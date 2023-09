Google publie des images officielles de la smartwatch Pixel Watch 2

Google a publié des images officielles de la Pixel Watch 2, attendue en octobre aux côtés de la gamme Pixel 8. Les images ont été accidentellement divulguées sur la vitrine en ligne officielle de Google. Cependant, les images se concentrent sur la couronne rotative et le design du cadran de cet appareil. Il montre également la Pixel Watch 2 avec un design circulaire et une variété de cadrans de montre personnalisables.

Design circulaire avec couronne rotative

La Pixel Watch 2 présente un design circulaire et une variété de cadrans de montre personnalisables. Les cadrans de montre comprennent Accessible, Arc, Bold Digital et Analog, et ils présentent un thème dynamique. Les cadrans de montre personnalisables permettent aux utilisateurs de personnaliser leur montre selon leurs préférences, en en faisant un accessoire unique pouvant correspondre à leur style.

Selon les rapports, la Pixel Watch 2 utilisera une puce Qualcomm Snapdragon W5. Cela apportera une amélioration de performance par rapport à l’Exynos 9110 d’origine. En termes de mémoire, la Pixel Watch 2 conservera 2 Go de mémoire. L’écran utilisera un écran AMOLED circulaire de 1,2 pouce avec une résolution de 383 x 384 pixels. De plus, cet appareil sera doté d’une densité d’écran de 320 ppp.

En termes de système, la Pixel Watch 2 est équipée du système WearOS 4 basé sur Android 13. Il est intéressant de noter que la Samsung Galaxy Watch 6 et la Galaxy Watch 6 Classic sont les premières montres intelligentes Wear OS 4. Il existe trois modèles de Pixel Watch 2, à savoir G4TSL, GC368 et GD2WG. Parmi eux, G4TSL est un modèle prenant en charge Bluetooth/Wi-Fi et dispose de quatre bracelets au choix : bracelet mobile en plastique, bracelet en maille métallique, bracelet de chaîne en métal et bracelet mince en métal.

L’une des fonctionnalités les plus attendues de cet appareil est le suivi SpO2, qui est une fonctionnalité de santé courante sur la plupart des autres montres intelligentes phares telles que l’Apple Watch et la Galaxy Watch. Le suivi SpO2 mesure les niveaux de saturation en oxygène dans le sang, ce qui peut être un indicateur de santé respiratoire. Il devrait également avoir une option de taille plus grande pour attirer le public des grandes montres. Il s’agit d’une décision intelligente de la part de Google, car la grande taille facilite son utilisation, notamment pour la lisibilité.

Conclusion

La Pixel Watch 2 suscite beaucoup d’enthousiasme parmi les passionnés de technologie et les fans de l’écosystème Google. Avec ses cadrans de montre personnalisables et ses fonctionnalités de santé attendues, elle a le potentiel de devenir un concurrent solide. L’option de taille plus grande et la nouvelle puce la rendront probablement plus attrayante. Il existe également plusieurs modèles de cet appareil, ce qui donnera aux utilisateurs plus d’options.

