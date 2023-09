L’iPhone 15 prend-il en charge la charge rapide ?

Avec Apple annonçant tout juste la gamme iPhone 15, il y a beaucoup de choses à être enthousiasmé. Oui, l’île dynamique est maintenant disponible sur tous les modèles iPhone 15 ainsi que le port USB de type C. Bien que tout cela soit bien, il y a toujours un aspect particulier de l’iPhone que beaucoup de gens n’aiment pas, les vitesses de charge.

Les iPhone n’ont jamais vraiment eu de bonnes vitesses de charge. Beaucoup d’entre nous s’attendaient à ce que les modèles iPhone 14 Pro aient des vitesses de charge plus rapides par rapport aux modèles de base. Il semble que ce ne soit pas assez Pro pour obtenir des vitesses de charge plus rapides ou des options. Mais qu’en est-il de la nouvelle gamme iPhone 15 qui est censée avoir diverses améliorations par rapport à la série iPhone 14 de l’année dernière.

L’iPhone 15 dispose-t-il d’une charge rapide ?

Non, la série iPhone 15 ne prend pas en charge la charge rapide. Elle offre la même vitesse de charge que la série iPhone 14 de l’année dernière. Il y avait des rumeurs de vitesses de charge augmentées à 35 W pour les iPhones de cette année qui se sont révélées fausses.

L’iPhone 15 dispose de deux types de charge : filaire et sans fil. La charge sans fil est intrinsèquement lente en raison de diverses limitations. Avec l’introduction du nouveau port USB de type C, on s’attendrait à ce que la vitesse de chargement de la gamme iPhone 15 soit améliorée et légèrement plus rapide. Cependant, ce n’est pas du tout le cas.

Quelle vitesse de charge prend en charge l’iPhone 15 ?

Comme vous le savez peut-être, Apple ne divulgue pas officiellement la vitesse de charge exacte en watts (pour la charge filaire) ou la taille de la batterie en mAh, mais de telles informations émergent souvent par le biais de sources non officielles. En ce qui concerne la vitesse de charge de l’iPhone 15, on rapporte qu’elle est la même que celle de la série iPhone 14 de l’année dernière. Voici les spécifications de charge :

Charge filaire

iPhone 15 – 20W

iPhone 15 Plus – 20W

iPhone 15 Pro – 27W

iPhone 15 Pro Max – 27W

Remarque : N’oubliez pas qu’il ne s’agit pas de chiffres confirmés par Apple, mais qu’ils sont issus de tests non officiels, mais fiables.

Combien de temps faut-il pour charger l’iPhone 15 ?

Comme mentionné précédemment, Apple ne divulgue pas les spécifications précises de la batterie, mais fournit plutôt des informations sur la vitesse de charge du téléphone dans une certaine durée et sur sa durée de vie dans des scénarios d’utilisation spécifiques. De plus, les chiffres non officiels en termes de mAh ne sont pas encore disponibles pour la batterie de l’iPhone 15. Cependant, vous pouvez obtenir certaines informations à partir des heures et du pourcentage de charge. Voici à quoi ressemblent les chiffres de la batterie pour l’iPhone 15.

iPhone 15 – 50 % en 30 minutes avec un chargeur de 20W

avec un chargeur de 20W iPhone 15 Plus – 50 % en 35 minutes avec un chargeur de 20W

avec un chargeur de 20W iPhone 15 Pro – 50 % en 30 minutes avec un chargeur de 20W

avec un chargeur de 20W iPhone 15 Pro Max – 50 % en 35 minutes avec un chargeur de 20W

Pour une charge à 100 %, cela peut prendre plus d’une heure pour tous les modèles.

Si vous regardez la page des spécifications, elle indique 50 % en 30 minutes pour tous les modèles, mais lorsque vous consultez la page de comparaison pour le Plus et le Pro Max, elle indique 35 minutes. Et comme on s’attend à ce que l’iPhone 15 Pro et Pro Max prennent en charge jusqu’à 27 W (car c’est la même chose que l’iPhone 14 Pro Max), à condition d’avoir un chargeur avec la puissance requise, les deux Pro et Pro Max peuvent se charger plus rapidement. Nous aurons plus d’informations une fois que l’appareil sera disponible.

Combien de temps dure la batterie de l’iPhone 15

Apple a fait un travail incroyable l’année dernière. Les batteries des quatre modèles iPhone 14 durent plus longtemps que prévu. Et puisqu’il y a de nombreuses améliorations dans la nouvelle gamme iPhone 15, les performances de la batterie peuvent être meilleures que l’année dernière. Apple a partagé certaines données qui vous donneront des informations sur l’autonomie de la batterie de l’iPhone 15.

Appareil Lecture vidéo Lecture vidéo (en continu) Lecture audio iPhone 15 Jusqu’à 20 heures Jusqu’à 16 heures Jusqu’à 80 heures iPhone 15 Plus Jusqu’à 26 heures Jusqu’à 20 heures Jusqu’à 100 heures iPhone 15 Pro Jusqu’à 23 heures Jusqu’à 20 heures Jusqu’à 75 heures iPhone 15 Pro Max Jusqu’à 29 heures Jusqu’à 25 heures Jusqu’à 95 heures

Pour profiter d’une charge rapide, vous devriez utiliser un adaptateur de charge de 20W pour l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus, tandis que vous devez utiliser un adaptateur de 33W pour les modèles Pro. Vous devrez acheter les adaptateurs séparément car ils ne sont pas inclus dans la boîte. Si vous avez un ancien chargeur Apple à la maison, il fonctionnera également.

Si vous le souhaitez, vous pouvez opter pour la charge sans fil MagSafe qui se charge plus rapidement que la charge sans fil standard. La charge sans fil MagSafe peut charger à 15W alors que la charge sans fil Qi vous permet de charger votre iPhone 15 à 7,5W.

Pouvons-nous voir de meilleures vitesses de charge l’année prochaine ?

Les vitesses de charge sont les mêmes pour toute la gamme iPhone 15. Espérons que nous verrons une amélioration avec la prochaine génération d’iPhone, avec au moins une amélioration sur les modèles Pro ou simplement sur tous les modèles. Tout cela, seul le temps le dira. Pour l’instant, les appareils Android remportent la palme lorsque l’on parle de vitesses de charge filaire et sans fil plus rapides.

