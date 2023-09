KTC H27T22: L’écran Gaming parfait ? (actuellement sous 229€)

Lorsqu’il s’agit de jeux vidéo, un écran de haute qualité peut faire toute la différence entre une expérience de jeu agréable et une partie frustrante. Heureusement, avec le nouvel écran de jeu KTC H27T22 (-30€ avec le code 7VK3UUVN), vous pouvez plonger dans des mondes virtuels avec une clarté sans précédent. Cet article vous présentera les remarquables caractéristiques de cet écran.

Haute résolution et large gamme de couleurs

Le KTC H27T22 se distingue par sa haute résolution et sa large gamme de couleurs. Avec une résolution QuadHD de 2560 x 1440 pixels, cet écran de 27 pouces offre une image de haute qualité et nette. Son panneau 8 bits couvre 99% et présente un volume de 131% du spectre sRGB, permettant l’affichage de 16,7 millions de couleurs. Grâce à sa haute résolution et à sa large gamme de couleurs, il délivre des images plus réalistes, vous offrant ainsi des expériences immersives.

Taux de rafraîchissement élevé et synchronisation adaptative

Le panneau IPS rapide AUO8.2 de l’écran offre un temps de réponse rapide. Avec un taux de rafraîchissement de 165Hz et un temps de réponse GTG de 1ms, il réduit efficacement le flou de mouvement et rend l’action plus fluide. Compatible avec FreeSync et G-Sync, il évite les déchirures et les saccades de l’écran pour une expérience de jeu fantastique.

Mode faible luminosité bleue

Pour une meilleure protection de vos yeux, le KTC H27T22 est sans scintillement et conçu avec un mode faible luminosité bleue qui réduit les lumières bleues à ondes courtes nocives.

Fonctionnalités supplémentaires pour les jeux

Le KTC H27T22 offre plusieurs modes préréglés, dont FPS (First-Person Shooter), RTS (Real-Time Strategy) et RAC (Race Game) pour répondre à vos préférences. De plus, des fonctionnalités de jeu améliorées, comme le Timer et le Sniper Sight, sont également fournies pour aider à améliorer les performances des gamers.

Support ajustable et montage VESA

Ce moniteur est livré avec un support réglable robuste qui permet à l’écran de rester stable sur le bureau tout en vous permettant d’ajuster l’écran à une hauteur confortable et à un angle approprié. Conforme à la norme VESA, il peut également être solidement monté sur le mur.

L’écran est également équipé d’une interface HDMI 2.0 (2560×1440@144Hz), de deux DP 1.2 (2560×1440@165Hz), d’une USB 2.0 (uniquement pour mise à niveau), et d’une sortie audio. En outre, grâce à sa technologie HDR10, cet écran offre une large gamme dynamique et une large palette de couleurs, produisant des images plus réalistes.

Le KTC H27T22 actuellement en promotion

Si vous êtes intéressé par le KTC H27T22, vous êtes au bon endroit au bon moment. L'écran est en effet en promotion pendant une durée limitée et bénéficie de 30€ de réduction. Celui-ci part d'un entrepôt Européen, l'expédition est donc rapide et sans frais supplémentaire.

Le KTC H27T22 est un choix exceptionnel pour ceux qui cherchent à améliorer leur expérience de jeu. Avec ses caractéristiques impressionnantes et ses promotions en cours, il y a vraiment peu de raisons de ne pas considérer ce moniteur de jeu révolutionnaire.