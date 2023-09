Google annonce de nouvelles fonctionnalités à venir sur les appareils Android

Google apporte de nouvelles fonctionnalités à tous les téléphones Android modernes chaque trimestre. Et la mise à jour de ce trimestre a été annoncée pour les téléphones Android et Android Auto. Cela diffère des mises à jour des fonctionnalités de Pixel qui sont exclusives aux appareils Pixel.

Comme d’habitude, Google annonce les nouvelles fonctionnalités Android à venir dans le blog officiel. Le nouvel ensemble de fonctionnalités se concentre sur l’amélioration de la productivité, de la connectivité et de la personnalisation. Au total, il y a cinq nouvelles fonctionnalités que vous trouverez bientôt sur votre téléphone Android ou Android Auto.

Ces fonctionnalités annoncées seront disponibles pour les téléphones Android et Android Auto éligibles. Mais il n’y a pas de moment précis où vous obtiendrez ces nouvelles fonctionnalités. Certaines fonctionnalités peuvent être spécifiques à une région ou à une fonction de votre appareil Android.

Voici toutes les nouvelles fonctionnalités à venir en détail.

Widget Assistant en un coup d’œil

Le widget En un coup d’œil de Google affichera plus d’informations, des alertes météorologiques de haute précision, des mises à jour de voyage dynamiques et des rappels d’événements à venir. Il utilise l’intelligence artificielle pour afficher des informations utiles lorsque vous en avez besoin.

Q&A sur l’image IA sur Lookout

Les utilisateurs ayant une vision réduite peuvent utiliser le Q&A sur l’image sur Lookout pour générer des descriptions d’image. Les utilisateurs peuvent également poser des questions complémentaires. Cela fonctionnera pour les images sur les applications de médias sociaux ainsi que dans la galerie.

Lookout prend également en charge 11 nouvelles langues, dont le japonais, le coréen et le chinois. Après 11 nouvelles langues, il y a maintenant un total de 34 langues.

Accédez aux billets et aux passes sur Google Wallet

Une fois la fonctionnalité disponible, vous pourrez ajouter des billets et des passes sur Google Wallet pour y accéder facilement lorsque vous en avez besoin. Vous pouvez numériser des passes comme des cartes de salle de sport ou de bibliothèque qui ont un code QR ou un code-barres. Vous pouvez simplement utiliser le bouton Ajouter et choisir une photo avec un code-barres ou un code QR pour les stocker sur Google Wallet.

Applications de réunion sur Android Auto

Webex de Cisco et Zoom arrivent sur Android Auto. Cela signifie que vous pouvez démarrer et rejoindre des réunions et des appels depuis l’écran de votre voiture.

Écoutez vos données Fitbit ou Google Fit

Vous pouvez désormais définir des routines Bonjour et commencer votre journée avec une motivation matinale. Google Assistant peut vous donner des informations sur vos données Fitbit ou Google Fit telles que les heures de sommeil, l’heure de début du sommeil et le nombre de pas. Vous pouvez ajouter vos heures de sommeil et l’heure de début du sommeil à la routine Bonjour de l’assistant Google. Et lorsque vous dites Hey Google, bonjour pour entendre vos données Fitbit ou Google Fit.

Voici les fonctionnalités qui arrivent sur vos appareils Android. Certaines fonctionnalités peuvent être disponibles plus tôt, tandis que certaines fonctionnalités de la liste pourraient prendre un certain temps. La disponibilité de ces fonctionnalités dépend également de la région et de la compatibilité de l’appareil.

Source de l’image: Google

