Comment utiliser les raccourcis de l’écran de verrouillage de l’iPhone sur iOS 17

L’application Raccourcis sur l’iPhone offre de nombreuses options et raccourcis automatisés utiles. Elle vous permet de créer votre propre pack d’icônes, de définir une durée pour les modes de concentration, de convertir des fichiers, et bien plus encore. Avec iOS 16.4, Apple a ajouté un nouveau raccourci qui permet aux utilisateurs d’ajouter un raccourci à l’écran de verrouillage. Cela devient encore mieux avec iOS 17.

Que vous souhaitiez passer à l’écran toujours allumé sur votre iPhone 14 Pro ou iPhone 15 Pro, ou si le bouton d’alimentation physique ne fonctionne pas correctement, vous pouvez profiter du nouveau raccourci pour déclencher l’écran de verrouillage sur votre iPhone. Voici comment utiliser les raccourcis de l’écran de verrouillage sur un iPhone exécutant iOS 16.4 ou une version ultérieure.

L’année dernière, Apple a apporté plusieurs modifications à l’écran de verrouillage de l’iPhone avec iOS 16 et l’écran toujours allumé sur les modèles d’iPhone 14 Pro. Et ce n’est pas tout, Apple continue d’améliorer l’écran de verrouillage. Avec iOS 17, Apple a amélioré les polices d’horloge, ajouté de nouveaux fonds d’écran à la galerie de fonds d’écran, introduit le nouveau mode veille, et bien plus encore.

Revenons au sujet principal, lorsque vous activez le raccourci de l’écran de verrouillage iOS 17, il activera soit l’écran toujours allumé (dans le cas de l’iPhone 14 Pro ou iPhone 15 Pro), assombrira l’écran, ou activera même le nouveau mode veille si votre iPhone est sur un chargeur sans fil MagSafe. Évidemment, il verrouillera également votre iPhone et vous pourrez facilement activer le raccourci.

Regardons maintenant comment utiliser les raccourcis de l’écran de verrouillage iOS 17.

Comment utiliser les raccourcis de l’écran de verrouillage iOS 17

Pour utiliser cette fonctionnalité sur votre iPhone, vous devez mettre à jour votre iPhone vers iOS 16.4 ou une version ultérieure. Une autre chose à garder à l’esprit est de mettre à jour l’application Raccourcis vers la dernière version. Si votre iPhone est déjà sur une version logicielle plus récente, vous pouvez suivre ces étapes pour configurer le raccourci de l’écran de verrouillage sur votre iPhone.

Ouvrez l’application Raccourcis sur votre iPhone, si elle n’est pas installée, vous pouvez télécharger l’application en utilisant ce lien. Appuyez sur l’icône « + » en haut à droite pour créer un nouveau raccourci. Sélectionnez le bouton Ajouter une action pour choisir un nouveau script. Dans la zone de recherche, tapez « écran de verrouillage » et sélectionnez l’option de script « Écran de verrouillage ». Appuyez sur l’icône partager dans la barre d’actions en bas. Sélectionnez maintenant l’option Ajouter à l’écran d’accueil. Donnez un nom au raccourci si vous le souhaitez, puis appuyez sur le bouton Ajouter en haut à droite. C’est tout.

Le raccourci apparaît maintenant sur l’écran d’accueil de votre iPhone. Lorsque vous appuyez sur l’icône du raccourci, votre iPhone se verrouille. Évidemment, vous devrez saisir le code d’accès ou utiliser Face ID pour déverrouiller votre iPhone.

