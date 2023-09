Samsung Galaxy A25 5G apparaît sur GeekBench

Samsung a récemment sorti beaucoup de smartphones. Le dernier à apparaître sur GeekBench est le Samsung Galaxy A25 5G. La liste GeekBench de ce téléphone portable révèle qu’il utilisera le processeur Exynos 1280 de Samsung. Cette puce a 2 cœurs avec une fréquence de fréquence de 2,40 GHz et 6 cœurs avec une fréquence de fréquence de 2,0 GHz. Pour comparaison, le prédécesseur du Galaxy A25 est le Galaxy A24 et il est équipé d’une puce Helio G99. Cette liste révèle également que cet appareil sera équipé de jusqu’à 8 Go de RAM. Le Samsung Galaxy A23 5G sur la version 6.1.0 de GeekBench a un score mononoyau de 937 points. Cette puce est également dotée d’un score multicœur de 2106 points.

Caractéristiques du Samsung Galaxy A25 5G

En plus de la puce et de la taille de la RAM, il y a aussi des rapports selon lesquels le Galaxy A25 5G sera doté d’un appareil photo principal de 50 MP et d’un appareil photo selfie de 13 MP. La taille de cet appareil est de 162 x 77,5 x 8,3 mm et l’avant du fuselage adopte un design d’écran en goutte d’eau. Le fronton et les bordures des deux côtés sont relativement étroits, mais le menton est encore relativement épais.

Le Galaxy A25 5G sera équipé d’un écran de 6,44 pouces à l’avant. Compte tenu du positionnement sur le marché du Galaxy A25 5G, on s’attend à ce qu’il utilise un panneau LCD. Ce téléphone portable devrait également fonctionner avec le dernier système Android. Pour ceux qui souhaitent avoir une idée du prix de cet appareil, il y a quelques rumeurs. Selon Android Authority, cet appareil pourrait coûter environ 250 $. MySmartPrice rapporte également que cet appareil devrait être sorti en décembre de cette année.

Autres détails

L’Exynos 1280 est un processeur de milieu de gamme qui possède un CPU octa-core avec deux cœurs ARM Cortex-A78 et six cœurs ARM Cortex-A55. En termes de performances, l’Exynos 1280 n’est pas aussi puissant que le Snapdragon 778G, qui dispose de quatre gros cœurs Cortex-A78 avec l’un cadencé à 2,4 GHz et les trois autres fonctionnant à 2,2 GHz. Cependant, l’Exynos 1280 est plus économe en énergie car il est basé sur un processus plus petit de 5 nm. L’Exynos 1280 est également plus puissant que le Snapdragon 765G à l’intérieur du Pixel 5a 5G. L’Exynos 1280 est suffisamment performant pour une puce de milieu de gamme grâce à son CPU et à son GPU. Cette puce est un bon processeur de milieu de gamme offrant des performances décentes et une efficacité énergétique.

Conclusion

Le Samsung Galaxy A25 5G est le dernier téléphone de milieu de gamme de Samsung à être apparu sur Geekbench. Bien qu’il n’y ait pas encore d’annonce officielle concernant sa date de sortie et son prix, le téléphone devrait être lancé prochainement et être commercialisé à un prix similaire au Samsung Galaxy A52 5G. Avec son processeur Exynos 1280 et ses 8 Go de RAM, le Samsung Galaxy A25 5G devrait être un bon téléphone de milieu de gamme avec de bonnes performances.

