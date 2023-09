Les chipsets Samsung Exynos de milieu de gamme seront dotés de GPU basés sur AMD

Si vous vous en souvenez, Samsung a officiellement annoncé son partenariat avec AMD il y a environ deux ans. Le partenariat était exclusivement axé sur le développement de nouvelles GPUs internes pour les chipsets Samsung Exynos. Parmi tous, le Exynos 2200 a été le premier à utiliser une GPU basée sur AMD.

Étant donné qu’AMD est l’un des fabricants dominants dans l’espace des GPU pour PC et que le Samsung Exynos 2200 est fourni avec une GPU RDNA 2, les attentes étaient élevées. Mais en réalité, la GPU du chipset s’est révélée assez moyenne dans la plupart des cas. Comme je l’ai couvert plus tôt cette année, le chipset ne s’est distingué que par ses performances de ray tracing.

Maintenant, Samsung prévoit d’intégrer les GPUs d’AMD au reste de la gamme Exynos, y compris les chipsets de milieu de gamme.

Les Chipsets Samsung Exynos de Milieu de Gamme Disposeront de GPUs AMD mRDNA

Il est rapporté que Samsung prévoit d’équiper ses prochains Exynos 1430 et Exynos 1480 de GPUs basés sur AMD mRDNA. Ces deux chipsets appartiennent à la catégorie de milieu de gamme et devraient sortir début de l’année prochaine. Selon la gamme de Samsung, ils pourraient alimenter le Samsung Galaxy A15 et le Galaxy A55.

Alors que Samsung prévoit d’utiliser une nouvelle architecture de GPU pour les chipsets Exynos de milieu de gamme, il ne faut pas en attendre trop. Au lieu d’offrir des GPUs puissantes, Samsung est actuellement plus concentré sur l’amélioration des ISP sur les futurs chipsets de milieu de gamme.

Pour ceux qui ne le savent pas, ISP signifie Image Signal Processor, ce qui signifie que les futures puces Exynos de Samsung de milieu de gamme peuvent ne pas offrir une expérience de jeu de première classe. Au lieu de cela, ils donneront la priorité aux captures d’image. Il n’est pas non plus surprenant de voir que Samsung prévoit d’intégrer des GPUs AMD aux puces de milieu de gamme.

Après tout, le partenariat entre Samsung et AMD est censé être à long terme. Cela signifie que nous pourrions même voir les puces Exynos d’entrée de gamme avec des GPUs basés sur AMD. Et lorsque cela se produira, toute la gamme Exynos sera alimentée par les GPUs d’AMD.

Actualité mobile et vidéo du moment