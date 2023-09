Google ne proposera pas de services de réparation de remplacement d’écran pour la montre Pixel.

Google a récemment confirmé qu’il ne propose pas de versions de rechange ou de réparation pour les écrans de montres Pixel Watch cassés. Cela signifie que si l’écran de votre montre Pixel Watch est endommagé, vous ne pourrez pas le faire réparer par Google. Cela intervient après l’entrée en vigueur du California Right to Repair Act. Google a confirmé à The Verge que, une fois l’écran de la montre Pixel Watch endommagé, il ne pourra pas fournir de services de réparation.

Un porte-parole de Google a déclaré: « Actuellement, nous n’avons aucune option de réparation pour les montres Google Pixel Watch. Après que votre montre est endommagée, vous pouvez contacter le service client de Google Pixel Watch pour vérifier les options de remplacement. »

Pourquoi Google ne répare-t-il pas les écrans des montres Pixel Watch?

Google n’a pas fourni d’explication officielle quant à pourquoi il ne réparera pas les écrans des montres Pixel Watch. Cependant, il est probable que cette décision soit liée au fait que la Pixel Watch est un produit relativement nouveau. En conséquence, il peut ne pas y avoir suffisamment de demande de services de réparation pour justifier le coût de la mise en place d’un programme de réparation. De plus, la Pixel Watch est un appareil complexe avec de nombreuses versions différentes, ce qui pourrait rendre les réparations difficiles et longues à réaliser.

Quelles sont vos options si vous avez besoin de réparer votre Pixel Watch?

Si l’écran de votre Pixel Watch est endommagé, vous avez plusieurs options différentes pour le faire réparer. Voici quelques-unes des options les plus courantes:

1. Contactez le support Google: Bien que Google n’offre pas de services de réparation pour les écrans de Pixel Watch, vous pouvez toujours contacter leur équipe de support client pour voir s’ils peuvent vous aider. Ils pourraient être en mesure de fournir des conseils sur la façon de résoudre le problème vous-même ou de recommander un service de réparation tiers.

2. Services de réparation tiers: Il existe de nombreux services de réparation tiers spécialisés dans la réparation de montres connectées. Ces services peuvent souvent remplacer les écrans cassés et d’autres versions moyennant des frais. Cependant, il est important de faire vos recherches et de choisir un service de confiance pour vous assurer que votre montre est réparée correctement.

3. Réparations DIY: Si vous êtes à l’aise avec l’électronique, vous pourriez peut-être réparer vous-même l’écran de votre Pixel Watch. Il existe de nombreux tutoriels en ligne qui peuvent vous guider dans le processus. Cependant, soyez conscient que cela peut être risqué et peut annuler votre garantie.

De bonnes nouvelles viennent du store de réparation tiers de confiance, iFixit. Selon iFixit, bien que la Pixel Watch soit très difficile à démonter et à réparer, elle est totalement réparable d’un point de vue technique. iFixit propose également un tutoriel sur la façon de remplacer un écran fissuré ou endommagé.

Conclusion

La boutique Google ne propose pas d’options de garantie étendue pour les montres Pixel Watch. Une fois que l’écran de l’utilisateur est endommagé par accident, le service officiel ne propose pas d’options de réparation de remplacement d’écran. Bien que cela puisse être frustrant pour certains utilisateurs, il existe encore des options disponibles pour faire réparer votre montre. Que vous contactiez le support Google, que vous utilisiez un service de réparation tiers ou que vous tentiez une réparation DIY, il est important de peser les risques et les avantages de chaque option avant de prendre une décision.

Heureusement, un store de réparation tiers de confiance et fiable, iFixit, a donné son test sur la réparabilité de la Pixel Watch. Les test sont entièrement positifs. Selon iFixit, la Google Pixel Watch est assez difficile à démonter et les contournements peuvent être fastidieux. Cependant, iFixit affirme de manière catégorique que la montre est totalement réparable d’un point de vue technique.

iFixit propose également un tutoriel sur la façon de remplacer un écran fissuré ou endommagé. Ainsi, si vous souhaitez réparer la Google Pixel Watch vous-même, vous pouvez utiliser le guide d’iFixit comme support. Cliquez ici pour consulter le guide.

