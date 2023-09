Motorola Moto G84 : Une merveille milieu de gamme à prix abordable

Si vous vous en souvenez, le Motorola Moto G84 a récemment été teasé par la marque sur Flipkart la semaine dernière. Eh bien, le jeu de teasing est terminé, car la marque vient de lancer le dernier smartphone milieu de gamme sur le marché.

Évidemment, le Motorola Moto G84 pourrait ne pas être très excitant pour la plupart des personnes. Après tout, il est fourni avec une puce relativement ancienne. Mais pour le prix, le smartphone est vraiment un bon ensemble global.

Principales caractéristiques du Motorola Moto G84

Sous le capot, le Motorola Moto G84 embarque une puce Snapdragon 695. Bien que ce soit une puce de milieu de gamme raisonnablement datée, elle a encore ce qu’il faut pour gérer la plupart de vos tâches quotidiennes. En réalité, vous pouvez également obtenir une expérience de jeu relativement fluide dessus. Ne vous attendez simplement pas à jouer avec les paramètres graphiques les plus élevés.

À l’avant, le Motorola Moto G84 dispose d’un écran OLED de 6,5 pouces. Il s’agit d’un panneau 10 bits avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Comme il s’agit d’un panneau 10 bits, l’écran peut afficher des images exceptionnellement précises. De plus, Motorola a promis une luminosité maximale de 1300 nits, ce qui signifie que l’écran sera facile à voir même en plein soleil.

De plus, l’écran du Moto G84 est doté d’un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz. Cela, combiné avec le taux de rafraîchissement de 120 Hz, vous offrira une expérience utilisateur extrêmement fluide.

En ce qui concerne la configuration de la caméra, le Motorola Moto G84 dispose d’un capteur principal de 50 MP à l’arrière. Il s’agit d’un capteur 1/1,5″ avec une taille de pixel de 1,0 µm et une ouverture f/1,88. Il offre une double mise au point automatique (Dual PDAF) et une stabilisation optique de l’image (OIS), garantissant une expérience de caméra fluide et fiable. De plus, le téléphone est équipé d’un capteur ultra grand-angle de 8 MP, qui offre un champ de vision de 118 degrés.

Les deux caméras à l’arrière prennent en charge l’enregistrement vidéo 4K à 30 images par seconde, ce qui signifie que vous pouvez capturer des vidéos époustouflantes avec une plus grande clarté et des détails. De plus, le Moto G84 prend en charge la vision nocturne automatique, ce qui vous permet de prendre de meilleures photos même la nuit. Et à l’avant, le Moto G84 est équipé d’un appareil photo de 16 MP, logé dans un trou perforé centré.

Autres caractéristiques et informations sur les prix

Même si le Motorola Moto G84 est un téléphone de milieu de gamme inférieur, il dispose de certaines fonctionnalités haut de gamme. Par exemple, il prend en charge Dolby Atmos et Moto Spatial Sound. Ces deux fonctionnalités vous offriront un son immersif, vous permettant de profiter d’une expérience de divertissement et de jeu très agréable.

En ce qui concerne le logiciel, le Motorola Moto G84 est fourni avec Android 13. Et la bonne nouvelle, c’est que Motorola a promis que le téléphone recevra bientôt Android 14. De plus, l’appareil bénéficiera de 3 ans de mises à jour de sécurité, ce qui est une excellente chose pour un appareil de milieu de gamme.

En plus de cela, le Motorola Moto G84 est équipé d’une batterie de 5000 mAh. Avec la puce économe en énergie, cette batterie de grande capacité devrait offrir une autonomie globale satisfaisante avec une seule charge. À ce sujet, le téléphone prend en charge la charge rapide de 30 W, et Motorola inclut un chargeur de 30 W dans la boîte.

D’autres caractéristiques notables du Motorola Moto G84 incluent Bluetooth 5.1, NFC, WiFi 6, deux emplacements pour carte nano SIM et une prise audio Jack 3,5 mm. De plus, Motorola poursuit son partenariat avec Pantone, ce qui fait de ce tout nouveau dispositif de milieu de gamme une option de couleur Viva Magenta très attrayante.

Outre la couleur Viva Magenta, le téléphone est disponible en Marsmallow Blue et Midnight Blue. Le Viva Magenta est fourni avec un panneau en similicuir, le Marsmallow Blue est doté d’un dos en cuir vegan, tandis que le Midnight Blue a un panneau arrière classique.

En ce qui concerne l’étiquette de prix, le Moto G84 est fourni avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Et il est proposé à partir de 245 $, ce qui est un prix vraiment intéressant pour un téléphone qui est rempli de fonctionnalités.

