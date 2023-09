Les fabricants chinois de voitures électriques se tournent vers l’Europe : les fournisseurs allemands accueillent favorablement cette initiative

Les constructeurs chinois de véhicules électriques (VE), dont BYD, Nio, Xpeng et Leapmotor, ciblent le marché européen des VE, où les ventes ont augmenté de près de 55 % pour atteindre environ 820 000 véhicules au premier semestre 2023. Les fournisseurs allemands saluent les projets européens des constructeurs chinois de VE. Ils y voient une opportunité d’élargir leurs activités et d’augmenter leurs revenus.

Projets européens des constructeurs chinois de VE

Les constructeurs chinois de VE ciblent le marché européen des VE, qui devrait connaître une croissance significative dans les années à venir. L’Union européenne s’est fixé pour objectif de réduire les émissions de carbone de 55 % d’ici 2030, ce qui devrait stimuler la demande de VE.

Les constructeurs chinois de véhicules électriques (VE) cherchent de plus en plus à étendre leur portée au-delà de la Chine, avec l’Europe et le Moyen-Orient étant deux régions clés d’intérêt. Bien que les constructeurs chinois de VE n’aient pas encore réussi à s’imposer en Europe, ils intensifient leurs efforts pour le faire. BYD, Xpeng et d’autres constructeurs chinois de VE lancent des véhicules électriques sur les marchés internationaux, et Xpeng a annoncé son intention de s’étendre en Europe. Les fabricants chinois adaptent leurs véhicules au marché européen étape par étape grâce à l’expérience utilisateur et à l’orientation client. L’Europe est le deuxième marché des véhicules électriques, et la concurrence y est moins intense qu’en Chine.

Cependant, les constructeurs chinois de VE ont été confrontés à des défis en Europe, et jusqu’à présent, les véhicules électriques fabriqués en Chine n’ont fait que gratter la surface du marché européen. Les start-ups chinoises ont déclaré considérer l’Europe comme un investissement à long terme, avec une attente d’une décennie pour un quelconque retour sur investissement. Les constructeurs chinois de VE de fabrication locale dominent de plus en plus leur marché intérieur très compétitif, le plus grand du monde pour les VE. BYD, le plus grand vendeur de VE en Chine et le plus grand vendeur de VE et de véhicules hybrides rechargeables au monde, vise à vendre quatre millions de véhicules en 2023, soit au moins le double du total estimé de cette année. Pour y parvenir, il doit s’implanter réellement en Europe.

Réaction des fournisseurs allemands

Les fournisseurs allemands saluent les projets européens des constructeurs chinois de VE, considérant cela comme une opportunité d’élargir leurs activités et d’augmenter leurs revenus. Le PDG de Bosch, Stefan Hartung, a déclaré lors du salon de la mobilité IAA de Munich : « Les constructeurs chinois adapteront les véhicules au marché européen étape par étape grâce à l’expérience utilisateur et à l’orientation client. C’est une bonne façon de faire et aussi tout à fait naturelle pour nous en tant que fournisseur, car nous connaissons tous ces constructeurs grâce à notre collaboration en Chine. »

Les constructeurs chinois de véhicules électriques prévoient de se développer sur le marché européen, et les fournisseurs allemands saluent cette initiative. Les marques chinoises devraient adapter leurs véhicules au marché européen grâce à l’expérience utilisateur et à l’orientation client. La Chine est actuellement le leader de la croissance mondiale sur les marchés des voitures électriques, avec des ventes presque triplées pour atteindre 3,4 millions en 2021. Malgré la réduction des subventions, la croissance des ventes en 2021 suggère que le marché chinois des VE commence à maturer.

L’Europe est le deuxième plus grand marché des véhicules électriques, et les constructeurs chinois de VE y voient une énorme opportunité. Cependant, il existe des préoccupations en Europe concernant l’afflux de véhicules électriques chinois, la France étant en désaccord avec le plan de la Chine de vendre un million de voitures électriques en Europe. La France craint que cette action ne nuise à ses activités en Chine. Cependant, la décision récente de l’Europe d’interdire la vente de nouvelles voitures à moteur à combustion à partir de 2035 a ouvert une opportunité stratégique pour les marques de voitures chinoises en démarrage.

Avantages pour les fournisseurs allemands

Les fournisseurs allemands devraient bénéficier des projets européens des constructeurs chinois de VE de plusieurs façons. Tout d’abord, ils auront l’opportunité de fournir des versions et des systèmes aux marques chinoises de VE, ce qui augmentera leurs revenus. Deuxièmement, ils pourront développer leurs activités sur le marché européen des VE en pleine croissance. Troisièmement, ils pourront s’inspirer de l’expérience des marques chinoises de VE sur le marché chinois, qui est le plus grand au monde. Voici d’autres avantages potentiels

1. Avantage de coût : les constructeurs chinois de VE peuvent produire des véhicules à moindre coût grâce à des coûts de recherche et développement plus faibles, à des niveaux de dépenses en capital inférieurs et à des coûts de main-d’œuvre moins élevés que leurs concurrents européens. Cet avantage de coût peut mettre la pression sur les fabricants européens sur leur propre marché.

2. Accès au marché chinois : les fournisseurs allemands peuvent bénéficier de partenariats avec les constructeurs chinois de VE. Cela leur donnera accès au marché chinois, qui est le plus grand marché de VE au monde. Par exemple, Daimler a formé une coentreprise avec Geely pour développer de nouveaux VE.

3. Transfert de technologie : les constructeurs chinois de VE investissent massivement dans la recherche et le développement pour améliorer leur technologie des VE. Les fournisseurs allemands peuvent bénéficier de partenariats avec les marques chinoises de VE pour accéder à cette technologie et à cette expertise. Cela peut les aider à améliorer leurs propres produits et à rester compétitifs sur le marché mondial.

4. Avantage du premier entrant : les constructeurs chinois de VE ciblent l’Europe comme leur prochain marché majeur. Les fournisseurs allemands peuvent bénéficier de partenariats avec les marques chinoises de VE. Ils bénéficieront d’un avantage du premier entrant sur ce marché. Cela peut les aider à s’implanter solidement et à gagner des parts de marché.

En conclusion

Les fournisseurs allemands saluent les projets européens des constructeurs chinois de VE. Ils y voient une opportunité d’élargir leurs activités et d’augmenter leurs revenus. Les marques chinoises de voitures électriques ciblent le marché européen des VE, qui devrait connaître une croissance significative dans les années à venir. L’Union européenne s’est fixé pour objectif de réduire les émissions de carbone de 55 % d’ici 2030. Cela devrait stimuler la demande de VE. Les fournisseurs allemands devraient bénéficier des projets des Chinois de plusieurs manières. Cela comprend la fourniture de versions et de systèmes aux marques chinoises de VE et l’expansion de leurs activités sur le marché européen des VE. Les marques allemandes pourront également tirer des enseignements de l’expérience des marques chinoises de VE sur le marché chinois.

