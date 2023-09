Notes Zoom : Accélérez la collaboration grâce à l’intégration de l’IA

Zoom fait d’énormes progrès dans l’amélioration de sa plateforme pour les utilisateurs grâce à l’ajout de nouvelles fonctionnalités. Elles devraient favoriser un meilleur travail d’équipe. Zoom a partagé une grande nouvelle. Selon eux, le nouveau compagnon IA (alias ZoomIQ) est maintenant encore meilleur. Dans le même temps, ils ont introduit Zoom Notes, un outil pour prendre des notes pendant que vous êtes sur Zoom. Cela montre à quel point Zoom est dévoué à offrir à ses utilisateurs une plateforme complète qui leur convient bien.

Zoom Notes et Zoom Companion

Anciennement appelé ZoomIQ, le compagnon IA de Zoom a été renommé et élargi, devenant une partie essentielle du système de Zoom. Cette fonctionnalité aide les utilisateurs, stimule le travail et favorise le travail d’équipe dans les fonctionnalités de Zoom telles que les réunions, le chat, les appels, les e-mails et le tableau blanc.

Fonctionnalités clés et calendrier

Meilleurs paramètres de réunion : Les utilisateurs peuvent consulter les résumés des réunions et les étapes suivantes, voir les enregistrements plus rapidement avec les moments forts et les chapitres intelligents, et poser des questions discrètement via le volet latéral du compagnon IA lors des réunions.

Simplifier les discussions d’équipe : Le compagnon IA aide les utilisateurs à rédiger des messages basés sur le contexte du sujet, à modifier la longueur et le ton des messages, et à résumer les discussions chat longues.

Prise en charge du tableau blanc Zoom : Le compagnon IA aide à créer des idées et à les trier, avec des projets futurs pour créer des images et des modèles complets de tableau blanc.

Prise en charge de la messagerie électronique Zoom : Les utilisateurs reçoivent des brouillons d’idées par e-mail et pourront à l’avenir ajouter des résumés de réunions à Zoom Notes, ainsi que la possibilité de résumer les discussions SMs et les appels de Zoom Phone.

Les utilisateurs pourront parler à l’ami IA au printemps 2024. Il obtient des données à partir de réunions, de discussions, de tableaux blancs, de courriers électroniques, de documents et d’applications pour aider à terminer rapidement les tâches. Pour rester privé et clair, Zoom permet aux utilisateurs de contrôler l’IA dans leurs comptes.

Prise de notes intégrée avec Zoom Notes

Zoom sait que les notes sont importantes lors des réunions et du travail d’équipe, c’est pourquoi ils ont créé « Zoom Notes ». Les utilisateurs peuvent facilement écrire, accéder et collaborer sur des notes grâce à cette fonctionnalité, qui offre un espace de travail dédié au sein de Zoom Meetings.

Fonctionnalités clés

La collaboration en temps réel est possible car les utilisateurs peuvent écrire et partager des notes pendant les réunions. De plus, les utilisateurs ont la possibilité de créer des ordres du jour de réunion à l’avance et de les partager avec leurs collègues. Après la fin d’une réunion, les participants et les autres personnes peuvent facilement accéder aux notes de la réunion. De plus, Zoom Notes dispose d’une interface conviviale, servant d’éditeur flexible pour organiser des documents, y compris des polices, des puces, des photos, des liens, et plus encore. La commodité de Zoom Notes réside dans sa capacité à améliorer l’expérience utilisateur en éliminant la nécessité de passer entre différents systèmes de prise de notes, ce qui est un avantage important.

Aucun coût supplémentaire pour les utilisateurs

Les utilisateurs disposant de comptes payants Zoom pourront utiliser le compagnon IA et Zoom Notes sans frais supplémentaires. Zoom déploiera ces fonctionnalités dans les prochaines semaines, montrant ainsi son engagement à offrir de la valeur aux utilisateurs.

Traditionnellement, Zoom a été l’un des principaux acteurs des outils d’appels vidéo. Il se concentre sur l’expérience utilisateur et la confidentialité dans ses mises à niveau basées sur l’IA. Ces changements aident Zoom à atteindre son objectif de connecter les personnes du monde entier tout en aidant les utilisateurs dans leur travail quotidien et leur travail d’équipe.

Dans le domaine concurrentiel des appels vidéo, Zoom reste fidèle à son engagement d’améliorer le parcours utilisateur. Il peaufine continuellement sa plateforme pour garantir aux utilisateurs une expérience fluide, efficace et agréable. Ainsi, Zoom souhaite simplement permettre aux utilisateurs d’en faire plus en moins de temps. Zoom facilite les tâches, donne aux utilisateurs les outils pour faire mieux.

De plus, Zoom protège la vie privée des utilisateurs grâce à ses innovations basées sur l’IA. La confiance et la sécurité sont primordiales. Ainsi, Zoom veille à ce que les données des utilisateurs restent confidentielles et protégées. Cet engagement inébranlable pour la confidentialité renforce la confiance entre les utilisateurs et favorise un environnement sécurisé pour la collaboration.

Alors que Zoom avance dans sa quête de connecter les personnes à travers le monde, ces innovations renforcent son statut de leader de l’industrie, soutenant sa vision d’un monde où la connexion humaine ne connaît aucune limite. Les utilisateurs peuvent naviguer en toute confiance dans leur travail quotidien, sachant que Zoom s’engage à rendre leurs interactions plus efficaces, sécurisées et agréables.

