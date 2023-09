Xiaomi 67W Chargeur GaN lancé avec un design très compact à 23 $

Xiaomi a dévoilé un tout nouveau chargeur, et le nouveau chargeur GaN Xiaomi 67W arbore un design étonnamment plus élégant par rapport à l’adaptateur de charge 67W fourni avec les smartphones Xiaomi. La plupart des OEM chinois, dont Xiaomi, ont récemment réalisé des progrès notables dans le développement de la charge rapide, et Xiaomi se concentre actuellement sur la réduction de la taille des adaptateurs de charge tout en maintenant leur puissance électrique. Les gens ont commencé à posséder de nombreux appareils technologiques, et comme presque tous les appareils sont dotés d’un port de chargement de type C, les utilisateurs peuvent acheter ce nouvel adaptateur et charger leurs ordinateurs portables, tablettes et téléphones grâce à la puissance électrique de 67W.

Xiaomi affirme que le nouvel adaptateur est 40% plus petit par rapport à l’adaptateur de charge 67W précédent en termes de taille. L’appareil dispose d’un port de type C avec une puissance de sortie de 67W, et il mesure 32,2×32,2×32,2×50,3 mm. Les cinq modes de sortie de tension constante pris en charge par ce chargeur sont 5V/3A, 9V/3A, 12V/2,25A, 15V/3A et 20V/3,25A.

Le chargeur Xiaomi 67W GaN prend en charge la charge rapide propriétaire de l’entreprise de 67W et dispose d’un mode de tension PPS de11V/6,1A. De plus, ce nouveau chargeur GaN 67W prend en charge le protocole de charge rapide unifiéUFCS 1.0, permettant une charge rapide pour les smartphones autres que Xiaomi.

Xiaomi a récemment lancé ce chargeur en Chine, et il n’est pas encore disponible sur le marché mondial. Le nouveau chargeur compact Xiaomi 67W GaN comprend un câble de type C à type C de 1,5 m dans la boîte et est vendu au prix de 169 CNY, soit environ 23 $.

En réalité, Xiaomi avait déjà introduit un chargeur GaN compact, mais ce dernier modèle ajoute une nouvelle fonctionnalité avec sa compatibilité avec le protocole de charge UFCS 1.0, ce qui permet une charge rapide des appareils au-delà de Xiaomi et d’autres marques.

Source: Xiaomi

