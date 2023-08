Marquez la date ! Lancement de la série Pixel 8 prévu pour le 4 octobre

Apple a fait son mouvement en annonçant la date de lancement de la prochaine série d’iPhone 15. Les nouveaux iPhones seront dévoilés le 12 septembre avec tout ce qu’il faut lors de ces événements Apple. Suivant le mouvement, Google a décidé de confirmer également quand les amateurs de Pixel peuvent s’attendre à ce que les nouveaux téléphones soient annoncés. Aujourd’hui, le géant de la recherche a révélé la date de son prochain grand événement hardware – le 4 octobre. Le Google Pixel 8 et le Pixel 8 Pro figurent parmi les plus grandes sorties de la journée.

Google confirme la date de lancement de son nouveau hardware Pixel

La révélation de l’annonce ressemble presque à une réponse à Apple. Eh bien, les smartphones Pixel sont essentiellement l’alternative de Google aux iPhones avec Android. Donc, cela pourrait très bien être une réponse. La révélation de la série Pixel 8 aura lieu à New York, dans son lieu de rencontre. L’événement commencera à 10h, heure locale.

Le géant de la recherche confirme qu’il « présentera les dernières additions » à son portefeuille d’appareils Pixel le 4 octobre lors de l’événement. Peut-être que nous verrons également la révélation de la Pixel Watch 2 lors du même événement. Comme d’habitude pour les appareils Google, la série Pixel 8 ne passe pas inaperçue avec de nombreuses fuites qui surgissent et révèlent des détails. Fait intéressant, Google a divulgué son propre prochain Pixel 8 Pro sur sa boutique en ligne. Vous pouvez voir l’image du smartphone ci-dessous, confirmant la plupart des fuites jusqu’à présent.

Caractéristiques du Google Pixel 8 Pro

Comme vous pouvez le voir sur l’image, le Pixel 8 Pro suit les directives de conception de ses prédécesseurs avec des changements minimes. L’un des plus gros changements devrait être un capteur de température à l’arrière. Le porte-étendard arbore un écran OLED LTPO de 6,7 pouces et 120 Hz QHD+. Le téléphone est alimenté par une puce Tensor G3 et dispose également de 12 Go de RAM. Il sera disponible en options avec 128 Go ou 256 Go de stockage interne. Il y aura également un scanner d’empreintes digitales ultrasonique intégré à l’écran. Il est équipé d’une configuration de triple caméra avec une caméra principale de 50 MP avec OIS, un objectif ultra large de 64 MP et un téléobjectif de 48 MP. De plus, il dispose d’une caméra frontale de 11 MP et d’une batterie de 4 950 mAh avec prise en charge de la charge filaire 27W. L’appareil fonctionnera avec Android 14 dès le premier jour.

Le Google Pixel 8 revendique la même puce et la même version d’Android, la même caméra frontale, le même capteur d’empreintes digitales et les mêmes options de stockage. Il est plus petit avec un écran de 6,17 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’appareil dispose d’une double caméra (50 MP + 12 MP) et d’une batterie de 4 485 mAh avec une charge filaire de 24W et une charge sans fil de 12W.

