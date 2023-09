Oukitel WP27 : Enfin un téléphone Solide et Anti-choc avec un Design Léger

Lorsque l’on pense aux téléphones robustes, on imagine souvent des appareils volumineux et lourds conçus pour la durabilité plutôt que le style. Cependant, le dernier modèle d’Oukitel, le WP27, est là pour défier cette perception. Avec son design élégant, sa construction légère et son style camouflage accrocheur, le WP27 se démarque comme un téléphone robuste qui ne fait aucun compromis sur l’esthétique.

Un Design Élégant

Le Oukitel WP27 défie le stéréotype habituel des téléphones robustes avec son profil mince et sa construction légère. Pesant seulement 328 grammes et mesurant à peine 15,3 mm d’épaisseur, c’est un appareil que vous pouvez confortablement emporter avec vous lors de vos aventures sans vous sentir alourdi. Ce qui le distingue vraiment, c’est son design camouflage chic, faisant une déclaration audacieuse pour ceux qui recherchent le style en plus de la robustesse. De plus, pour ceux qui préfèrent un look plus professionnel, une option de couleur noire élégante est également disponible.

Robuste par Nature

En plus de son design accrocheur, le téléphone robuste WP27 est conçu pour résister à l’épreuve du temps. Certifié selon la norme MIL-STD-810H, le WP27 peut résister aux chocs et aux chutes. De plus, avec les certifications IP68 et IP69K, il peut fonctionner correctement dans l’eau jusqu’à 1,5 mètre de profondeur pendant 30 minutes.

Des Capacités Appareil Photo Impressionnantes

Le WP27 excelle également dans ses capacités photo. Il dispose d’un objectif de vision nocturne de 20 MP avec vision nocturne infrarouge, permettant aux utilisateurs de capturer des photos impressionnantes dans des environnements peu éclairés jusqu’à 20 mètres de distance. Le puissant appareil photo 64 MP prend des photos détaillées et des vidéos 4K dans des conditions d’éclairage difficiles. Pour les selfies et les appels vidéo, il y a un appareil photo frontal de 16 MP, ainsi qu’une lentille macro de 2 MP pour les prises de vue en gros plan.

Des Performances Exceptionnelles

Alimenté par un processeur MediaTek Helio G99, le WP27 offre des performances fluides même lors de tâches exigeantes. En même temps, le téléphone est équipé du dernier système d’exploitation Android 13, offrant une interface conviviale et un accès à une large gamme d’applications et de services. De plus, le WP27 est livré avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, extensible jusqu’à 24 Go et 2 To, respectivement. Les utilisateurs peuvent passer facilement d’une application à l’autre et profiter d’un espace suffisant pour les fichiers, les photos et les vidéos.

Autonomie de Batterie Exceptionnelle

L’autonomie de la batterie n’est pas un problème avec la capacité massive de 8500 mAh du WP27, offrant 1000 heures de veille et 53 heures de conversation.

Prix Compétitif

Malgré ses spécifications remarquables, l’Oukitel WP27 est proposé à un prix compétitif. Initialement vendu à 349,99 $ (environ 318,1 €), il est actuellement disponible à un prix promotionnel de seulement 249,99 $ (environ 227,2 €) sur le site officiel d’Oukitel.

À Propos d’OUKITEL

OUKITEL est une marque d’entreprise high-tech de « Shenzhen Yunji Intelligent Technology Co., LTD » basée à Shenzhen, en Chine. Cette entreprise intègre la recherche et le développement, la conception, la production, la vente et le service après-vente. Avec un réseau de partenaires de plus de 130 revendeurs dans 60 pays, les produits OUKITEL sont distribués en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et du Sud.

