L’essor du Huawei Kirin 9000S : Une menace pour la suprématie des chipsets de Qualcomm

Avant les sanctions américaines, Huawei était très proche de dépasser Samsung en termes de part de marché. Et après les sanctions, Huawei s’est retrouvé dans une impasse. La société chinoise est restée impitoyable et a finalement réussi à contourner les limitations commerciales avec le Huawei Kirin 9000S.

Pour ceux qui ne le savent pas, le Huawei Kirin 9000S est le premier SoC personnalisé à émerger après une courte pause. Et c’est le chipset trouvé dans le tout nouveau Huawei Mate 60 Pro 5G. Oui, Huawei a enfin réussi à offrir des téléphones 5G avec ce chipset.

Maintenant, le chipset Kirin n’est pas le SoC le plus performant et le plus efficace du marché. Cependant, sa création signifie que Huawei prévoit de ne pas compter sur Qualcomm à l’avenir. Ce mouvement portera un coup dur à Qualcomm, avec une perte attendue pouvant atteindre 60 millions de dollars en termes de commandes de chipsets.

Le Huawei Kirin 9000S a fait perdre à Qualcomm un gros client

Après les sanctions américaines, Huawei a été contraint d’utiliser des chipsets 4G seulement pour ses téléphones. La marque chinoise a acheté environ 42 millions de chipsets à Qualcomm en 2023. Mais avec le plan de Huawei d’adopter le Kirin 9000S et de nouveaux chipsets Kirin en 2024, la position de Qualcomm sur le marché chinois commence à paraître faible.

D’après un analyste de l’industrie, Ming-Chi Kuo, le choix de Huawei d’adopter le nouveau Kirin 9000S et d’autres SoC Kirin fera que Qualcomm expédiera environ 60 millions de chipsets de moins l’année prochaine. Cela porterait un coup important au flux de revenus de Qualcomm pour toute l’année 2024.

Une autre chose importante à noter est que Qualcomm fixe ses prix de chipsets beaucoup plus élevés que la concurrence. Comme je l’ai déjà mentionné, le Snapdragon 8 Gen 2 coûte 160 dollars par unité. De plus, le futur Snapdragon 8 Gen 3 devrait coûter encore plus cher.

Même si l’on suppose que Huawei avait l’intention d’obtenir la version 4G du Snapdragon 8 Gen 3, le coût par SoC serait d’environ 180 dollars. Et si l’on s’attend à une baisse d’environ 60 millions de commandes pour Qualcomm, la perte estimée est de plus de 10,8 milliards de dollars. De plus, la position de Qualcomm sur le marché chinois sera faible si d’autres fabricants chinois commencent à utiliser le Huawei Kirin 9000S.

Et il y a une forte possibilité que cela se produise, car le Huawei Kirin 9000S sera beaucoup moins cher que l’offre de Qualcomm.

Que pourrait faire Qualcomm pour atténuer les pertes

Ming-Chi Kuo a réalisé une enquête pour rapporter ce qui pourrait être la prochaine étape de Qualcomm face à la sortie du Huawei Kirin 9000S. Selon Kuo, Qualcomm commencera probablement une guerre des prix. Cette guerre pourrait commencer dès le quatrième trimestre de 2023 afin de maintenir une part de marché solide en Chine.

Mais le problème est que la guerre des prix n’apportera pas beaucoup à Qualcomm, car cela se fera au détriment des bénéfices annuels de Qualcomm. De plus, le Huawei Kirin 9000S n’est pas la seule chose dont Qualcomm doit se préoccuper. Le Samsung Exynos 2400 constitue un autre danger qui se profile.

Ce chipset sera présent dans la prochaine gamme Samsung Galaxy S24. Bien sûr, les téléphones avec des chipsets Exynos ne seront disponibles que dans certaines régions sélectionnées. De plus, Apple prévoit d’introduire son modem 5G en 2025. C’est une autre menace pour Qualcomm, car il pourrait connaître une baisse importante des ventes de puces de base.

En résumé, avec le Huawei Kirin 9000S et d’autres solutions concurrentes, Qualcomm devra prendre des décisions sérieuses dans les prochains mois. Sinon, l’entreprise de San Diego subira des pertes continues chaque trimestre de l’année à l’avenir.

