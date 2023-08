Microsoft sépare Teams des produits Office pour apaiser les préoccupations en matière de concurrence de l’UE

En juillet, nous avons signalé que l’Union européenne (UE) avait lancé une enquête antitrust sur la combinaison de la plateforme vidéo Teams de Microsoft avec Office 365 et Microsoft 365. À peine un mois plus tard, Microsoft a cédé à la pression de l’UE. La société a annoncé qu’elle allait désormais séparer son application de messagerie et vidéo, Teams, de son produit Office en Europe.

La société fait cela dans le but d’apaiser les préoccupations antitrust de l’UE. Cette décision intervient après l’ouverture d’une enquête antitrust par les régulateurs de l’Union européenne sur l’action de la société. Selon Reuters, la plainte déposée par l’application de messagerie de Salesforce, Slack, donne de bons résultats.

« La Commission européenne est préoccupée par le fait que Microsoft puisse abuser et affirmer sa position dominante sur le marché des logiciels de productivité en restreignant la concurrence dans les produits de communication et de collaboration dans l’Espace économique européen », a déclaré la Commission européenne dans un communiqué.

Qu’est-ce que cela signifie pour Microsoft et ses utilisateurs?

La séparation de Teams de Office en Europe signifie que les utilisateurs des marchés de l’UE pourront acheter Microsoft 365 à un prix mensuel inférieur. Cela signifie également que les utilisateurs auront plus de flexibilité pour choisir les produits Microsoft qu’ils souhaitent utiliser. Ils ne seront plus obligés d’acheter Teams dans le cadre du service Office.

Cependant, il est important de noter que ce changement ne concerne que les utilisateurs en Europe. Microsoft n’a annoncé aucun plan pour séparer Teams de Office dans d’autres marchés pour le moment. Les régulateurs de l’UE examineront la dernière décision de l’entreprise pour vérifier si elle répond à leurs besoins. Ils décideront également s’ils doivent infliger ou non une amende à l’entreprise.

Derniers mots

La décision de Microsoft de séparer Teams de Office en Europe est un grand pas. Cela pourrait avoir un impact positif sur l’entreprise et ses utilisateurs. L’UE décidera maintenant si le nouveau changement répond à ses besoins. Elle se réunira également pour décider s’il convient de porter des accusations formelles contre Microsoft.

Actualité mobile et vidéo du moment