Google dévoile le nouveau logo Android 3D et identité de marque

Google a officiellement dévoilé un nouveau logo 3D pour Android, ainsi qu’une identité visuelle et une marque rafraîchies. La société indique que cette mise à jour de la marque est conçue pour « aider à relier Android à Google » et le rendre plus attractif et adaptable visuellement.

Le nouveau logo Android présente un « A » majuscule dans une police arrondie qui est plus étroitement alignée sur la propre marque de Google. La minuscule « a » a été supprimée du logo pour lui donner plus de poids et de visibilité lorsqu’elle est placée à côté du logo de Google. Ils ont également légèrement assombri la couleur verte du logo.

« Chaque fois que nous révisons notre marque, nous évaluons non seulement les besoins changeants, mais aussi les objectifs futurs. Nous savons que les personnes d’aujourd’hui veulent plus de choix et d’autonomie, et nous voulons que notre marque reflète Android : quelque chose qui donne aux personnes la liberté de créer selon leurs propres conditions. En tant que plateforme ouverte, il est important que notre technologie et notre marque soient une invitation pour les personnes à créer, se connecter et faire plus avec Google sur les appareils Android ».

Ils ont mis à jour le robot Android, qui fait partie du logo depuis 2009, vers une version en 3D. Le bugdroid a maintenant plus de dimension et de caractère, et peut être représenté avec différents matériaux, couleurs et même accessoires. Google affirme avoir conçu le bugdroid 3D pour être « un compagnon polyvalent et fiable sur tous les canaux, plates-formes et contextes ».

Donc, le nouveau logo Android et l’identité de marque commenceront à apparaître sur les appareils Android et dans d’autres endroits à partir de cette année. De plus, Google affirme que la nouvelle marque fait partie de ses efforts continus pour « rendre Android plus accessible et inclusif pour tous ».

Voici quelques-uns des principaux changements du nouveau logo Android et de l’identité de marque :

Ils ont écrit le « a » en majuscule dans le logo.

Ils ont légèrement assombri la couleur verte du logo.

Ils ont mis à jour le robot Android vers une version en 3D avec plus de dimension et de caractère.

Ils ont conçu le nouveau logo et l’identité de marque pour qu’ils soient plus attrayants visuellement et adaptables.

Pourquoi Google a-t-il mis à jour le logo Android et l’identité de marque ?

Google affirme que la nouvelle marque aidera à « relier Android à Google » et le rendre plus attractif et adaptable visuellement. La société affirme également que le nouveau logo fait partie de ses efforts continus pour « rendre Android plus accessible et inclusif pour tous ».

Que pensent les personnes du nouveau logo Android et de l’identité de marque ?

Les réactions des personnes au nouveau logo Android et à l’identité de marque ont été mitigées. Certaines personnes ont loué le nouveau look, tandis que d’autres l’ont critiqué pour être trop différent du logo précédent. En fin de compte, c’est à chaque individu de décider s’il aime ou non la nouvelle marque.

Quels sont les avantages du nouveau logo Android et de l’identité de marque ?

Le nouveau logo et l’identité de marque ont plusieurs avantages potentiels, notamment :

Cela rend Android plus attractif visuellement et reconnaissable.

Cela rapproche Android de la propre marque de Google.

Cela rend Android plus adaptable à différents contextes et plates-formes.

Cela rend Android plus accessible et inclusif pour tous.

Quels sont les inconvénients du nouveau logo Android et de l’identité de marque ?

Le nouveau logo Android et l’identité de marque ont également quelques inconvénients potentiels, notamment :

C’est un changement important par rapport au logo précédent, que certaines personnes peuvent ne pas aimer.

Cela peut prendre du temps aux personnes pour s’habituer au nouveau look.

Google n’a pas précisé comment il mettra en œuvre la nouvelle identité de marque dans tous ses produits et services.

En fin de compte, le nouveau logo Android et l’identité de marque sont un changement significatif, mais ils ont le potentiel de rendre Android plus attrayant visuellement, adaptable et inclusif. Seul le temps dira comment les utilisateurs réagiront à la nouvelle marque.

