La vitesse de charge du Samsung Galaxy S24 dévoilée

La série Samsung Galaxy S24 fait sensation dans le monde de la technologie. Nous en entendons parler depuis un moment déjà. Récemment, trois modèles de cette série ont reçu la certification officielle de 3C en Chine. Plongeons dans les détails.

Modèles certifiés Samsung Galaxy S24 avec des vitesses de charge impressionnantes

Tout d’abord, nous avons le Samsung Galaxy S24, portant le numéro de modèle SM-S9210. Ensuite, nous avons le Samsung Galaxy S24+, identifié comme SM-S9260. Enfin, nous avons le Samsung Galaxy S24 Ultra, avec le numéro de modèle SM-S9280. De quoi s’agit-il ? Il s’agit de la vitesse de charge.

Voici les détails : en ce qui concerne la vitesse de charge, la série S24 ne change pas par rapport à son prédécesseur, la série S23. Le S24 conservera sa vitesse de charge de 25W. Pendant ce temps, le S24+ et le S24 Ultra améliorent leur performance avec une capacité de charge de 45W. Ces informations précieuses viennent directement de la certification.

Avant cette révélation, des rapports circulaient de différentes sources. Samsung SDI Vietnam, Ningde New Energy en Chine, ELENTEC India, et même une agence de régulation coréenne nous avaient donné des indices sur les capacités des batteries du S24+ et du S24 Ultra.

La rumeur dit que le S24+ devrait être équipé d’une batterie de 4900mAh, une légère augmentation par rapport au S23+ qui avait une capacité de 4700mAh. Quant au S24 Ultra, il pourrait conserver sa puissante batterie de 5000mAh, similaire au S23 Ultra.

Maintenant, en ce qui concerne le S24 standard, nous avons entendu des rumeurs selon lesquelles il pourrait être fourni avec une batterie de 4000mAh, légèrement supérieure à la batterie de 3900mAh du S23. Cependant, ce détail n’a pas encore été confirmé par une certification officielle.

En résumé, la série Samsung Galaxy S24 semble rester fidèle à sa vitesse de charge, avec des améliorations incrémentales de la capacité de la batterie. Nous attendons avec impatience plus de nouvelles officielles pour voir comment ces dispositifs se positionnent sur le marché des smartphones en constante évolution.

Vitesses de charge et capacités de batterie de la série Samsung Galaxy S24 comparées à d’autres smartphones

Les vitesses de charge et les capacités de batterie de la série Galaxy S24 sont comparables à celles d’autres smartphones phares d’autres fabricants. Par exemple, l’iPhone 14 Pro Max prend en charge une charge de 27W, tandis que le Google Pixel 7 Pro prend en charge une charge de 30W. Cependant, d’autres smartphones phares offrent des vitesses de charge plus rapides, comme le Xiaomi 12 Pro (charge de 120W) et l’OnePlus 11 Pro (charge de 80W).

En termes de capacité de batterie, le Galaxy S24+ et le Galaxy S24 Ultra sont comparables à d’autres smartphones phares. Cependant, le Galaxy S24 pourrait avoir une capacité de batterie inférieure à celle de certains autres smartphones phares, tels que l’iPhone 14 Pro Max (4323mAh) et le Google Pixel 7 Pro (5003mAh).

Dans l’ensemble, les vitesses de charge et les capacités de batterie de la série Galaxy S24 ne sont pas particulièrement impressionnantes. Cependant, elles restent compétitives par rapport aux autres smartphones phares d’autres fabricants.

Voici un tableau comparant les vitesses de charge et les capacités de batterie de la série Galaxy S24 à celles de certains autres smartphones phares :

