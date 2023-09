Les classements d’AnTuTu : Les meilleurs téléphones de gamme moyenne en août 2023

AnTuTu vient de révéler les meilleurs téléphones Android haut de gamme de milieu de gamme de août 2023. La liste contient les 10 meilleurs téléphones de milieu de gamme qui sont tous axés sur la valeur et les performances.

En d’autres termes, ce sont les téléphones que vous voudriez obtenir si vous ne voulez pas dépenser trop pour obtenir un téléphone phare mais que vous souhaitez bénéficier d’une expérience utilisateur fluide. Mais bien sûr, si vous recherchez les meilleurs téléphones de milieu de gamme, vous devez réduire vos options aux trois meilleures options de la liste d’AnTuTu. Après tout, ce sont les leaders en termes de performance.

Meilleurs téléphones de milieu de gamme à partir d’août 2023

Ainsi, dans la liste partagée par AnTuTu, les 3 premières positions sont occupées par le Redmi Note 12 Turbo, le realme GT Neo5 SE et l’iQOO Neo7 SE. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment ces téléphones se comparent. Jetons un coup d’œil de plus près.

Redmi Note 12 Turbo – Meilleur téléphone de milieu de gamme de 2023

Le Redmi Note 12 Turbo, introduit en mars de cette année, occupe actuellement la première place sur AnTuTu dans la catégorie des téléphones de milieu de gamme. Comme vous pouvez le voir sur l’image que j’ai jointe ci-dessus, le téléphone obtient un impressionnant score de référence de 1 148 376.

Ce téléphone de milieu de gamme est équipé d’un chipset Snapdragon 7+ Gen 2, jusqu’à 16 Go de RAM, un stockage de 5000 mAh et un impressionnant écran OLED de 6,67 pouces. Cet écran prend en charge Dolby Vision, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, HDR10+ et peut être raisonnablement lumineux dans des conditions d’éclairage difficiles.

En ce qui concerne la configuration de l’appareil photo, le Redmi Note 12 Turbo est doté d’un capteur principal de 64 MP, que Redmi a associé à un objectif ultra grand angle de 8 MP et à un objectif macro de 2 MP. À l’avant, il est équipé d’un capteur de 16 MP. Vous pouvez en savoir plus sur le téléphone dans notre couverture approfondie disponible ici.

realme GT Neo 5 SE – Le deuxième

Le realme GT Neo 5 SE, sorti en avril de cette année, a obtenu la deuxième place dans la liste des 10 meilleurs téléphones d’AnTuTu. Cependant, il y a seulement une légère différence entre le Redmi Note 12 Turbo et le realme GT Neo 5 SE. Le GT Neo 5 SE a obtenu 1 146 607 points dans le benchmark, soit seulement 1 769 points de moins que le Note 12 Turbo.

Cependant, de telles performances proches ne devraient pas être surprenantes. Après tout, le Note 12 Turbo et le realme GT Neo 5 SE sont tous deux équipés du chipset Snapdragon 7+ Gen 2. De plus, vous pouvez obtenir ce téléphone de milieu de gamme avec jusqu’à 16 Go de RAM, ce qui le rend parfait pour gérer des tâches exigeantes et le multitâche.

Les autres caractéristiques notables du realme GT Neo 5 SE comprennent un écran OLED de 6,74 pouces, un appareil photo principal de 64 MP à l’arrière, une batterie de 5500 mAh et un appareil photo de 16 M à l’avant. Vous pouvez en savoir plus sur ce téléphone de milieu de gamme dans notre couverture approfondie disponible ici.

iQOO Neo 7 SE – Le champion des téléphones de milieu de gamme équipé du chipset Dimensity

La troisième place dans la liste partagée par AnTuTu est occupée par l’iQOO Neo 7 SE. Contrairement aux deux premiers appareils, ce téléphone de milieu de gamme est équipé d’une puce Dimensity 8200. Il s’agit essentiellement d’une puce de milieu de gamme supérieure de MediaTek.

Néanmoins, l’iQOO Neo 7 SE obtient un score impressionnant de 949 742 points dans le test de benchmark. Ce score a permis à ce téléphone de milieu de gamme de devancer le Vivo S17 Pro et l’Oppo Reno 10 Pro 5G qui occupent respectivement les quatrième et cinquième positions.

En ce qui concerne les caractéristiques, les points forts de ce téléphone de milieu de gamme sont un écran AMOLED de 6,78 pouces, jusqu’à 16 Go de RAM et une batterie de 5000 mAh. Il est également équipé d’un appareil photo principal de 64 MP à l’arrière et d’un appareil photo de 16 MP à l’avant. Pour en savoir plus sur l’iQOO Neo 7 SE, consultez notre couverture approfondie disponible ici.

