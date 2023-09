L’essor des Deepfakes : Huawei, Alibaba et d’autres cherchent les approbations du CAC

Les géants de la technologie chinois Huawei et Alibaba font partie des nombreuses marques technologiques chinoises qui cherchent des autorisations pour les deepfakes. Ils ont fait une demande auprès de l’Administration du cyberespace de Chine, régulateur chinois du cyberespace. Selon Reuters, la CAC a reçu environ 110 demandes pour des produits pouvant produire des deepfakes. La CAC a établi des règles en décembre 2022 régissant l’utilisation de la technologie des deepfakes. Ces marques cherchent à obtenir les autorisations nécessaires pour se conformer à ces règles.

Qu’est-ce que les deepfakes ?

Les deepfakes sont un type de média synthétique qui utilise l’IA pour créer des canulars convaincants. Ils peuvent prendre la forme d’images, de sons ou de vidéos falsifiés. Ils sont créés en utilisant un apprentissage en profondeur (deep learning), un type avancé d’apprentissage automatique. Les deepfakes sont réalisés en utilisant une structure de réseau neuronal spéciale appelée autoencodeur. Il est composé de deux parties : un encodeur et un décodeur. L’encodeur compresse l’image, le son ou la vidéo d’origine en une représentation plus petite. Le décodeur essaie ensuite de recréer l’original à partir de la version compressée.

Les deepfakes peuvent être utilisés à diverses fins, notamment l’art, le divertissement et la propagande politique. Cependant, ils peuvent également présenter de grands dangers, tels que le chantage, les dommages à la réputation et les situations juridiques compromettantes. Ils sont généralement légaux et les forces de l’ordre peuvent peu faire contre eux, malgré les graves menaces qu’ils représentent. Ils ne sont illégaux que s’ils violent des lois existantes telles que la pornographie infantile, la diffamation ou les discours haineux.

Le manque de lois contre les deepfakes est dû au fait que la plupart des personnes ne sont pas conscients de la nouvelle technologie, de ses utilisations et de ses dangers. Les victimes ne bénéficient pas de protection en vertu de la loi dans la plupart des cas de deepfakes. Les deepfakes peuvent être réalisés à des fins néfastes, comme tromper le public en diffusant de fausses informations.

Pourquoi Huawei et Alibaba cherchent-ils des autorisations pour les deepfakes ?

Huawei et Alibaba font partie des marques qui cherchent des autorisations pour les deepfakes afin de se conformer aux règles établies par la CAC. Ces règles exigent des marques qu’elles obtiennent une autorisation avant d’utiliser la technologie des deepfakes. Les lois stipulent que ces marques doivent clairement indiquer tout contenu provenant de leurs deepfakes en tant que tel. Le non-respect de ces règles peut entraîner des amendes et d’autres sanctions.

Outre Huawei et Alibaba, plusieurs autres sociétés technologiques chinoises ont également fait une demande auprès de la CAC pour développer la technologie des deepfakes. Il s’agit notamment de Tencent, Baidu et ByteDance. Ces marques cherchent à développer la technologie des deepfakes pour diverses raisons. Cela comprend le divertissement, la publicité et l’éducation. Voici quelques autres raisons pour lesquelles ces entreprises ont besoin de l’approbation de la CAC.

Raisons

1. Si ces marques n’obtiennent pas l’approbation de la CAC, elles risquent fort d’être l’objet d’une enquête approfondie. L’enquête pourrait se terminer par une interdiction ou une forte pénalité, selon les lois de la CAC. Ainsi, afin d’éviter cela, ces marques cherchent à obtenir des autorisations avant de développer davantage la technologie.

2. Des marques telles que Huawei, Alibaba, Baidu Inc, SenseTime Group et d’autres cherchent à améliorer leur technologie des deepfakes. C’est une autre raison pour laquelle elles ont besoin de l’approbation. Il serait inutile de développer une grande technologie et de ne pas pouvoir la proposer au public. Ainsi, ces marques veulent s’assurer que leur innovation peut atteindre le marché. D’où la nécessité d’une approbation avant de poursuivre le développement de la technologie.

