si Windows Update ne fournit pas le driver dont vous avez besoin, vous pouvez le télécharger et l’installer manuellement en visitant le site Web du fabricant de votre PC, également appelé OEM (constructeur d’équipement d’origine). Les OEM courants comprennent Dell, Lenovo, HP, et d’autres. Suivez ces étapes pour obtenir les drivers appropriés :

1. Visitez le site de support de votre OEM.

2. Recherchez le modèle de votre appareil.

3. Localisez et téléchargez les drivers appropriés pour votre PC à partir de la liste fournie.

Ces drivers sont spécifiquement adaptés à la marque et au modèle de votre PC, garantissant ainsi la compatibilité et des performances optimales. Après avoir téléchargé le fichier de driver depuis le site Web de l’OEM, double-cliquez simplement sur le fichier téléchargé pour lancer le processus d’installation. Si le double-clic sur le fichier ne lance pas l’installation, passez à la section suivante pour des instructions sur l’installation manuelle.

Mettre à jour les drivers graphiques d’un PC Windows

Il est important de mettre à jour les drivers graphiques sur Windows. La faire manuellement est une bonne idée car vous obtiendrez les dernières améliorations, qui pourraient ne pas provenir du fabricant de l’ordinateur ou de Windows Update. Nous avons un guide sur la mise à jour des drivers graphiques, et une version plus courte est fournie ci-dessous.

Pour les systèmes Intel, vous pouvez mettre à jour les drivers en utilisant l’Assistant de drivers et support Intel. Vous pouvez également le faire manuellement en téléchargeant les drivers depuis leur site Web, puis en double-cliquant pour les installer.

Si vous avez un système AMD, rendez-vous sur le centre de téléchargement d’AMD pour les graphiques et utilisez leur outil de détection automatique. Si vous préférez un téléchargement manuel, sélectionnez votre hardware, téléchargez le fichier et double-cliquez pour l’exécuter.

Pour mettre à jour les drivers graphiques NVIDIA, vous pouvez utiliser le logiciel NVIDIA GeForce Experience. Si vous souhaitez télécharger manuellement les mises à jour, visitez le centre de téléchargement de NVIDIA.

Mettre à jour les drivers via le Gestionnaire de périphériques

Maintenant, discutons de la façon de mettre à jour et d’installer les drivers en utilisant le Gestionnaire de périphériques. Il existe des méthodes à la fois automatiques et manuelles disponibles. Dans la plupart des cas, la méthode automatique devrait résoudre la plupart des problèmes. Cependant, si cela ne fonctionne pas, vous pouvez mettre à jour manuellement un driver. Voici comment procéder.

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le menu Démarrer et sélectionnez Gestionnaire de périphériques dans la liste.

dans la liste. Dans la liste du Gestionnaire de périphériques, localisez les drivers manquants et les autres drivers qui nécessitent une attention. Les éléments marqués d’une croix rouge indiquent que le driver est manquant. Les autres éléments avec un point d’exclamation jaune indiquent un driver nécessitant une mise à jour.

Pour mettre à jour automatiquement le driver, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et sélectionnez « Mettre à jour le driver ». Ensuite, choisissez « Rechercher automatiquement les drivers ». Dans la plupart des cas, le driver sera mis à jour. Cependant, s’il ne se met pas à jour, on vous invitera à vérifier Windows Update pour obtenir le dernier driver.

Pour mettre à jour manuellement le driver, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et sélectionnez « Parcourir mon ordinateur pour les drivers ». Ensuite, localisez le driver spécifique que vous avez téléchargé dans la section précédente et cliquez sur « Suivant ». Windows installera le driver.

Conclusion

Si un driver particulier pose des problèmes, vous pouvez le désinstaller puis le réinstaller. Pour ce faire, cliquez avec le bouton droit sur le driver et sélectionnez « Désinstaller le périphérique ». Vous pouvez également choisir « Désactiver le périphérique » si vous souhaitez le désactiver. Dans les deux cas, il est conseillé de sélectionner « Analyser les modifications matérielles » pour rechercher de nouvelles mises à jour, puis de suivre les étapes mentionnées précédemment pour tenter de faire fonctionner correctement vos drivers.

