Repousser les limites : Explication du chipset Huawei Kirin 9000S

L’annonce du Huawei Mate 60 Pro a surpris le monde. Il est apparu de nulle part. L’appareil était simplement répertorié sur le site officiel et le store en ligne de Huawei. Il n’y avait pas d’événement de lancement, ce qui n’est pas quelque chose à quoi nous sommes habitués avec les produits de Huawei. Mais la partie la plus intéressante de l’annonce est le Huawei Kirin 9000S.

Comme vous le savez peut-être maintenant, après les sanctions américaines, Huawei était confronté à de graves limitations quant à ce qu’il pouvait utiliser ou non dans ses smartphones. Parmi tous, le principal obstacle était que l’accès de Huawei aux outils de fabrication de puces essentiels pour offrir la 5G a été coupé. Cela a amené le fabricant chinois à se contenter de SoC moins avancés avec une connexion 4G. Mais avec le Kirin 9000S, Huawei est sorti du coin où il était contraint de rester.

Il y a une semaine, la série Huawei Mate 60 est devenue officielle. Jusqu’à présent, Huawei a déjà expédié plus d’un million d’unités. Et on s’attend à ce que Huawei expédie au moins 12 millions d’unités du Mate 60 Pro.

Cependant, comme Huawei n’a pas encore fait d’annonce officielle concernant la prise en charge de la connectivité 5G, il y a eu beaucoup de confusion concernant le Huawei Kirin 9000S. Dans cet article, je vais compiler toutes ces questions et donner des réponses à chaque question clé.

Qui est le fabricant de la puce Huawei HiSilicon Kirin 9000S ?

Dans le passé, Huawei a travaillé avec TSMC pour fabriquer les chipsets HiSilicon. Mais après les sanctions américaines, le géant chinois ne pouvait plus poursuivre ce partenariat. Cela signifie automatiquement que TSMC, qui est le fabricant de puces le plus avancé, n’était pas impliqué dans le SoC Kirin 9000S.

Étant donné que Huawei est interdit de travailler avec TSMC, il a choisi SMIC pour produire le nouveau Kirin 9000S. Pour ceux qui se posent la question, SMIC est un fabricant de puces chinois. Et selon un communiqué de TechInsights, SMIC a utilisé un processus de fabrication de 7 nm (N+2) pour fabriquer le chipset.

En ce qui concerne les spécificités, la puce Huawei Kirin 9000S mesure 107 mm carrés. Cette mesure rend le SoC 2 % plus grand que les chipsets 5 nm fabriqués par TSMC. Et comme vous le savez peut-être déjà, TSMC a fabriqué la puce Kirin 9000, qui mesure 105 mm carrés.

Ce qui est encore plus intéressant, c’est que le chipset Kirin 9000S a des dimensions tests plus grandes que la puce 9000 régulière. Pour ceux qui se posent la question, la dimension test est la taille d’une fonctionnalité sur un transistor ou un circuit intégré. Elle a un impact sur les propriétés électriques globales du dispositif.

Le Huawei Kirin 9000S prend-il en charge la 5G ?

Comme je l’ai mentionné au début, le Huawei Mate 60 Pro est le premier téléphone 5G de Huawei depuis près de 3 ans. Le nouveau chipset Kirin est équipé d’un modem Baron, qui permet la prise en charge de la technologie de communication mobile de cinquième génération.

Cependant, Huawei n’a pas fourni beaucoup d’informations concernant les capacités 5G du Kirin 9000S. Mais nous savons que le chipset offre une connectivité satellite dans le téléphone nouvellement sorti.

En réalité, le Huawei Mate 60 Pro est le premier téléphone commercial au monde avec des appels par satellite. Alors que le prédécesseur, le Mate 50 Pro, avait une connectivité satellite, celle-ci se limitait aux messages texte, tout comme les modèles d’iPhone actuels.

Par conséquent, la nouvelle puce Kirin 9000S rend le nouveau téléphone Huawei plus capable que l’ensemble actuel de l’iPhone 14 en termes de connectivité satellite.

L’architecture

Tout comme les autres chipsets mobiles sur le marché, le HiSilicon Kirin 9000s de Huawei est basé sur l’architecture ARM. Cependant, Huawei ne s’est pas entièrement appuyé sur les cœurs ARM par défaut disponibles dans le commerce. Au lieu de cela, le fabricant chinois de téléphones a opté pour des cœurs personnalisés tels que le Mongoose de Samsung.

En ce qui concerne les spécificités, le Kirin 9000S dispose de huit cœurs. Cependant, vous pouvez voir certains benchmarks montrant 12 cœurs. La raison en est que le CPU prend en charge l’hyper-threading, jusqu’à 12 threads. Cette fonctionnalité fait du nouveau chipset HiSilicon le premier chipset ARM sur le marché à prendre en charge l’hyper-threading du CPU.

Cela dit, dans la configuration à huit cœurs du nouveau chipset Kirin, le cœur principal est un cœur Taishan personnalisé. Il fonctionne à 2,62 GHz, tandis que les cœurs médians sont trois cœurs Taishan personnalisés à 2,15 GHz. Il y a quatre cœurs ARM Cortex-A510 de base, qui sont des cœurs d’efficacité avec une vitesse de fréquence par défaut.

Côté graphismes, le Huawei Kirin 9000S dispose d’un GPU Maliang 910. Il fonctionne à une vitesse de fréquence de 750 MHz. De plus, le nouveau chipset est fourni avec de nouvelles versions améliorées de DaVinci, ISP et du modem Baron.

Quelle est la puissance du Huawei HiSilicon Kirin 9000S SoC ?

En ce qui concerne les performances, le Huawei Kirin 9000S est en retard par rapport au fleuron actuel d’Android, le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Selon les benchmarks d’AnTuTu, le SoC obtient un score de 7 00 000. En comparaison, le Snapdragon 8 Gen 2 obtient un score de 1 275 749 dans AnTuTu.

Dans Geekbench, le chipset obtient un score de 1 300 dans les tests à un seul cœur et obtient 3 300 points dans les tests multicoeurs. En comparaison, le Snapdragon 8 Gen 2 obtient un score de 1 878 dans le test à un seul cœur et 5 151 dans le test multicoeurs. Donc, le nouveau chipset Kirin est essentiellement dans la même catégorie que le Snapdragon 888 en termes de performances.

En d’autres termes, le Kirin 9000S accuse un retard de deux générations en termes de performances dans l’espace Android. Mais cela ne devrait pas vraiment avoir un impact significatif sur les performances réelles. Après tout, les chiffres sont supérieurs à ceux de tous les téléphones milieu de gamme actuels.

Pour vous donner une idée, le téléphone milieu de gamme le plus rapide, le Redmi Note 12 Turbo, obtient un score de 1 148 376 dans AnTuTu.

Actualité mobile et vidéo du moment