3. La technologie des deepfakes peut être utilisée pour créer des contenus marketing réalistes et captivants. Par exemple, Alibaba a utilisé la technologie des deepfakes pour créer un influenceur virtuel nommé Xiaobao. En cherchant des autorisations pour les deepfakes, des marques comme Alibaba peuvent chercher à étendre leur utilisation de cette technologie dans le marketing.

4. La technologie des deepfakes peut également être utilisée pour créer des effets spéciaux réalistes dans des films et des émissions de télévision. En cherchant des autorisations pour les deepfakes, des marques comme Huawei peuvent chercher à utiliser cette technologie dans leurs produits de divertissement.

5. La technologie des deepfakes peut être utilisée pour créer des simulations réalistes pour la formation et les tests de sécurité. En cherchant des autorisations pour les deepfakes, des entreprises comme Huawei peuvent chercher à utiliser cette technologie dans leurs produits de sécurité.

Personnalités publiques sur les deepfakes

Les deepfakes ont été utilisés à diverses fins, principalement pour le divertissement et la parodie. Cependant, à mesure que la technologie s’améliore et devient plus accessible, nous avons vu certaines personnes utiliser la technologie de manière abusive. Voici quelques deepfakes notables de personnalités publiques populaires et l’objectif des deepfakes était de propager de fausses informations.

1. Morgan Freeman :

Un des deepfakes les plus effrayants est le deepfake de Morgan Freeman. La vidéo a été partagée pour la première fois par la chaîne YouTube néerlandaise Diep. La vidéo, qui n’est pas réellement Morgan Freeman, est devenue virale, suscitant des inquiétudes quant à l’utilisation de la technologie. Le deepfake a été créé par l’expert en IA Bob de Jong, un réalisateur qui travaille pour SingularityNET. La vidéo est également un exemple de la manière dont la technologie des deepfakes peut être utilisée pour créer de fausses vidéos convaincantes de personnes disant ou faisant des choses qu’elles n’ont jamais faites.

2. Mark Zuckerberg :

Dans une vidéo manipulée, Mark Zuckerberg de Facebook vante les avantages d’avoir les données de milliards de personnes. La fausse vidéo a été créée par les artistes Bill Posters et Daniel Howe. Ils ont réalisé la vidéo en partenariat avec une société de publicité, Canny, et l’ont téléchargée sur Instagram. La vidéo a été réalisée en prenant des images de Mark datant de 2017 et en utilisant l’IA pour manipuler le visage de Mark afin de lui faire dire quelque chose qu’il n’a pas dit. La voix de Zuckerberg est également remplacée par celle d’un acteur. La vidéo montre également Mark assis à un bureau, donnant apparemment un discours sinistre sur le pouvoir de Facebook. Par ailleurs, la vidéo est encadrée par des titres de diffusion qui disent « Nous renforçons la transparence sur les publicités », donnant l’impression qu’il s’agit d’un segment d’actualité. Aussi réelle que puisse paraître la vidéo, elle est fausse.

3. Barack Obama :

Barack Obama a été la cible de plusieurs vidéos deepfake, dont une annonce de service public créée par Jordan Peele en 2018. Peele a utilisé la technologie des deepfakes pour simuler le visage et la voix d’Obama. Dans la vidéo, on peut voir Obama avertissant les personnes des dangers des fausses informations.

De plus, d’autres personnalités publiques notables ont été utilisées pour des deepfakes, telles que le Premier ministre belge, Donald Trump, Dalí et bien d’autres.

Conclusion

Huawei et Alibaba font partie des marques qui cherchent des autorisations pour les deepfakes auprès du régulateur chinois du cyberespace, la CAC. Ces autorisations sont nécessaires pour se conformer aux règles établies par la CAC régissant l’utilisation de la technologie des deepfakes. D’autres sociétés technologiques chinoises, telles que Tencent, Baidu et ByteDance, cherchent également des autorisations pour les deepfakes pour diverses raisons. Les deepfakes sont également devenus une préoccupation croissante car ils peuvent être utilisés pour propager de fausses informations et peuvent être difficiles à détecter.

