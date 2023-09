Résolution des problèmes du microphone Android : Six solutions

À l’ère de la communication instantanée, nos smartphones Android sont devenus des outils indispensables pour rester connectés. Que ce soit pour envoyer des messages vocaux WhatsApp, passer des appels ou enregistrer des vidéos, nos appareils mobiles jouent un rôle essentiel. Cependant, il arrive parfois que le microphone de votre téléphone Android ne fonctionne pas comme prévu, ce qui entraîne des problèmes tels qu’un son peu clair, un volume faible ou un silence complet. Dans cet article, nous explorerons les problèmes les plus courants liés aux microphones des téléphones Android et fournirons des solutions pratiques.

Comment résoudre les problèmes courants de microphone sur les smartphones Android

1. Vérifier l’étui et le protège-écran de votre téléphone

Avant de se lancer dans des solutions complexes, commencez par les bases. Si vous utilisez un étui ou un protège-écran, il est possible qu’ils obstruent le microphone. Les étuis bon marché et non officiels ne s’alignent souvent pas parfaitement avec le design de votre téléphone, couvrant partiellement ou entièrement les trous du microphone. De plus, assurez-vous que votre protège-écran est correctement positionné et ne bloque pas le microphone.

2. Redémarrez votre téléphone et vérifiez les mises à jour

Parfois, la solution la plus simple peut résoudre miraculeusement les problèmes. Redémarrer votre smartphone peut effacer les processus en arrière-plan et résoudre les problèmes mineurs affectant les performances de votre microphone. Pour ce faire, appuyez sur le bouton d’alimentation, sélectionnez « Éteindre », attendez une minute, puis rallumez-le. Si le problème persiste, vérifiez les mises à jour logicielles en attente qui pourraient résoudre les bugs éventuels. Accédez à « Paramètres » > « Système » > « Avancé » > « Mises à jour du système » (le chemin peut varier en fonction de votre modèle de téléphone) pour rechercher des mises à jour.

3. Vérifiez les autorisations d’accès au microphone

Dans certains cas, les problèmes de microphone proviennent des autorisations des applications. Certaines applications vous permettent d’activer ou de désactiver l’accès au microphone. Ainsi, même si votre microphone fonctionne correctement, des restrictions logicielles peuvent empêcher certaines applications de l’utiliser. Pour résoudre ce problème, allez dans « Paramètres » > « Sécurité et confidentialité » > « Confidentialité » (le chemin peut différer selon le fabricant) et assurez-vous que l’accès au microphone est activé. Vérifiez également le menu « Autorisations d’application » pour gérer l’accès à des applications spécifiques.

4. Vérifiez les paramètres audio

Certains téléphones Android offrent des fonctionnalités telles que la réduction du bruit, qui peuvent affecter la qualité de votre microphone lors des appels ou des enregistrements. Pour vérifier si cette fonctionnalité affecte votre microphone, accédez à « Paramètres » > « Paramètres d’appel » > « Paramètres audio » (le chemin peut varier en fonction de votre modèle de téléphone) et désactivez la réduction du bruit. Après avoir apporté cette modification, redémarrez votre téléphone pour voir si le problème est résolu. Vérifiez également si votre téléphone est connecté à un casque ou à un autre appareil avec un microphone, car cela peut également affecter les performances du microphone. Pour ce faire, allez dans « Paramètres » > « Appareils connectés » et désactivez tous les appareils connectés qui pourraient causer des interférences.

5. Identifiez les interférences des applications tierces

Les applications tierces ayant des autorisations d’accès au microphone peuvent parfois interférer avec les paramètres de votre téléphone. Pour déterminer si une application est responsable du problème, utilisez votre téléphone en mode sécurisé, qui désactive temporairement les applications tierces. Accédez au mode sécurisé en appuyant sur le bouton d’alimentation jusqu’à ce que le menu d’extinction apparaisse, puis sélectionnez le mode sécurisé. Lorsque vous êtes en mode sécurisé, testez votre microphone en passant un appel ou en enregistrant des mémos vocaux à l’aide de l’application par défaut. Si tout fonctionne correctement, vous pouvez identifier l’application problématique en accédant à « Paramètres » > « Applications » > « Gestionnaire d’applications » > « Microphone ». Si vous remarquez de nouvelles applications qui pourraient être à l’origine du problème, révoquez l’accès au microphone ou supprimez l’application responsable du problème.

6. Nettoyez votre microphone

Avec le temps, la saleté et les débris peuvent s’accumuler dans les trous ou la grille de votre microphone, même si votre téléphone est certifié résistant à la poussière. Le microphone se trouve généralement près du port de charge dans la partie inférieure du téléphone. Pour le nettoyer, vous pouvez utiliser de la pâte adhésive pour enlever la saleté ou, s’il est protégé par une grille, utilisez délicatement une brosse douce pour le nettoyer.

En conclusion, les problèmes de microphone sur votre téléphone Android peuvent provenir de diverses sources, notamment des obstructions physiques, des paramètres logiciels, des applications tierces et de l’accumulation de saleté. En suivant ces étapes de dépannage, vous pouvez identifier et résoudre les problèmes de microphone courants, garantissant ainsi que votre smartphone continue de fonctionner au mieux pour tous vos besoins de communication. N’oubliez donc pas que si le problème persiste après avoir essayé ces solutions, il peut être nécessaire de faire appel à un technicien professionnel pour obtenir de l’aide.

Actualité mobile et vidéo du moment