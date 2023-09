Honor Magic V2 sera vendu au même prix que l’Honor Magic V sur le marché mondial.

En juillet, Honor a lancé l’Honor Magic V2 sur le marché chinois. Maintenant, après une longue attente, Honor a enfin confirmé que l’appareil pliable arrivera sur le marché international. Honor a également dévoilé le téléphone au public mondial lors de l’événement IFA 2023 qui s’est tenu à Berlin, en Allemagne.

Cependant, la marque n’a fait aucune déclaration officielle concernant les prix internationaux de l’Honor Magic V2. Mais pour ceux qui attendent avec impatience d’obtenir l’appareil pliable, M. George Zhao, PDG d’Honor, a de bonnes nouvelles pour vous. Lors de l’événement IFA, il a déclaré que l’Honor Magic Vs est une bonne référence pour le Magic V2 en termes de prix.

Pas au courant des sorties mondiales d’Honor ? Le Magic Vs a été lancé mondialement en février de cette année. Il a fait ses débuts avec une étiquette de prix de 1599 €, qui correspond au modèle 12 Go / 512 Go. Ainsi, selon les paroles du PDG d’Honor, l’Honor Magic V2 sera dans la même fourchette de prix sur les marchés internationaux.

Maintenant, si vous n’avez pas vu notre couverture originale concernant l’Honor Magic V2, le téléphone est équipé d’un SoC Snapdragon 8 Gen 2. Il dispose de deux écrans ; l’écran interne est un panneau de 7,92 pouces, tandis que celui externe mesure 6,43 pouces. Les deux écrans sont dotés de la technologie OLED LTPO avec des résolutions de 2344×2156 (interne) et de 2376×1060 (externe). De plus, ils supportent un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

De plus, le Magic V2 est équipé d’une batterie de 5000 mAh qui peut se charger à 66W. En termes de configuration de l’appareil photo, le téléphone dispose d’un capteur principal de 50 MP à l’arrière avec OIS. Il y a également un capteur ultralarge de 50 MP et un capteur téléobjectif de 20 MP avec OIS. Et à l’avant, le téléphone est équipé d’un appareil photo selfie de 16 MP. Vous pouvez en savoir plus sur le téléphone ici.

