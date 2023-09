Comment obtenir des notes sur Instagram (11 solutions faciles)

Vous vous demandez pourquoi je n’ai pas de notes sur Instagram ? De nombreux utilisateurs se plaignent de ne pas voir les notes sur Instagram ou de ne pas y avoir accès sur leur compte. Si vous en faites partie, ne vous inquiétez pas ; aujourd’hui, nous avons ajouté des solutions de dépannage pour résoudre le problème et obtenir les notes sur Instagram.

Qu’est-ce que les Notes Instagram ?

Les Notes sur Instagram sont une fonctionnalité qui a été introduite en décembre 2022 pour les appareils Android et iPhone, et qui permet aux utilisateurs d’exprimer leurs pensées sous forme de notes textuelles avec leurs abonnés.

Cela offre aux utilisateurs un espace personnel pour transmettre leurs pensées en 60 caractères, et ils peuvent même ajouter une piste musicale. Les notes, comme les stories, seront supprimées 24 heures après leur publication.

Pourquoi je n’ai pas de notes sur Instagram ?

Il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles vous n’avez pas de notes sur Instagram. Une raison est que vous utilisez une application obsolète. Une autre possibilité est que la fonctionnalité n’est pas disponible dans votre région. Cela peut également être dû à des problèmes de serveur, à des bugs ou à des problèmes techniques dans l’application, entre autres. Néanmoins, après ce guide, vous pourrez obtenir des notes sur Instagram en un rien de temps.

Comment obtenir des notes sur Instagram

Si vous utilisez une application obsolète, c’est peut-être la raison pour laquelle vous ne voyez pas la fonctionnalité des notes sur la plateforme. Voici comment mettre à jour l’application Instagram vers la dernière version :

Étape 1: Ouvrez le Google Play Store ou l’App Store sur votre appareil.

Étape 2: Recherchez Instagram et ouvrez la page de l’application.

Étape 3: Cliquez sur le bouton de mise à jour pour la mettre à jour.

Les notes ne sont pas disponibles dans votre région

Comme nous l’avons mentionné précédemment, la fonctionnalité peut ne pas être disponible dans votre région. Vérifiez si d’autres comptes dans votre région ont accès à la fonctionnalité. Si ce n’est pas le cas, il y a de fortes chances qu’elle ne soit pas encore disponible dans votre région, et dans ce cas, vous devrez attendre son déploiement dans votre région.

Désactivez le VPN

Si vous utilisez un serveur où les notes Instagram ne sont pas disponibles, vous ne pourrez pas utiliser les notes sur votre compte. Par conséquent, nous vous suggérons de désactiver le réseau ou le serveur VPN sur votre iPhone ou vos appareils Android, puis de réessayer. Vous devriez voir la fonctionnalité sur votre compte.

Connectez-vous à nouveau

De nombreux utilisateurs ont signalé qu’ils ont pu obtenir les notes sur leur compte Instagram après s’être déconnectés et s’être connectés à nouveau. Voici comment faire :

Étape 1: Cliquez sur le menu hamburger sur votre profil et sélectionnez Paramètres et confidentialité.

Étape 2: Faites défiler jusqu’en bas et cliquez sur Déconnexion.

Étape 3: Attendez quelques instants, puis connectez-vous à nouveau à votre compte.

Utilisez l’application principale et non Instagram Lite

Instagram a une version Lite qui est optimisée pour les téléphones Android avec peu d’espace de stockage. Cependant, contrairement à l’application principale, Instagram Lite n’a que quelques fonctionnalités de base d’Instagram, qui ne comprennent pas les notes. Donc, si vous voulez utiliser les notes, vous devez d’abord installer l’application principale d’Instagram depuis le Google Play Store.

Votre compte a été signalé ou désactivé

Si votre compte Instagram a été signalé ou désactivé, vous ne pourrez peut-être pas accéder à la fonctionnalité des notes sur la plateforme car Instagram limite certaines activités lorsqu’un compte est signalé. Si tel est le cas, vous devez attendre quelques jours pour que la restriction soit levée de votre compte avant de pouvoir à nouveau utiliser la fonctionnalité des notes.

Vérifiez votre connexion Internet

Si vous avez une connexion Internet lente ou nulle, cela pourrait être la raison du problème, car la fonctionnalité des notes peut ne pas se charger correctement avec une connexion faible.

Nous vous suggérons donc de vérifier votre vitesse Internet sur des sites web comme Speedtest.net. Si vous obtenez des vitesses lentes, connectez-vous à un réseau Internet à haute vitesse, puis réessayez.

Effacez les données du cache

Le cache corrompu d’Instagram pourrait également être la raison pour laquelle les notes ne s’affichent pas correctement. Voici comment effacer le cache de l’application :

Étape 1: Appuyez et maintenez l’icône de l’application Instagram, puis cliquez sur l’icône « i ».

Étape 2: Cliquez sur Stockage et cache, puis choisissez Effacer le cache.

Réinstallez Instagram

Vous pouvez également essayer de réinstaller Instagram, car cela a permis à de nombreux utilisateurs de résoudre le problème. Suivez les étapes ci-dessous pour le faire.

Étape 1: Appuyez et maintenez l’icône de l’application Instagram.

Étape 2: Sélectionnez Désinstaller et confirmez l’action.

Étape 3: Une fois désinstallée, rendez-vous sur Play Store ou App Store, puis installez l’application Instagram.

Rejoignez le programme bêta d’Instagram

Google Play Store propose des programmes bêta pour les applications afin de tester et d’utiliser les nouvelles fonctionnalités avant leur sortie publique ou stable. Vous pouvez visiter la page Devenir testeur Instagram sur Play Store et rejoindre le programme. Une fois que la version bêta est disponible, installez-la sur votre téléphone Android, et vous pourrez utiliser les notes sur l’application.

Si aucune des solutions ne fonctionne, vous devriez également contacter l’équipe de support Instagram et obtenir leur aide. Voici comment procéder :

Étape 1: Sur la page de profil, cliquez sur le menu hamburger.

Étape 2: Sélectionnez Paramètres et confidentialité, puis choisissez Aide.

Étape 3: Cliquez sur Signaler un problème.

Étape 4: Désormais, décrivez votre problème – que vous ne parvenez pas à voir la fonctionnalité des notes, puis cliquez sur le bouton Envoyer pour signaler le problème.

En suivant ces solutions, vous devriez pouvoir utiliser la fonctionnalité des notes sur Instagram. Veuillez partager toutes les questions supplémentaires dans la section des commentaires. De plus, veuillez partager ces informations avec vos amis et votre famille.

