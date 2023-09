Motorola commence à déployer Android 13 pour Moto G62 5G

Google est prêt à sortir Android 14 ce mois-ci, mais il y a des téléphones qui reçoivent également la mise à jour Android 13 un an après sa sortie. Je parle des téléphones Motorola. Après le Moto G Stylus 2022, un autre téléphone Motorola a commencé à recevoir la mise à jour Android 13. Le Moto G62 reçoit Android 13 qui est la première mise à jour majeure pour l’appareil.

Les téléphones Motorola sont populaires pour leur expérience utilisateur similaire à Android Stock. Mais en ce qui concerne les mises à jour Android, il n’y a rien à dire car même leurs téléphones phares reçoivent les mises à jour avec un retard de six ou sept mois.

Certains utilisateurs ont signalé qu’ils ont déjà reçu Android 13 sur leur Moto G62 5G. Actuellement, cette mise à jour est déployée pour les utilisateurs en Inde et au Brésil. Elle devrait également être disponible dans d’autres régions où l’appareil est disponible.

La mise à jour Android 13 pour le Moto G62 5G est déployée avec le numéro de build T1SSI33.1-75-7. Étant donné qu’il s’agit d’une mise à jour majeure, la mise à jour pèse environ 1,5 Go. Malheureusement, nous n’avons pas pu connaître tous les détails des changements et améliorations apportés par cette mise à jour. La capture d’écran partagée sur Reddit ne montre pas non plus quelle mise à jour de sécurité Android est incluse.

Compte tenu des nombreuses réactions négatives aux récentes mises à jour, il est courant d’être sceptique quant à cette mise à jour également. Il y a eu des problèmes avec d’autres fabricants d’appareils d’origine, tels qu’une ligne verte ou violette apparaissant de manière aléatoire, ou tout l’écran devenant noir/vert après la mise à jour.

Heureusement, personne n’a rencontré de tels problèmes, comme l’ont confirmé de nombreux utilisateurs. Certains utilisateurs ont rencontré un problème avec le réseau, mais après un redémarrage et une réinitialisation du réseau, le problème a été résolu. La page principale de mise à jour ne montre pas toutes les informations, mais il y a quelques changements.

personnalisez vos applications par couleur, thème et langue

le lecteur multimédia affiche l’artwork de l’album et une barre de lecture animée

choisissez les notifications d’applications que vous recevez

Cela pourrait être la seule et dernière mise à jour majeure pour le Moto G62 5G.

Si vous êtes un utilisateur du Moto G62 5G, vous recevrez Android 13 en over-the-air. Vous pouvez vérifier la mise à jour dans la page de mise à jour logicielle des paramètres. Mais avant de procéder à la mise à niveau, assurez-vous de sauvegarder vos données et de charger votre téléphone à au moins 50%.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :