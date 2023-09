Le Xiaomi 13T est livré avec 6 mois de remplacement d’écran gratuit et bien plus encore

Une publicité leakée postée par Evan Blass a révélé une autre information concernant la série Xiaomi 13T : les appareils sont couverts par une garantie de six mois pour l’écran. Xiaomi avait déjà offert le remplacement gratuit de l’écran sur certains modèles de téléphone. Les conditions de la politique de remplacement de l’écran sont encore inconnues car les téléphones n’ont pas encore été commercialisés. La série Xiaomi 13T a déjà fait l’objet de fuites et d’autres informations sont encore disponibles en ligne.

La vidéo partagée sur Twitter comprend la vidéo promotionnelle qui sera présentée en République tchèque et révèle que la série Xiaomi 13T est accompagnée d’un service de remplacement d’écran gratuit de six mois. De plus, la série Xiaomi 13T sera livrée avec un abonnement Premium YouTube de trois mois gratuit et 6 mois de stockage gratuit sur Google Drive de 100 Go.

La série Xiaomi 13T sera dévoilée le 26 septembre et les appareils-photo Leica ne seront inclus qu’avec le modèle Xiaomi 13T standard dans certains pays. La vidéo leakée montre un Xiaomi 13T avec le logo Leica à l’arrière, confirmant ce que nous avons déjà partagé dans notre article – que le Xiaomi 13T disposera exclusivement d’ appareils-photo Leica seulement en Europe.

La série Xiaomi 13T sera lancée mondialement le 26 septembre, proposant à la fois les modèles standard et pro équipés d’une configuration caméra puissante. On peut dire que la série Xiaomi 13T présentera la meilleure configuration caméra jamais vue sur les smartphones de la série « Xiaomi T ». Pour plus de détails sur les spécifications du Xiaomi 13T, veuillez vous référer à notre article précédent ici : Xiaomi 13T sera lancé à l’échelle mondiale le 26 septembre !

via: Evan Blass



