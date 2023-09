Apple iPhone 12 va recevoir une mise à jour logicielle pour réduire les radiations

Juste au cas où vous l’auriez manqué, l’Agence Nationale des Fréquences de France a interdit la vente de l’iPhone 12 d’Apple il y a quelques jours. La raison de cette interdiction est que le téléphone a été trouvé pour émettre plus de rayonnement que les ondes électromagnétiques autorisées selon les régulations de l’UE.

Pour ceux qui se demandent, la limite du taux d’absorption spécifique (SAR) pour les ondes électromagnétiques selon les régulations de l’UE est de 2 watts par kilogramme. L’iPhone 12 d’Apple dépassait ce taux, ce qui a poussé l’Agence Nationale des Fréquences de France à donner un ultimatum à Apple.

Conformément à cet ultimatum, Apple doit utiliser « tous les moyens disponibles » pour résoudre le problème de rayonnement de l’iPhone 12 le plus rapidement possible. Si Apple échoue, Apple doit rappeler toutes les unités vendues en France. Apple a répondu à cet ultimatum et a promis de résoudre le problème avec une mise à jour logicielle.

Plus d’informations sur la réponse d’Apple concernant l’iPhone 12

À ce stade, il n’est pas vraiment clair ce que la prochaine mise à jour logicielle pour l’iPhone 12 d’Apple fera. Mais d’après la réponse, Apple semble être confiant que cela soulagera les préoccupations de l’agence française. La chose est que, contrairement à d’autres pays, l’agence française effectue des tests SAR stricts.

Ces tests ne se limitent pas seulement à la tête et au corps, mais également aux membres. En d’autres termes, les tests prennent en compte la quantité de rayonnement lorsque vous tenez le téléphone dans votre main. Et l’iPhone 12 a échoué au test des membres. Mais Apple dit que vous ne devriez pas trop vous inquiéter à ce sujet.

Dans une déclaration, Apple a déclaré : « Nous publierons une mise à jour logicielle pour les utilisateurs de (l’iPhone 12) en France pour prendre en compte le protocole utilisé par les régulateurs français ». Apple continue : « Cela concerne un protocole de test spécifique utilisé par les régulateurs français et non une préoccupation en matière de sécurité. » Des responsables de l’Allemagne, de la Belgique et de l’Italie ont également demandé à Apple de publier la mise à jour pour l’ensemble du marché de l’UE. Donc, la mise à jour devrait être déployée dans tout le marché de l’UE.

