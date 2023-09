Comment installer votre tout nouveau Logitech G Cloud

La configuration d’un nouvel appareil pour la première fois est toujours une tâche intéressante. Cependant, tout le monde n’apprécie pas la tâche de configurer son appareil pour la première fois. Mais si vous êtes quelqu’un qui s’est intéressé à l’écosystème des jeux vidéo portables et vient d’acheter votre tout nouvel appareil portable Logitech G Cloud, vous êtes au bon endroit. Bien que nous disposions de plusieurs guides sur l’appareil lui-même, il est également important d’avoir un guide qui vous montre comment procéder à la configuration initiale de votre Logitech G Cloud.

Chaque fois que vous achetez un nouvel appareil, vous devez suivre plusieurs étapes et ajuster différents paramètres pour que l’appareil puisse être utilisé par vous. Il en va de même pour le Logitech G Cloud. Dans le cas de cette console portable Logitech G Cloud, l’appareil fonctionne sous Android. Ainsi, si vous utilisez un appareil Android, le processus de configuration est très facile à suivre. Avant d’entrer dans les étapes, examinons les éléments dont vous aurez besoin pour terminer le processus de configuration de votre Logitech G Cloud.

Prérequis

Réseau WiFi

Compte Google

Console portable Logitech G Cloud

Chargeur d’appareil

Comment configurer la console de jeu portable Logitech G Cloud

Désormais que vous savez ce dont vous aurez besoin pour que le processus de configuration se déroule parfaitement bien pour votre Logitech G Cloud, examinons maintenant la procédure de configuration.

Prenez la console portable Logitech G Cloud et appuyez sur le bouton d’alimentation situé en haut. Il vous suffira de glisser le bouton pour allumer l’appareil. Les logos Logitech et Android apparaîtront maintenant à l’écran. Au bout de quelques secondes, un écran bleu apparaîtra. Sur cet écran, vous devrez choisir la langue de votre choix, puis cliquer sur le bouton jaune Start. Ensuite, choisissez votre région, puis cliquez sur le bouton bleu Next. La console portable Logitech G Cloud vous demandera ensuite de la connecter à un réseau WiFi. Sélectionnez votre réseau et entrez le mot de passe. Une fois connecté à Internet, vous devrez vous connecter avec votre compte Google. Après vous être connecté, vous pourrez ajuster divers paramètres liés à Google, tels que la sauvegarde des données de l’appareil sur Google Drive et les paramètres de localisation et de confidentialité. Enfin, vers la fin, vous devrez accepter la licence, ainsi que les termes et conditions établis par Logitech. Il est également nécessaire d’accepter les termes et conditions de Tencent.

Vous pouvez également suivre le guide de BestBuy pour configurer votre nouvelle console Logitech G Cloud.

Après toutes les étapes de base, vous pouvez choisir de configurer un code PIN pour l’écran de verrouillage, activer ou désactiver Google Assistant, puis enfin choisir le type d’écran d’accueil que vous souhaitez pour l’appareil. Logitech vous permet de choisir entre le mode tablette et le mode de jeu portable. Vous pouvez ensuite naviguer simplement à travers tous les services de jeux en cloud et de streaming préinstallés sur votre Logitech G Cloud. Connectez-vous simplement à n’importe quel service de votre préférence et profitez immédiatement de votre session de jeu en streaming ou de jeu en cloud.

