Le mashup ultime : Van Damme et l’alliance avec Mortal Kombat

Il n’y a pas si longtemps, nous avons appris que Van Damme s’était associé à Mortal Kombat 1 pour créer un skin spécial de Johnny Cage avec leurs voix et leurs apparences. Van Damme est un acteur légendaire de films d’action. Cette alliance improbable a des racines profondes dans le canon de Mortal Kombat, un événement significatif pour les fans de Mortal Kombat et les admirateurs de l’acteur et artiste martial belge. Nous explorerons l’histoire intéressante, les détails de la collaboration et d’autres changements importants dans le jeu.

Une icône belge rencontre une légende du jeu vidéo

Mortal Kombat a commencé dans une direction très différente. Bloodsport, un film d’arts martiaux de 1988 mettant en vedette Jean-Claude Van Damme, a été l’inspiration pour la conception originale du jeu. Cependant, en raison de divers problèmes, tels que des négociations qui n’ont pas abouti, l’équipe de Midway a choisi une nouvelle direction. Ce choix a ouvert la voie à la célèbre franchise Mortal Kombat ainsi qu’à la récente alliance avec Van Damme.

Avec la sortie du skin exclusif de Van Damme pour Johnny Cage, les fans de Mortal Kombat et de Jean-Claude Van Damme sont sûrs d’être ravis. Ce skin reflète fidèlement le look des années 1990 de Van Damme, période à laquelle le jeu vidéo original Mortal Kombat a été publié. Ce skin, disponible exclusivement dans l’édition Premium de Mortal Kombat 1, promet aux joueurs une sensation supplémentaire et une dose de nostalgie.

Jean-Claude Van Damme dans Mortal Kombat

Le co-créateur de la franchise, Ed Boon, a raconté une histoire fascinante sur les premiers jours de Mortal Kombat lors d’une récente apparition dans l’émission Hot Ones. Il a parlé de la façon dont leur premier objectif était de créer « Van Damme: The Arcade Game » et des nombreuses tentatives qu’ils ont faites pour impliquer Jean-Claude Van Damme dans cette entreprise. Après près de 30 ans d’efforts, ils ont obtenu Van Damme pour Johnny Cage. Cette étape marque un moment significatif qui a laissé une impression durable sur les créateurs de Mortal Kombat et son héritage.

NetherRealm Studios a publié un clip excitant de l’interprétation de Jean-Claude Van Damme en tant que Johnny Cage dans Mortal Kombat 1 pour donner aux fans un avant-goût de ce à quoi s’attendre. La vidéo présente la voix, l’image et les mouvements signatures de Van Damme, y compris le fameux coup de poing écarté. Le mélange des facéties de Johnny Cage et du personnage de Van Damme donne un goût spécial de plaisir et de nostalgie au jeu.

De plus, Van Damme n’est pas seul. Le retour de Megan Fox en tant que Nitara, absente depuis 17 ans, va faire sensation dans Mortal Kombat 1. D’autres personnages DLC ajoutés à la liste des personnages du jeu offrent aux joueurs une expérience diversifiée et remplie d’action.

En conclusion

De plus, le lien surprenant entre Mortal Kombat 1 et Jean-Claude Van Damme a ravivé la série, en honneur à ses origines. Avec l’ajout du skin de Van Damme pour Johnny Cage et le retour des favoris des fans, le jeu est prêt à offrir une expérience exceptionnelle. Mortal Kombat 1, un événement majeur dans le monde du jeu vidéo et d’Hollywood, fait sensation parmi les fans.

