Prêt à améliorer votre expérience de jeu avec le casque filaire Lenovo Legion E510 ?

Récemment, Lenovo a annoncé le Legion Go. Comme je l’ai récemment mentionné, cette console de jeu portable pourrait être l’un des meilleurs appareils de jeu portables que nous ayons vus. Et en plus du Legion Go, la marque a sorti le Lenovo Legion E510, qui devrait s’associer parfaitement avec la console de jeu portable.

Cela dit, le Lenovo Legion E510 n’est pas réservé au Lenovo Legion Go. Il est compatible avec la plupart des appareils, y compris les smartphones, les PC et autres consoles de jeu. Et si vous recherchez de superbes écouteurs de jeu intra-auriculaires filaires, le E510 devrait certainement figurer sur votre liste.

Un regard de plus près sur le Lenovo Legion E510

Le Lenovo Legion E510 peut sembler être une simple paire d’écouteurs de jeu filaires. Mais ce n’est pas une paire d’écouteurs classique que l’on trouve sur le marché.

Performance sonore

Pour commencer, le casque filaire prend en charge le son surround virtuel 7.1. Cette fonctionnalité vous permettra d’entendre le son du jeu avec un niveau de profondeur et de réalisme plus élevé. Par ailleurs, le Legion E510 est équipé de drivers d’armature de 10 mm.

Ces drivers offrent des basses puissantes et percutantes, ce qui est crucial pour une expérience audio immersive lors de la lecture de jeux. De plus, les drivers assurent un équilibre correct des fréquences moyennes et élevées. Grâce à cela, vous devriez obtenir une expérience correcte lors de l’écoute de musique et d’autres fichiers audio.

La chose la plus importante est que les drivers peuvent délivrer un son sans aucune distorsion. Cela fait du Lenovo Legion E510 un casque capable de fournir une expérience audio agréable à n’importe quel volume.

Commandes et microphone

Peu importe l’intensité des sessions de jeu, vous n’avez pas besoin de mettre en pause pour contrôler la lecture avec le Lenovo Legion E510. Il est fourni avec un contrôleur multifonction en ligne, qui vous permet d’ajuster rapidement le volume.

De plus, il est doté d’un microphone analogique omnidirectionnel en silicone. Ce microphone permet au Legion E510 de capturer votre voix avec plus de clarté et de détails.

Design du Lenovo Legion E510

Contrairement à la plupart des autres casques de jeu, le Lenovo Legion E510 ne présente pas un design tape-à-l’œil. Et si vous me demandiez, c’est une bonne chose, car ce design élégant vous permettra d’utiliser le E510 comme une simple paire d’écouteurs filaires.

Cependant, oui, pour satisfaire les joueurs, le Legion E510 est équipé d’une bande RVB sur le contrôleur. Cela ajoute une touche de classe au casque de jeu et le distingue des autres casques.

Par ailleurs, le casque présente une construction ergonomique pour vous assurer de ne rencontrer aucun problème de confort pendant les sessions de jeu prolongées.

Connectivité

Le Lenovo Legion E510 est doté d’un connecteur USB-C. Ce connecteur rend le casque parfaitement compatible avec le Lenovo Legion Go. De plus, cette paire d’écouteurs fonctionnera sans problème avec les téléphones Android USB-C, les PC, les futurs iPhones et autres appareils de jeu.

Pour ceux qui se posent des questions, Lenovo a probablement utilisé l’USB-C au lieu du port 3,5 mm pour bénéficier du son surround 7.1. Mais oui, ce connecteur limite certainement la compatibilité du Legion E510.

Tarification et disponibilité du Lenovo Legion E510

Même si le Lenovo Legion E510 possède de nombreuses fonctionnalités centrées sur les jeux, il n’aura pas un impact financier important. Le casque est disponible à partir de 49,99 €, ce qui équivaut à 53,98 $. Notez que les prix peuvent varier d’un marché à l’autre.

Mais si vous souhaitez mettre la main sur un casque, il vous faudra attendre un peu. Lenovo a annoncé que le Legion E510 sera lancé en même temps que le Lenovo Legion Go en octobre de cette année.

