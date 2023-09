Nintendo Switch 2 : Démo exclusive dévoilée aux développeurs à Gamescom

Si vous avez visité le stand de Nintendo à la Gamescom à Cologne le mois dernier, vous avez peut-être apprécié de jouer à Super Mario Kart 8 Deluxe et Pikmin 4. Mais saviez-vous que la Nintendo Switch 2 était présentée en coulisses ? Oui, des présentations de développeurs ont eu lieu à huis clos !

La Nintendo Switch 2 a été présentée pour faire comprendre aux partenaires constructeurs la qualité de conception du système. Et l’une des démonstrations comprenait une version améliorée du très apprécié Zelda: Breath of the Wild. Le jeu a été conçu pour répondre aux caractéristiques plus élevées de la nouvelle console. Cependant, notez qu’il s’agissait seulement d’une démonstration technique et qu’il n’y a aucune confirmation officielle concernant la réédition du jeu.

Plus d’informations sur la démonstration technique de la Nintendo Switch 2

Zelda: Breath of the Wild n’est pas la seule chose que la Nintendo Switch 2 ait exécutée lors de la démonstration technique. De plus, Nintendo a présenté les performances matérielles avec la démo technologique The Matrix Awakens Unreal Engine 5. Et si vous vous en souvenez, cette démo a été initialement publiée pour démontrer la puissance de la Xbox Series X et de la PS5.

Cette démonstration utilisait la technologie de mise à l’échelle DLSS de NVIDIA. De plus, la démonstration était dotée d’un ray tracing avancé. Ces deux éléments permettent à la Nintendo Switch 2 d’offrir des visuels comparables aux consoles Xbox et PlayStation de génération actuelle. Cependant, notez que cela ne signifie pas que le successeur de la Switch a une puissance brute plus proche de la Xbox Series X ou de la PS5.

Fait intéressant, Nintendo a déposé des brevets pour une technologie potentielle de mise à l’échelle d’IA en mars 2020. Ces brevets ont été rendus publics en 2021. Et si vous avez eu l’occasion de les consulter, ils décrivent un processus similaire à la fonctionnalité principale de la Nintendo Switch.

C’est-à-dire que les jeux peuvent fonctionner à une résolution particulière lorsque l’appareil fonctionne sur batterie. Et lorsque vous le branchez sur une prise électrique ou le connectez à un téléviseur, le jeu est adapté à une résolution de 1080p. Maintenant, pour ceux qui se demandent, Nintendo n’a pas encore annoncé publiquement ses plans pour la Switch 2. Mais un rapport récent suggère qu’il sera officiellement annoncé vers la fin de l’année prochaine.

